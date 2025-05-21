«И все это — наша гордость»: Стас Ярушин стал лицом рекламной кампании «СберИнвестиций»

Актер и ведущий Стас Ярушин стал лицом новой рекламной кампании «СберИнвестиций» и « СберМаркетинга» об ОПИФах — готовых инвестиционных решениях под управлением профессионалов.

Для продвижения продукта команда создала два юмористических видеоролика со Стасом Ярушиным на заправке и в супермаркете. В них актер легко и наглядно показал, как всего за три шага начать инвестировать.

Команда «СберИнвестиций»: В настоящее время рынок ценных бумаг обладает высоким потенциалом. Главная мысль, которую нам было важно донести, — в том, что с открытыми паевыми фондами в «СберИнвестициях» люди могут не только заработать вместе с крупными российскими компаниями, но и стать частью их успеха.

Команда «СберМаркетинга»: Новые супермаркеты с фермерскими продуктами, современные заправочные станции и кафе — все это свидетельство развития экономики. Вместе с героем коммуникации Станиславом Ярушиным мы стремились подчеркнуть, что инвестиции — это не что-то на внешнеэкономическом, а вполне реальный и легкий способ увеличить доход, не прикладывая каких-то экстра усилий.

Состав творческой группы:

«Сбербанк», отдел маркетинга блока «Управление благосостоянием»:

Демиденко Олег, Габриэлян Николай, Сазонова Алина

Управление маркетинга УК «Первая»:

Смирнова Ольга, Фёдоров Павел, Волненко Александр

«СберМаркетинг» (агентство):

Исполнительный креативный директор: Шамиль Шарифьянов

Руководитель творческой группы: Алексей Завьялов

Ведущий креатор: ПолинаКуцова

Креатор: Анна Филатова

Арт-директор: Александра Истратова

Руководитель направления клиентского сервиса: Оксана Емец

Руководитель группы клиентского сервиса: Елена Абарышева

Руководитель съемочного отдела: Олег Гридасов

Старший продюсер: Александр Двуреченский

Старший пост продюсер: Иван Шелег

Режиссер: Павел Сидоров

Оператор: Константин Силаков