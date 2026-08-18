YouTube начнет считать просмотры с первого кадра

С 24 августа YouTube изменит методику подсчета публичных просмотров по всему миру. Просмотр будет засчитываться сразу после начала воспроизведения видео, то есть с первого кадра. Новая система будет применяться ко всем форматам контента и должна унифицировать подсчет просмотров на платформе.

Ранее YouTube использовал разные подходы для разных форматов. Аналогичную методику компания уже применяла к коротким роликам, а теперь распространит ее на остальные видео. В компании считают, что единый показатель позволит авторам понятнее демонстрировать брендам и спонсорам масштаб своей аудитории.

При этом YouTube сохранит показатель «Вовлеченные просмотры». Он позволит определить, сколько пользователей продолжили смотреть видео после его запуска. Поэтому рост публичного числа просмотров не обязательно будет означать увеличение времени просмотра или интереса аудитории к контенту.

Изменение не повлияет на доходы авторов и требования к участию в партнерской программе YouTube. Для монетизации продолжат использоваться отдельные показатели, включая квалифицированные просмотры коротких роликов и часы просмотра.

Ранее сообщалось, что YouTube по итогам первого полугодия 2026 года сохранил одну из крупнейших дневных аудиторий среди видеосервисов в России и не уступил отечественным платформам.