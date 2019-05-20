OPPO представил новый лого и фирменный шрифт

Новый фирменный стиль OPPO, представленный на глобальном рынке в апреле, теперь адаптирован и в России. Он, по словам создателей, отражает в себе постоянное развитие компании, ее уверенный рост и успех. Обновления затронули лого, корпоративные цвета, визуальную айдентику, также впервые был представлен фирменный шрифт.

Дизайн

Лого был разработан дизайнером и партнером легендарного нью-йоркского дизайн-бюро Pentagram Эдди Опара. OPPO и Pentagram совместно работали над новой визуальной концепцией около двух лет. За это время были проведены исследования рынков, на основе которых разработали и протестировали около тысячи макетов.

Новый логотип OPPO сочетает в себе классический стиль предыдущего дизайна и готический стиль нового кастомизированного шрифта OPPO Sans. Обновленный лого демонстрирует наследие бренда через использование объемных буквенных форм, которые легко оптимизируются для массового производства продукции компании.

Новый шрифт OPPO Sans является важной частью визуальной айдентики. Он еще раз демонстрирует то, что OPPO ценит качество, мастерство и уникальность в каждой детали. Фирменный шрифт поддерживается латиницей, кириллицей и китайскими иероглифами.

Логотип представлен вместе с новой цветовой гаммой, которая совершенствует фирменный зеленый цвет OPPO, усиливает его насыщенность в цифровом виде и представляет новую палитру для разных продуктовых линеек. Цветовая палитра предлагает множество вариантов, сохраняя при этом четкую идентичность бренда OPPO.

Рекламная кампания

Чтобы отпраздновать новую айдентику, OPPO в партнерстве с датским художником Ларнетом Энгельбертсом выпустила видеоролик «OPPOlence». 70-секундное видео рассказывает историю создания нового логотипа с помощью арт-инсталляции, составленной из гигантских букв бренда.

Ролик разделен на четыре тематические части. Первая часть показывает пространство с музыкантами, которые олицетворяют изменение формы логотипа. Во второй части появляется танцующая девушка, раскрывающая элегантность нового шрифта. В третьей части ролика можно увидеть «зеленое» пространство с растениями, колышущимися от дождя. Оно отражает насыщенность нового фирменного цвета OPPO. В последней, четвертой части логотип представлен как одно целое.