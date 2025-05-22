«Мы бродим — и становимся первыми»: новая креативная рекламная кампания кваса «Очаковский»

«Очаково» запускает масштабную медиакампанию по поддержке кваса «Очаковский» — «Мы бродим!». Цель кампании — подчеркнуть технологию двойного брожения. В ходе разработки рекламной кампании в качестве главного источника вдохновения коммуникационное агентство GREAT выбрало культовую группу The Beatles. Подробностями команда проекта поделилась с редакцией Sostav.

Квас «Очаковский» существует уже более 25 лет. В основе платформы бренда всегда лежала идея свежести — в первую очередь как функционального качества. Однако в новой кампании бренд делает шаг дальше: от освежающего вкуса — к свежести впечатлений, эмоций и путешествий. Именно это сегодня отражает официальный слоган бренда — «Освежает впечатления».

Творческая идея рекламного ролика строится на многозначности слова «бродим»: оно отсылает как к технологии двойного брожения, так и к энергии поиска, общения, движения. Разработкой рекламной кампании занимались совместно с коммуникационным агентством GREAT. Режиссер ролика — Сергей Рамз.

В видео раскрывается образ человека в пути — в поисках нового, в потоке эмоций и впечатлений. При этом сам ролик построен на универсальных, понятных каждому ценностях. Внимательный зритель может заметить отсылку к культовой обложке альбома The Beatles: герои идут друг за другом по пешеходному переходу — как символ пути, который объединяет.

Рекламная кампания охватит все ключевые каналы коммуникации — от федеральных телеканалов и радио до диджитал-рекламы в мобильных приложениях и геосервисах. Запланированы интеграции на радио, наружная реклама и цифровые платформы. В плане также реклама в «Яндекс Навигаторе» и на «Яндекс Картах» — это точечная коммуникация с аудиторией в момент движения по городу.

Команда проекта

АО МПБК «ОЧАКОВО» (клиент)

Директор по маркетингу: Виктория Ярзуткина

Бренд-менеджер: Елена Колесникова

GREAT (агентство)

Hotshot Films (продакшен)

Режиссер: Сергей Рамз

Продюсер: Саша Лейбович

Оператор: Игорь Попелюх

Художник: Гриша Рахмилович