Конгресс European Brand & Packaging Design Association (EPDA) получил новое визуальное оформление от Depot

Команда Depot разработала визуальное оформление очередного конгресса European Brand & Packaging Design Association (EPDA), который начнется 31 мая в Вене.

Главная тема весеннего конгресса в этом году — «unbox innovation». Инновации стоят на повестке дня у большинства клиентов: они все чаще и чаще приходят в агентства с задачами переработки и бренда, и самого продукта.

Исследования McKinsey показали, что 84% сотрудников считают «инновационность» крайне важной составляющей для развития бренда. Бизнес консультанты стараются измерить «показатели инновационности», определить закономерности и правила для создания большего количества успешных новаторских проектов.

Спикеры обещают рассказать и вдохновить присутствующих реальными примерами прорывных работ. Представители из совершенно разных сфер, не только дизайнеры, но и исследователи, стратеги, аналитики и специалисты по big data постараются определить, как корректно предоставлять ответы клиентам, которые приходят с проблемами реализации инновационности в бренде.

Для каждого конгресса EPDA создается собственная айдентика, отличающаяся от основного фирменного стиля ассоциации. И уже традиционно эту задачу берут на себя дизайнеры Depot.

Тема визуального оформления «how we create space for change» подчеркивает стремительные изменения происходящие в мире, ускорение различных процессов и умножение их числа. Изменения эти затрагивают все сферы нашей жизни — и упаковку, разумеется, тоже.

Евгения Струк, арт-директор Depot и член совета EPDA, автор айдентики конгресса: Индустрия brand packaging должна идти в ногу со временем. Дизайн упаковки должен развиваться так же стремительно, как стремительно внедряются новые технологии, идти навстречу новым способам коммуникации со своей аудиторией. И созданный нами стиль — это весьма радикальное, даже для EPDA, визуальное решение.

Разработанная для конгресса коммуникация привлекает внимание и заставляет посмотреть на мир шире: оптические иллюзии и образ коробки, выполненный в очень гибкой стилистике, побуждают и к размышлению, и к последующему действию.

Цветовое кодирование реализовано наиболее модными цветовыми сочетаниями. Фирменный стиль конгресса выбивается из «привычной» стилистики предыдущих мероприятий ассоциации, да и от основного стиля EPDA значительно отличается.

Такое решение подчеркивает заметные изменения в подходе ассоциации к проведению конгресса и вообще организации работы по развитию брендинга в Европе. Более того, запущены новые форматы и способы коммуникации — например, создано мобильное приложение, в котором участники смогут обмениваться инновационными идеями, обсуждать предложенные концепции и «штормить» идеи.

Элементы фирменного стиля будут воплощены в жизнь в пространстве самого конгресса: от ролл-апов и упаковки для угощения гостей (австрийские вафли в фирменном «чехле») до стильных фирменных бейджиков конгресса для каждого посетителя и других мелочей, столь важных для создания цельной коммуникации