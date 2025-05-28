«Очаково» запустила рекламную кампанию для бренда СOOLCOLA

Компания «Очаково» запустила федеральную рекламную кампанию для своего флагманского бренда — COOLCOLA. В основе философии бренда лежит идея индивидуальности и свободы самовыражения, право быть собой — ценности, которые близки молодежной аудитории. Рекламная кампания призывает потенциальную аудиторию не боятся быть разным. Команда проекта рассказала Sostav, как новая рекламная кампания «Пробуй разного себя!» развивает эту идею.

Юрий Антонов, генеральный директор «Очаково»: Нам удалось выстроить коммуникацию, на 100% совпадающую с нашим ощущением бренда: смелым, дерзким, задающим тренды. COOLCOLA — это успешный продукт с широкой линейкой вкусов, на сегодняшний день их семь в портфеле бренда. Совсем недавно мы выпустили две новинки: «COOLCOLA Арбуз» и «COOLCOLA Кленовый сироп». И новый сезон встречаем с новой коммуникацией, способной построить эмоциональную связь с потребителем.

Партнером по разработке рекламной кампании стало коммуникационное агентство Soda (входит в D Innovate Group), режиссер Филипп Белозеров. Креативная команда с помощью ярких акцентов подчеркнула энергию и динамику персонажей и представила видео с современным «быстрым» монтажом. Есть в сюжете и «пасхалки» — на долю секунды появляются изображения персонажей — новых маскотов бренда, анонс которых будет дан позднее.

Масштабная рекламная кампания COOLCOLA охватывает ключевые медиаканалы:

ТВ: 13 федеральных каналов.

Digital: социальные сети, OLV, баннеры, геомедийная реклама в «Яндекс.Навигаторе» и «Яндекс.Картах».

Outdoor: наружная реклама — билборды, суперсайты, ситиформаты.

Команда проекта

АО МПБК «Очаково»(клиент)

Директор по маркетингу: Виктория Ярзуткина

Бренд-эксперт: Татьяна Ларина

Младший бренд-менеджер: Анна Сапова

Режиссер: Филипп Белозеров

Soda (креативное агентство)

Директор агентства: Михалев Александр

Креативный стратег: Лыскова Екатерина

Креативный директор: Пинт Дмитрий

Creative lead: Новиков Дмитрий

Продюсер: Деликатная Ольга

Моушен-дизайнер: Сапожников Владимир

Арт-директор: Самсонова Анастасия

Project-manager: Чернова Ксения

Dinamica (агентство)

Аккаунт-директор: Михалева Яна

Group Head: Пегушина Елена