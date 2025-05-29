«Самокат» показал, как выглядит офисный день — с сырками, уютом и розовыми акцентами

Онлайн-ретейлер «Самокат» выпустил новый видеоролик, посвященный будням своей команды. Видео с юмором и самоиронией показывает, как может выглядеть рабочий день в офисе компании — в представлении постороннего наблюдателя.

По сюжету, главный герой задается стереотипными вопросами: действительно ли все сотрудники ходят в розовом, целый день едят глазированные сырки и наряжают своих питомцев в рюкзачки курьеров? Через эти образы компания подчеркивает главное — в «Самокате» ценят комфорт, теплую атмосферу и заботу о сотрудниках.