Почувствуй любовь в каждом кадре рекламы «Тёма»

Впервые после долгого периода тишины бренд детского питания «Тёма» компании Health & Nutrition выпускает большую рекламную кампанию. В партнерстве с агентством Serviceplan Russia бренд обрел новый язык коммуникации — язык чувств, на котором общаются мамы и малыши. Команда проекта поделилась с Sostav результатами сотрудничества.

На рынке детского питания у каждого из брендов уже есть своя закрепленная коммуникационная территория, посыл и качественный продукт. Перед командой бренда стояла непростая задача — перезапустить бренд, сохранив при этом его наследие. Совместными усилиями Serviceplan и бренд-команды «Тёма» был найден новый фокус в сообщении. Идея «Почувствуй заботу животиком» — это гимн маминой заботливой любви к малышу, которой она окружает его со всех сторон, в том числе через детское питание. Бренд верит, что улыбка счастливого и довольного малыша — истинная радость для мамы.

У бренда амбициозные маркетинговые и коммуникационные планы. Обновлен дизайн упаковки всей линейки продукта. Кроме ОЛВ-видео в 20 секунд и 45-секундного ролика-манифеста, бренд запускает поддержку мам-блогеров, которых бренд объединяет в рамках уже существующего «Клуба Заботы», баннерную кампанию, продвижение в е-ком и ретейл. Каждый элемент кампании, включая разработанный сайт, создан с вниманием к новому языку бренда — естественным и настоящим эмоциям во взаимодействии мамы и малыша.

Для съемок проекта режиссером была приглашена Нигина Сайфуллаева, которая благодаря своем опыту в кино создала историю в кадрах с тенями и мягким светом. При съемке отказались от постановочных кадров, используя камеру для следования за взаимодействием героев, выхватывая спонтанные реакции и жесты. Таким образом, Нигине удалось раскрыть героев ролика, которыми стали настоящие, мама и ее ребенок, передав столь настоящие и живые чувства.

Юлия Безлепкина, директор по маркетингу Health & Nutrition: Мы уверены, что перезапуск бренда с новым позиционированием «Почувствуй заботу животиком» станет вехой в развитии «Тёмы». Категория детского питания стабильно демонстрирует двузначный рост, и «Тёма» уже занимает в ней одну из лидирующих позиций, продолжая ее укреплять. Наш новый посыл — это не просто слова. Он глубже: он о заботе о самых маленьких и о стремлении к созданию продуктов, которые помогают родителям быть уверенными в комфорте и благополучии малыша. Мы постарались, чтобы все — от состава и качества продуктов до упаковки и коммуникации — передавало это ощущение заботы. Уверены, что мамы это почувствуют и оценят.

Ольга Лисицына, аккаунт-директор Serviceplan: Нам было важно, чтобы кампания получилась живой, и благодаря доверию и диалогу между агентством и бренд-командой, этого удалось достичь. Из забавного — когда шла разработка стратегии, главный герой ролика еще даже не родился. А пока мы придумывали креатив, между малышом и его мамой выстроилась та самая связь, которую нам удалось запечатлеть. Как будто сделали документальное кино.

Состав творческой группы

Health & Nutrition (заказчик)

Директор по маркетингу: Юлия Безлепкина

Маркетинг-менеджер: Екатерина Кокшарова

Бренд-менеджер: Мария Данилова



Serviceplan (агентство)

Генеральный директор: Ольга Стариченко

Исполнительный креативный директор: Евгения Арабкина

Групхед-копирайтер: Никита Краснов

Старший арт-директор: Ксения Головина

Арт-директор: Людмила Агафонова

Директор по работе с клиентами: Ольга Лисицына

Менеджер по работе с клиентами: Дарья Мешкова, Валерия Чукбар

Продюсер: Юлия Эсауленко

Дизайнер: Александр Пшикин, Карина Ельцина, Давид Хандамов

Pacific film (продакшн)

PostPro18 (пост продакшн)

Режиссер: Нигина Сайфуллаева

Фотограф: Иван Князев

Оператор: Тим Лобов

Второй режиссер: Анна Пушкина

Монтажер: Артем Дмитриев

Музыка: Сергей Логутов

Цветокоррекция: Александр Золотарев

Продюсеры: Елена Фролова, Карина Гнатышена