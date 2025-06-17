Квас, розовый офис и лапша с аниме: чем запомнились ролики мая

Май прошел под знаком странного и прекрасного. Уральцы учат возвращаться «окрыленными», лапша «Домшим» призывает обедать в дзене, а COOLCOLA устраивает рейв. Кто-то показывает эмоции в холодильнике, кто-то — праведную жизнь в Ташкенте, а кто-то устраивает «Дюнкерк», чтобы защитить онлайн-банк. Мы собрали все самые громкие, трогательные и просто яркие ролики мая — чтобы вы не забывали: российская реклама умеет удивлять.

Крылья не в небе, а в голове: «Уральские авиалинии» переосмыслили полеты

«Уральские авиалинии» запустили рекламную кампанию с новым слоганом «Возвращайтесь окрыленными». В центре ролика — идея, что ценность путешествий не в дальних странах, а во впечатлениях, которые остаются с нами. Креативное агентство «Восход» использовало стереотипы и пасхалки, чтобы показать, что путешествия — это не только о том, что происходит в пути, но и о том, что остается после. Ролик начинается с первого лица, погружая зрителя в атмосферу полета. Кампания подчеркивает, что «Уральские авиалинии» открывают новые направления и помогают комфортно вернуться домой. Подробнее на Sostav.

В «Самокате» показали, как выглядит их рабочий день

«Самокат» выпустил видеоролик, в котором с юмором и самоиронией показан офисный день компании. В видео сотрудники ходят в розовом, едят глазированные сырки и наряжают питомцев в рюкзачки курьеров. Так компания подчеркивает ценность комфорта, теплой атмосферы и заботы о сотрудниках. Ролик приглашает зрителей стать частью команды и увидеть все своими глазами. Подробнее на Sostav.

«Очаковский» и GREAT забродили по-новому

«Очаковский» и агентство GREAT запустил креативную рекламную кампанию, которая соединяет технологию двойного брожения и философию движения к новому. Вдохновением стала эстетика музыкальной группы The Beatles. Героев ролика ведет путь, эмоции и поиск — а зрителя ждет узнаваемая отсылка к легендарному переходу. Подробнее на Sostav.

«Пятёрочка» и Marvelous показали, что ждет нарушителей обеда

Торговая сеть «Пятёрочка» и агентство Marvelous создали новую рекламную кампанию для СТМ-лапши «Домшим». Стоит ее заварить — и появляется Димсам, домшимохранитель в белом кимоно. Его задача — сохранять тишину и порядок, защищая обедающего от любых раздражителей во время обеда. Подробнее на Sostav.

COOLCOLA и Soda показали, что кола — не просто напиток

«Очаково» и агентство Soda запустили рекламу COOLCOLA с манифестом свободы самовыражения. В центре — молодежь, динамичные герои, быстрый монтаж и скрытые маскоты. Кампания поддерживает запуск новых вкусов: арбуз и клен. Подробнее на Sostav.

МТС позвал Марка Эйдельштейна, чтобы показать что такое «РИИЛ»

МТС запускает молодежный тариф «РИИЛ» и доверяет главную роль Марку Эйдельштейну — актеру из «Аноры» и амбассадору поколения. Кампания показывает реальный день, прожитый на полную: ночные клубы, утренние самокаты, принцессы и дождь, превращенный в лето. Подробнее на Sostav.

Новый «Биг Ланч» продемонстрировал вкус с вау-эффектом

«Биг Ланч» запустил новую рекламную кампанию, в которой показал обновленные вкусы. В кампании от Arena герои буквально вылетают из офиса — навстречу природе, любви и ароматному «Паприкашу». Ролик снят с кинематографическим размахом, а песня задает нужный эмоциональный ритм. Подробнее на Sostav.

Serviceplan и бренд-команда «Тёма» обновили рекламную коммуникацию

Бренд «Тёма» перезапускается, чтобы вновь заговорить с родителями — но теперь на языке эмоций. Кампания с нежными кадрами, живыми моментами и фокусом на заботу сделана как признание в любви самым маленьким. Новый слоган — «Почувствуй заботу животиком» — говорит то, что не скажешь словами. Подробнее на Sostav.

Стас Ярушин объясняет инвестиции на пальцах — и с харизмой

В новой кампании «СберИнвестиций» и «СберМаркетинга» Стас Ярушин показывает, как просто стать частью успеха российских компаний с помощью ОПИФов. Заправка, супермаркет, фермерские продукты — все это инвестиции в действии. Подробнее на Sostav.

