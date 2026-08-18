Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Купер
Виктор Донюков
DDB Navigator inside

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
18.08.2026 в 12:00

«VK Реклама» запустила «Кабинет таргетолога» для управления кампаниями клиентов

Инструмент позволяет специалистам работать с неограниченным числом рекламодателей в одном интерфейсе

«VK Реклама» запустила «Кабинет таргетолога» — инструмент для специалистов, которые ведут рекламные кампании нескольких клиентов. Он позволяет одновременно подключать неограниченное количество рекламодателей, запускать и редактировать кампании, работать со статистикой, аудиториями и пикселями, а также формировать счета и платежные ссылки. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Перенести существующую клиентскую базу можно в несколько кликов — с помощью импорта из кабинета «VK Рекламы» или подключения по VK ID. При этом таргетолог работает в едином интерфейсе и получает доступ к необходимым инструментам и аналитике без переключения между аккаунтами разных рекламодателей.

Рекламодатель при этом сохраняет право владения своим рекламным кабинетом. Таргетолог не получает доступа к выводу средств и изменению платежных реквизитов клиента.

Пользователям «Кабинета таргетолога» также доступна специальная бонусная программа «VK Рекламы». Специалисты могут получать бонусные рубли за запущенные кампании и использовать их для продвижения проектов клиентов или собственной рекламы на платформе.

Ранее в личный кабинет «VK Рекламы» добавили новый объект продвижения — «Каналы».

«VK Реклама» «Кабинет таргетолога»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.