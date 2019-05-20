Charsky studio провела ребрендинг и поменяла название

На настоящий момент корпоративный, продуктовый и ритейл-брендинг — основные компетенции компании. Возглавила Yasno. branding agency Любовь Павлова, соучредитель, маркетолог, бренд-стратег, до этого занимавшая в агентстве пост директора по маркетингу.
Любовь Павлова, генеральный директор Yasno. branding agency
Наше развитие было очень плавным. Мы так увлеченно изучали брендинг, работали над интересными проектами, что даже не успели заметить, как выросли из студийного формата.
В прошлом году стало ясно, что необходимо пересмотреть наше позиционирование. Для этой работы была приглашен внештатный консультант — стратег Анна Кулысова из Kulysova сonsulting. Выяснилось, что мы так любим нашу компанию, что на некоторые вещи посмотреть критично не получается.
Работа велась очень долго. Проводились интервью с клиентами, командой изучались наши внутренние процессы. Результатом работы стали новое позиционирование и нейминг, отражающие принципы работы компании, такие как четкость, честность и системность. Мы честны с собой — делаем только то, что любим и что умеем.
Мы честны с клиентами — умеем донести, объяснить сложные вещи ясно и конкретно. Мы рассматриваем любой проект как возможность сделать компанию клиента более успешной. А при таком подходе работать просто и Ясно.
Креативной командой агентства руководит Дмитрий Изотов. Под руководством Дмитрия разрабатывалась визуальная коммуникация агентства.
Дмитрий Изотов, креативный директор Yasno. branding agency
Нередко подобные задачи реализуются с помощью внешних ресурсов, но мы решили, что лучше нас самих о себе никто не расскажет. Разрабатывая логотип, мы отказались от варианта на кириллице, так как большая часть наших клиентов — зарубежные бренды, и латинское написание будет более космополитичным для восприятия.
В новом логотипе геометричное начертание с добавлением характерных элементов отражает тональность бренда.
Главный акцент сделан на основном фирменном элементе — точка в конце, которая используется во всех визуальных коммуникациях и может быть самостоятельным элементом. Точка выполнена в форме квадрата, чьи грани отражают наши главные корпоративные ценности: четкость и системность.
Мы не стали останавливаться на одном, двух или трех фирменных цветах. Разные цветовые решения говорят о разноплановости задач, которые может решить наше агентство. Преемственность отражена в двух деталях: написание с прописной буквы и сохранение красного цвета в логотипе. Красный цвет, тем не менее, мы освежили, выбрав другой пантон.
Русское «Ясно» решено было обыграть вербально: в копирайтинге и слоганах для внешних и внутренних коммуникаций компании.
Главное — кратко, по делу и Ясно.