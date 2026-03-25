ФАС установила переходный период на размещение рекламы в Telegram и YouTube

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила переходный период до конца 2026 года для рекламы в Telegram и YouTube, в течение которого меры ответственности за ее размещение применяться не будут. Регулятор указал, что это даст хозяйствующим субъектам «время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы».

ФАС продолжает анализ рекламы на этих платформах, включая содержание объявлений, даты заключения договоров, введения ограничений на работу платформ и публикации рекламы, а также основания ее размещения, включая договоры и платежные поручения.

Информация, направленная Роскомнадзором, находится на рассмотрении ФАС, добавили в регуляторе.

Контроль за соблюдением законодательства о рекламе на ранее ограниченных ресурсах, таких как Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ) и Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ), а также на VPN-сервисах, сохраняется — размещение рекламных объявлений на этих платформах остается запрещенным.

Ранее служба заявила, что размещение рекламы на интернет-площадках с ограниченным доступом может рассматриваться как нарушение законодательства. Ответственность за подобные будут нести как рекламодатели, так и рекламораспространители.