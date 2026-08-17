Число платящих клиентов HeadHunter упало на 10%

Количество компаний, которые платят за размещение вакансий на HeadHunter, во II квартале 2026 года сократилось на 9,9% год к году, до 258,4 тыс. По итогам первого полугодия снижение оказалось еще заметнее — на 11,2%, до 346,7 тыс. Основное сокращение пришлось на малый и средний бизнес: число таких клиентов за апрель—июнь уменьшилось на 12,1%, до 208,6 тыс., сообщают «Ведомости».

Крупные работодатели, напротив, практически не изменили активность. Их число во II квартале снизилось лишь на 0,8%, до 14,6 тыс., а выручка HeadHunter от этой группы выросла на 5,7%, до 3,9 млрд руб. В компании отмечают, что общая динамика связана с осторожностью бизнеса в условиях высоких процентных ставок.

По мнению экспертов, снижение числа платящих работодателей говорит скорее об охлаждении рынка найма, чем о его остановке. Компании стали внимательнее оценивать необходимость новых сотрудников и отказываются от найма «впрок». При большом количестве кандидатов работодателям также требуется меньше платных инструментов для поиска персонала.

Выручка HeadHunter во II квартале практически не изменилась и составила 10,15 млрд руб., а чистая прибыль выросла на 4,2%, до 4,36 млрд руб. В компании отмечают, что количество вакансий на платформе остается относительно стабильным, а в июле даже показало рост по сравнению с июнем. Это может указывать на первые признаки стабилизации рынка труда.

Однако эксперты пока характеризуют ситуацию как стагнацию на фоне замедления российской экономики. Так, в крупных регионах России рынок труда начал охлаждаться.