«Все по полочкам»: ролик о чувствах, спрятанных в холодильнике

Сервис психологических онлайн-консультаций «Ясно» и онайн-ретейлер «Яндекс Лавка» представили ролик в рамках спецпроекта «Все по полочкам», где продукты обретают эмоции. Тревожное желе, застенчивая брокколи и лимонад с кислой миной наглядно показывают: чувствовать — это нормально. Видео помогает мягко поговорить о тревоге, сомнениях и грусти, напоминая — за помощью обратиться не страшно. Ролик стал визуальным сердцем проекта, превращая повседневные продукты в героев с переживаниями, близкими каждому.

Andalus и Deasign показали, что нужно для праведной жизни

Для кампании бренда Andalus агентство Deasignсняло серию роликов «Для праведной жизни», переосмыслив коммуникацию: Мастер Андалус больше не только в цехе, а в каждой семье. Он напоминает о добродетели, поддержке и простых радостях — будь то завтрак с близкими или разговор на рынке.

Съемки прошли в Ташкенте, передав атмосферу настоящего узбекского дома. Так Мастер Андалус стал не только символом качества, но и настоящим участником семейной жизни, где праведная жизнь — это ежедневный выбор в пользу добра и единства.

«Арифметика добра» и Quick Step сняли социальный ролик о сиротстве

Фонд «Арифметика добра» и бренд напольных покрытий Quick Step объединились для создания социального ролика «Большой шаг», посвященного устройству подростков из детских домов в семьи. Видео показывает трогательный путь девочки, которая, несмотря на страхи и стереотипы, делает важный шаг в новую жизнь — в приемную семью.

Кампания подчеркивает, что за каждым таким шагом стоят поддержка психологов, специалистов и будущих родителей, готовых принять подростков. Агентство MOST Creative Club тонко передало сложности и эмоции процесса семейного устройства, помогая привлечь внимание к проблеме сиротства в России.

Гибкость — главное качество машиностроителя

Ярославский завод ПСМ представил проморолик к своему двадцатилетию. Производитель энергетического оборудования доказывает — заводам не чужда эстетика. Образ гимнастки символизирует гибкий подход к бизнесу. В ПСМ считают, что этот критерий, наряду с активами и компетенциями, определяет успех в условиях турбулентности последних лет. Высокая адаптивность и скорость работы помогли ПСМ пройти свой путь от техностартапа до лидера рынка. Ролик полностью отражает миссию компании — «Развиваем машиностроение и делаем это красиво!».

FUNDAY показал, что мода — это просто

FUNDAY запускает рекламную кампанию, в которой герои говорят простую, но личную фразу: «FUNDAY — одежда для меня». Бренд показывает настоящие эмоции, естественные образы и подлинный стиль — без стилизации и надуманности. В кадре — яркие, живые люди, для которых одежда FUNDAY стала отражением себя. Кампания объединила современные креативные подходы, моду и эмоциональность. Яркая съемка, харизматичные герои и динамичный визуал подчеркивают идею: FUNDAY — одежда для всех. Для каждого. Для тебя и меня.

«Т-Банк» показал масштаб своей системы защиты

« Т-Банк » представил ролик, продвигающий систему защиты. Чтобы зрелищно показать масштаб — от Владивостока до Сочи, от Алтая до Мурманска — был создан ролик в духе эпических фильмов «Война и мир» и «Дюнкерк». Камеры-дроны показали Россию с высоты: горные реки, тайга, кит в прыжке, ледокол во льдах. Эффект всевидящего ока обеспечили передовые киносъемки и технологии ИИ. В проекте участвовала одна из ведущих мировых студий AI-контента. Даже потерянные в горах дроны стали частью этой визуальной жертвы во имя искусства.

Город на колесах: Chery едет — и ритм меняется

Автомобильный бренд Chery дебютировал в портфеле «Атлант-М» с яркой рекламной кампанией от Aida Pioneer . Чтобы новинка не затерялась среди названий, которые сложно запомнить и еще сложнее произнести, креаторы агентства придумали музыкальный слоган-мнемоник: «Chery Chery едет» — и устоять перед тем, чтобы не пропеть, почти невозможно.

В ролике город встречает автомобиль, как главного героя праздника: улицы светятся красками, а прохожие будто подхватывают его настроение. Саундтрек — оммаж на хорошо знакомый хит — добавляет легкости и делает появление Chery на дорогах событием. Кампания создает образ машины, которая не просто перевозит из точки А в точку Б, а везет туда, где начинается хорошее настроение.