Марк Эйдельштейн снялся в рекламе нового молодежного тарифа «РИИЛ» от МТС

Цифровая экосистема объявляет о запуске федеральной рекламной кампании в поддержку нового тарифа «РИИЛ», который разработан исходя из потребностей молодежи. Подробнее о том, как проходили съемки, пресс-служба МТС рассказала Sostav.
Молодежь не верит в навязанную рекламу, но ценит бренды, которые по-настоящему прислушиваются к их мнению и потребностям. Поэтому МТС много общались с представителями поколения, чтобы узнать, что им действительно нужно и важно.
В рекламной кампании МТС показали, что означает быть по-настоящему молодым и свободным, проживая каждый момент своей жизни на полную. Героем тарифа был выбран Марк Эйдельштейн — актер и амбассадор поколения, известный по триумфатору премии «Оскар»-25 — фильму «Анора». Снимать рекламу или прожить один день и даже ночь так, чтобы твои сторис стали идеальным отражением лайфстайла молодежи? Марк выбирает второй вариант.
Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС:
У нас давно не было таких масштабных проектов и специальных предложений для молодой аудитории, поэтому мы довольно долго думали о релевантном молодом герое и амбассадоре тарифа. Сценарий мы писали уже под Марка Эйдельштейна и его характер. Было очень приятно, что Марк не только герой нашего сценария, а на самом деле очень вовлеченный и открытый человек. Он активно участвовал в креативном процессе, предлагал свои идеи и даже несколько раз приезжал к нам в офис на шторминги. Очень круто, когда та энергетика, которую чувствуешь в герое кино, искренне живет в самом человеке.
В ролике много съемок Москвы: улицы, клубы, рассветы, самокаты, неожиданные встречи и даже принцессы на белом коне. Авторы кампании отмечают, что ввиду плотных графиков задействованных селебрити съемки проводились в апреле, в день, когда пошел снег, но магия кино позволила превратить его в летний дождь.
В качестве дополнительных героев были задействованы не только главный амбассадор бренда Дмитрий Нагиев, но и Денис Дорохов, который выступает антагонистом Марка и стремится стать новым лицом молодежного тарифа «РИИЛ». Получится ли это у него, зрители узнают в коротких роликах и будущих проектах.
Валерий Копытин, руководитель направления по работе с молодежью МТС:
Мы старались сделать действительно заметную и запоминающуюся кампанию, поэтому внимательно подошли ко всем составляющим: названию, логотипу, TOV, визуалу, музыке и даже пасхалкам. Кампания только начинается, а впереди еще множество спецпроектов и коллабораций, которые мы проработали с командой, совсем скоро вы о них узнаете!
Главный трек в рекламе — композиция «Asphalt 8» в исполнении рэпера MACAN. Для коротких роликов музыку написал популярный продюсер и диджей BIICLA.
В поддержку тарифа МТС также запускает Telegram-канал РИИЛ для аудитории 14−24 лет. Канал объединит тренды, дайджесты, новости про технологии и афиши с проходками на мероприятия, а также предоставит подписчикам специальные предложения от МТС.
Состав творческой группы
МТС (клиент)
Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Яковлева Мария
Руководитель направления по работе с молодежью: Копытин Валерий
Старший менеджер: Мясоедов Артемий
Менеджер: Кононов Иван
BBDO Moscow (агентство)
Режиссер: Тим Roho
Оператор: Арсен Саркисян
Фотограф: Илья Ровный
В ролях:
Дмитрий Нагиев
Марк Эйдельштейн
Денис Дорохов