Роскомнадзор впервые оценил объем рекламы в Max

Роскомнадзор впервые обнародовал данные об объемах рекламы в мессенджере «Макс». Так, в январе-июне 2026 года рекламодатели зарегистрировали размещения на общую сумму около 1 млрд руб. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рекламная активность в «Максе» выросла в несколько раз. Такой рост объясняется тем, что мессенджер начал работу лишь в конце марта 2025 года и продолжает активно наращивать аудиторию и рекламные возможности.

Согласно данным ЕРИР, объем рекламных бюджетов во «ВКонтакте» за первое полугодие увеличился на 1%, достигнув 8,8 млрд руб. В то же время Telegram продемонстрировал снижение: расходы рекламодателей на размещения в мессенджере сократились на 22% и составили 7,9 млрд руб.

В ведомстве уточнили, что показатели могут быть скорректированы, поскольку прием отчетности за июнь завершится только 30 июля.

В «Максе» заявили, что продолжают развивать рекламные инструменты и создавать новые возможности для эффективного взаимодействия бизнеса с аудиторией. В пресс-службе VK комментировать данные не стали.

Ранее в Telega.in и Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) прогнозировали, что рекламные размещения в «Максе» по итогам 2026 года могут составить 2−2,5 млрд руб. В случае ускоренного роста вовлеченности аудитории объем рынка способен достичь 3−5 млрд руб.