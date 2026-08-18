«VK Реклама» запустила «Кабинет таргетолога» для управления кампаниями клиентов

«VK Реклама» запустила «Кабинет таргетолога» — инструмент для специалистов, которые ведут рекламные кампании нескольких клиентов. Он позволяет одновременно подключать неограниченное количество рекламодателей, запускать и редактировать кампании, работать со статистикой, аудиториями и пикселями, а также формировать счета и платежные ссылки. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Перенести существующую клиентскую базу можно в несколько кликов — с помощью импорта из кабинета «VK Рекламы» или подключения по VK ID. При этом таргетолог работает в едином интерфейсе и получает доступ к необходимым инструментам и аналитике без переключения между аккаунтами разных рекламодателей.

Рекламодатель при этом сохраняет право владения своим рекламным кабинетом. Таргетолог не получает доступа к выводу средств и изменению платежных реквизитов клиента.

Пользователям «Кабинета таргетолога» также доступна специальная бонусная программа «VK Рекламы». Специалисты могут получать бонусные рубли за запущенные кампании и использовать их для продвижения проектов клиентов или собственной рекламы на платформе.

Ранее в личный кабинет «VK Рекламы» добавили новый объект продвижения — «Каналы».