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18+
15.05.2025 в 14:40

«Уральские авиалинии» запустили первую рекламную кампанию в рамках ребрендинга

Слоган звучит так: «Возвращайтесь окрыленными»

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Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» представила первую рекламную кампанию в рамках ребрендинга, слоган которой звучит так: «Возвращайтесь окрыленными». В новом ролике перевозчик говорит о том, что ценность путешествий — не в дальних странах, а в тех впечатлениях, с которыми мы возвращаемся домой.

Иван Дзиваковский, начальник службы маркетинга «Уральских авиалиний»:

Обычно, говоря о путешествиях, тревел-бренды акцентируют внимание на самой поездке — и не говорят о том, что происходит после. Но ведь путешествие длится неделю-две, а воспоминания и опыт остаются с нами на всю жизнь.

Андрей Губайдуллин, креативный директор «Восхода»:

В ролике мы обыграли расхожие стереотипы: ведь кто-то до сих пор не знает, чем Урал отличается от Сибири или почему белый медведь никогда не встретится с пингвином. Каждый кадр — это пасхалка, которая призывает аудиторию исследовать мир с помощью путешествий.

В начале ролика съемка ведется от первого лица, зритель на себе ощущает ту окрыленность, которую дарят перелеты. Чтобы перенести это чувство в реальность, «Уральские авиалинии» открывают своим пассажирам новые направления и помогают с комфортом вернуться домой.

Состав творческой группы:

«Восход» (агентство)

«Уральские авиалинии» (клиент)

Начальник службы маркетинга: Иван Дзиваковский
Заместитель гендиректора, директор по информационным системам: Ольга Игошева

SKBD.SH (продакшен)

Режиссер: Марат Савиро
Генеральный продюсер: Михаил Романов
Исполнительный продюсер: Данил Чеботарев
Второй режиссер: Виталий Крошко
Художник-постановщик: Мария Костенецкая
Художник по костюмам: Алина Салимова
Художник по гриму: Евгения Бессон
Кастинг-директор: Александр Корытов

Ассистент второго режиссера: Илья Насухин
Ассистент художника: Бронислав Кисилица
Постановщики: Владислав Ляхов, Антон Луцкий, Тимур Гибадуллин
Ассистенты по костюмам: Ирина Коновалова, Дарья Гусева
Ассистент по гриму: Анастасия Новикова

Гаффер: Дмитрий Давиденко
Фокус-пулер: Иван Фирулев
Логгер: Юрий Дуз
Режиссер монтажа: Никита Глечников

Директор: Михаил Пудов
Ассистент директора: Алена Сафуанова
Ассистент продюсера: София Шутова
Администратор: Александр Фролов
Локейшн-менеджер: Давид Гевондян
Ассистент локейшн-менеджера: Даня Бережной

Креатив Реклама Уральские авилинии
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