Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Независимое брендинговое агентство Ohmybrand
канал Dомашний
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
22.07.2026 в 08:30

«Макс» стал крупнейшим мессенджером в России по месячной аудитории

В июне отечественный сервис обошел Telegram по месячному и среднесуточному охвату

«Макс» по итогам июня стал лидером среди мессенджеров в России по месячной аудитории. По данным Mediascope, которые приводят «Ведомости», хотя бы раз за месяц сервисом воспользовались 86,2 млн жителей страны старше 12 лет. Telegram занял второе место с показателем 75,7 млн пользователей, а WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) — третье с аудиторией 63,5 млн человек.

«Макс» также сохранил лидерство по среднесуточному охвату. В июне ежедневная аудитория мессенджера составила 69 млн человек против 35,4 млн у Telegram и 23,6 млн у WhatsApp.

Рост аудитории сопровождается увеличением рекламной активности. По предварительным данным Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), объем рекламных размещений в «Максе» в первом полугодии 2026 года достиг 1 млрд рублей. За тот же период объем рекламы в Telegram сократился на 22% — до 7,9 млрд рублей. В пресс-службе Роскомнадзора уточнили, что данные носят предварительный характер, так как срок подачи отчетности в ЕРИР за июнь истекает 30 июля.

С прошлого года в России последовательно вводятся ограничения в отношении Telegram и WhatsApp. ФАС указывала на риски размещения рекламы на ресурсах с ограниченным доступом, хотя переходный период для Telegram действует до конца 2026 года.

Telegram МАКС мессенджер
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.