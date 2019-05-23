«Просто. Чётко. Компетентно»: BBDO Branding представило новый фирстиль «Райффайзенбанка»

Поиск новых выразительных средств для коммуникации обновленного позиционирования «Райффайзенбанк» доверил BBDO Branding. Команда агентства разработала новый фирменный стиль и тональность, которые легли в основу коммуникации бренда в различных каналах.

Перед креаторами стояла задача дополнить образ компании дружелюбностью и легкостью в управлении финансами.

Ольга Коновалова, генеральный директор BBDO Branding : Перед нами поставили интересную, амбициозную задачу — добавить искру в профессиональный и четкий образ «Райффайзенбанка», не меняя основные константы бренда. Мы использовали все инструменты из возможных: работали со структурой сообщения, искали дополнительные визуальные коды, работали со словом. Все вместе сейчас создает узнаваемый голос бренда на чрезвычайно конкурентном банковском рынке.

Новый фирменный стиль опирается на четкую графическую структуру всех коммуникационных макетов и эмоциональный фотостиль — в контрасте и единстве этих двух элементов заключается основная идея творческой концепции.

Простая графическая структура макетов — бренд-зона, зона контента и зона эмоциональных изображений — рифмуется с новым трехчастным слоганом «Просто. Четко. Компетентно».

Большое внимание уделено бренд-зоне, что чрезвычайно важно с точки зрения узнаваемости бренда в ситуации появления новых игроков с активным желтым фирменным цветом. Чтобы выделиться среди них, команда агентства предложила использовать вертикальную форму логотипа, в то время как знаменитый и хорошо известный потребителю Gabel Cross располагается строго в углу макета.

Увеличение площади присутствия, а также четкая структура облегчает восприятие логотипа и позволяет усилить присутствие бренда. Помимо нового фирменного колорита, фотостиль приобрел черты уникального характера: теперь легкость сочетается с художественным мастерством.

Александр Загорский, креативный директор BBDO Branding : Вертикальная зона бренда — эффективное решение, которое структурирует фирменный стиль, а также заново актуализирует ценность желтого цвета. Фирменный желтый стал выверенным акцентом в обновленном стиле: в бренд-зоне и фотостиле. Нам удалось найти уникальный баланс между функциональностью фирменного стиля и его выразительными художественными качествами.

Визуальные правила были также дополнены вербальными и собраны в отдельной главе брендбука, посвященной исключительно правилам письменной коммуникации с клиентами.

Чтобы добавить бренду человечности и чуткости, был сформулирован уважительный, но неформальный тон, который подчеркивает внимательность и заинтересованность сотрудника по отношению к клиенту. В соответствии с новым видением были продуманы конкретные речевые формы и разработаны сообщения на ключевые темы, в том числе и для социальных сетей.