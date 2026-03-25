Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
25.03.2026 в 10:24

ФАС установила переходный период на размещение рекламы в Telegram и YouTube

До конца 2026 года меры ответственности за рекламу на этих платформах применяться не будут

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила переходный период до конца 2026 года для рекламы в Telegram и YouTube, в течение которого меры ответственности за ее размещение применяться не будут. Регулятор указал, что это даст хозяйствующим субъектам «время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы».

ФАС продолжает анализ рекламы на этих платформах, включая содержание объявлений, даты заключения договоров, введения ограничений на работу платформ и публикации рекламы, а также основания ее размещения, включая договоры и платежные поручения.

Информация, направленная Роскомнадзором, находится на рассмотрении ФАС, добавили в регуляторе.

Контроль за соблюдением законодательства о рекламе на ранее ограниченных ресурсах, таких как Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ) и Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ), а также на VPN-сервисах, сохраняется — размещение рекламных объявлений на этих платформах остается запрещенным.

Ранее служба заявила, что размещение рекламы на интернет-площадках с ограниченным доступом может рассматриваться как нарушение законодательства. Ответственность за подобные будут нести как рекламодатели, так и рекламораспространители.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.