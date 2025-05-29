«Самокат» показал, как выглядит офисный день — с сырками, уютом и розовыми акцентами

Онлайн-ретейлер «Самокат» выпустил новый видеоролик, посвященный будням своей команды. Видео с юмором и самоиронией показывает, как может выглядеть рабочий день в офисе компании — в представлении постороннего наблюдателя.
По сюжету, главный герой задается стереотипными вопросами: действительно ли все сотрудники ходят в розовом, целый день едят глазированные сырки и наряжают своих питомцев в рюкзачки курьеров? Через эти образы компания подчеркивает главное — в «Самокате» ценят комфорт, теплую атмосферу и заботу о сотрудниках.
Юлия Попова, руководитель отдела развития бренда работодателя в «Самокате»:
Мы часто рассказываем о курьерах-партнерах, которые доставляют заказы для «Самоката», и создаем интересные и яркие проекты, направленные на эту аудиторию. При этом офисные позиции пользуются не меньшим интересом со стороны соискателей. И в этот раз, с помощью яркого видеоролика, мы решили показать, какой он — офис «Самоката». Комфортный, стильный, современный. Но еще более ценно то, какие люди работают в офисе. Наша команда — не только про профессионализм, но и про легкость в общении друг с другом, поддержку и добрый юмор. И, транслируя это в новом ролике, мы стремимся привлекать в команду людей, которые разделяют наши ценности.