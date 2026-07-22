«Макс» стал крупнейшим мессенджером в России по месячной аудитории

«Макс» по итогам июня стал лидером среди мессенджеров в России по месячной аудитории. По данным Mediascope, которые приводят «Ведомости», хотя бы раз за месяц сервисом воспользовались 86,2 млн жителей страны старше 12 лет. Telegram занял второе место с показателем 75,7 млн пользователей, а WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) — третье с аудиторией 63,5 млн человек.

«Макс» также сохранил лидерство по среднесуточному охвату. В июне ежедневная аудитория мессенджера составила 69 млн человек против 35,4 млн у Telegram и 23,6 млн у WhatsApp.

Рост аудитории сопровождается увеличением рекламной активности. По предварительным данным Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), объем рекламных размещений в «Максе» в первом полугодии 2026 года достиг 1 млрд рублей. За тот же период объем рекламы в Telegram сократился на 22% — до 7,9 млрд рублей. В пресс-службе Роскомнадзора уточнили, что данные носят предварительный характер, так как срок подачи отчетности в ЕРИР за июнь истекает 30 июля.

С прошлого года в России последовательно вводятся ограничения в отношении Telegram и WhatsApp. ФАС указывала на риски размещения рекламы на ресурсах с ограниченным доступом, хотя переходный период для Telegram действует до конца 2026 года.