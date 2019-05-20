Charsky studio провела ребрендинг и поменяла название

Любовь Павлова, генеральный директор Yasno. branding agency

Наше развитие было очень плавным. Мы так увлеченно изучали брендинг, работали над интересными проектами, что даже не успели заметить, как выросли из студийного формата.

В прошлом году стало ясно, что необходимо пересмотреть наше позиционирование. Для этой работы была приглашен внештатный консультант — стратег Анна Кулысова из Kulysova сonsulting. Выяснилось, что мы так любим нашу компанию, что на некоторые вещи посмотреть критично не получается.

Работа велась очень долго. Проводились интервью с клиентами, командой изучались наши внутренние процессы. Результатом работы стали новое позиционирование и нейминг, отражающие принципы работы компании, такие как четкость, честность и системность. Мы честны с собой — делаем только то, что любим и что умеем.

Мы честны с клиентами — умеем донести, объяснить сложные вещи ясно и конкретно. Мы рассматриваем любой проект как возможность сделать компанию клиента более успешной. А при таком подходе работать просто и Ясно.