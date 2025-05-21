«И все это — наша гордость»: Стас Ярушин стал лицом рекламной кампании «СберИнвестиций»

Актер и ведущий Стас Ярушин стал лицом новой рекламной кампании «СберИнвестиций» и « СберМаркетинга» об ОПИФах — готовых инвестиционных решениях под управлением профессионалов.
Для продвижения продукта команда создала два юмористических видеоролика со Стасом Ярушиным на заправке и в супермаркете. В них актер легко и наглядно показал, как всего за три шага начать инвестировать.
Команда «СберИнвестиций»:
В настоящее время рынок ценных бумаг обладает высоким потенциалом. Главная мысль, которую нам было важно донести, — в том, что с открытыми паевыми фондами в «СберИнвестициях» люди могут не только заработать вместе с крупными российскими компаниями, но и стать частью их успеха.
Команда «СберМаркетинга»:
Новые супермаркеты с фермерскими продуктами, современные заправочные станции и кафе — все это свидетельство развития экономики. Вместе с героем коммуникации Станиславом Ярушиным мы стремились подчеркнуть, что инвестиции — это не что-то на внешнеэкономическом, а вполне реальный и легкий способ увеличить доход, не прикладывая каких-то экстра усилий.
Состав творческой группы:
«Сбербанк», отдел маркетинга блока «Управление благосостоянием»:
Демиденко Олег, Габриэлян Николай, Сазонова Алина
Управление маркетинга УК «Первая»:
Смирнова Ольга, Фёдоров Павел, Волненко Александр
«СберМаркетинг» (агентство):
Исполнительный креативный директор: Шамиль Шарифьянов
Руководитель творческой группы: Алексей Завьялов
Ведущий креатор: ПолинаКуцова
Креатор: Анна Филатова
Арт-директор: Александра Истратова
Руководитель направления клиентского сервиса: Оксана Емец
Руководитель группы клиентского сервиса: Елена Абарышева
Руководитель съемочного отдела: Олег Гридасов
Старший продюсер: Александр Двуреченский
Старший пост продюсер: Иван Шелег
Режиссер: Павел Сидоров
Оператор: Константин Силаков