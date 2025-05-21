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18+
21.05.2025 в 18:35

«И все это — наша гордость»: Стас Ярушин стал лицом рекламной кампании «СберИнвестиций»

Актер рассказал о выгодном продукте наглядно

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Актер и ведущий Стас Ярушин стал лицом новой рекламной кампании «СберИнвестиций» и « СберМаркетинга» об ОПИФах — готовых инвестиционных решениях под управлением профессионалов.

Для продвижения продукта команда создала два юмористических видеоролика со Стасом Ярушиным на заправке и в супермаркете. В них актер легко и наглядно показал, как всего за три шага начать инвестировать.

Команда «СберИнвестиций»:

В настоящее время рынок ценных бумаг обладает высоким потенциалом. Главная мысль, которую нам было важно донести, — в том, что с открытыми паевыми фондами в «СберИнвестициях» люди могут не только заработать вместе с крупными российскими компаниями, но и стать частью их успеха.

Команда «СберМаркетинга»:

Новые супермаркеты с фермерскими продуктами, современные заправочные станции и кафе — все это свидетельство развития экономики. Вместе с героем коммуникации Станиславом Ярушиным мы стремились подчеркнуть, что инвестиции — это не что-то на внешнеэкономическом, а вполне реальный и легкий способ увеличить доход, не прикладывая каких-то экстра усилий.

Состав творческой группы:

«Сбербанк», отдел маркетинга блока «Управление благосостоянием»:
Демиденко Олег, Габриэлян Николай, Сазонова Алина

Управление маркетинга УК «Первая»:
Смирнова Ольга, Фёдоров Павел, Волненко Александр

«СберМаркетинг» (агентство):
Исполнительный креативный директор: Шамиль Шарифьянов
Руководитель творческой группы: Алексей Завьялов
Ведущий креатор: ПолинаКуцова
Креатор: Анна Филатова
Арт-директор: Александра Истратова
Руководитель направления клиентского сервиса: Оксана Емец
Руководитель группы клиентского сервиса: Елена Абарышева
Руководитель съемочного отдела: Олег Гридасов
Старший продюсер: Александр Двуреченский
Старший пост продюсер: Иван Шелег
Режиссер: Павел Сидоров
Оператор: Константин Силаков

СберМаркетинг СберИнвестиции
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