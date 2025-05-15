«Уральские авиалинии» запустили первую рекламную кампанию в рамках ребрендинга

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» представила первую рекламную кампанию в рамках ребрендинга, слоган которой звучит так: «Возвращайтесь окрыленными». В новом ролике перевозчик говорит о том, что ценность путешествий — не в дальних странах, а в тех впечатлениях, с которыми мы возвращаемся домой.
Иван Дзиваковский, начальник службы маркетинга «Уральских авиалиний»:
Обычно, говоря о путешествиях, тревел-бренды акцентируют внимание на самой поездке — и не говорят о том, что происходит после. Но ведь путешествие длится неделю-две, а воспоминания и опыт остаются с нами на всю жизнь.
Андрей Губайдуллин, креативный директор «Восхода»:
В ролике мы обыграли расхожие стереотипы: ведь кто-то до сих пор не знает, чем Урал отличается от Сибири или почему белый медведь никогда не встретится с пингвином. Каждый кадр — это пасхалка, которая призывает аудиторию исследовать мир с помощью путешествий.
В начале ролика съемка ведется от первого лица, зритель на себе ощущает ту окрыленность, которую дарят перелеты. Чтобы перенести это чувство в реальность, «Уральские авиалинии» открывают своим пассажирам новые направления и помогают с комфортом вернуться домой.
Состав творческой группы:
«Восход» (агентство)
«Уральские авиалинии» (клиент)
Начальник службы маркетинга: Иван Дзиваковский
Заместитель гендиректора, директор по информационным системам: Ольга Игошева
SKBD.SH (продакшен)
Режиссер: Марат Савиро
Генеральный продюсер: Михаил Романов
Исполнительный продюсер: Данил Чеботарев
Второй режиссер: Виталий Крошко
Художник-постановщик: Мария Костенецкая
Художник по костюмам: Алина Салимова
Художник по гриму: Евгения Бессон
Кастинг-директор: Александр Корытов
Ассистент второго режиссера: Илья Насухин
Ассистент художника: Бронислав Кисилица
Постановщики: Владислав Ляхов, Антон Луцкий, Тимур Гибадуллин
Ассистенты по костюмам: Ирина Коновалова, Дарья Гусева
Ассистент по гриму: Анастасия Новикова
Гаффер: Дмитрий Давиденко
Фокус-пулер: Иван Фирулев
Логгер: Юрий Дуз
Режиссер монтажа: Никита Глечников
Директор: Михаил Пудов
Ассистент директора: Алена Сафуанова
Ассистент продюсера: София Шутова
Администратор: Александр Фролов
Локейшн-менеджер: Давид Гевондян
Ассистент локейшн-менеджера: Даня Бережной