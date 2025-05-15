«Уральские авиалинии» запустили первую рекламную кампанию в рамках ребрендинга

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» представила первую рекламную кампанию в рамках ребрендинга, слоган которой звучит так: «Возвращайтесь окрыленными». В новом ролике перевозчик говорит о том, что ценность путешествий — не в дальних странах, а в тех впечатлениях, с которыми мы возвращаемся домой.

Иван Дзиваковский, начальник службы маркетинга «Уральских авиалиний»: Обычно, говоря о путешествиях, тревел-бренды акцентируют внимание на самой поездке — и не говорят о том, что происходит после. Но ведь путешествие длится неделю-две, а воспоминания и опыт остаются с нами на всю жизнь.

Андрей Губайдуллин, креативный директор «Восхода»: В ролике мы обыграли расхожие стереотипы: ведь кто-то до сих пор не знает, чем Урал отличается от Сибири или почему белый медведь никогда не встретится с пингвином. Каждый кадр — это пасхалка, которая призывает аудиторию исследовать мир с помощью путешествий.

В начале ролика съемка ведется от первого лица, зритель на себе ощущает ту окрыленность, которую дарят перелеты. Чтобы перенести это чувство в реальность, «Уральские авиалинии» открывают своим пассажирам новые направления и помогают с комфортом вернуться домой.

Состав творческой группы:

«Восход» (агентство)

«Уральские авиалинии» (клиент)

Начальник службы маркетинга: Иван Дзиваковский

Заместитель гендиректора, директор по информационным системам: Ольга Игошева

SKBD.SH (продакшен)

Режиссер: Марат Савиро

Генеральный продюсер: Михаил Романов

Исполнительный продюсер: Данил Чеботарев

Второй режиссер: Виталий Крошко

Художник-постановщик: Мария Костенецкая

Художник по костюмам: Алина Салимова

Художник по гриму: Евгения Бессон

Кастинг-директор: Александр Корытов

Ассистент второго режиссера: Илья Насухин

Ассистент художника: Бронислав Кисилица

Постановщики: Владислав Ляхов, Антон Луцкий, Тимур Гибадуллин

Ассистенты по костюмам: Ирина Коновалова, Дарья Гусева

Ассистент по гриму: Анастасия Новикова

Гаффер: Дмитрий Давиденко

Фокус-пулер: Иван Фирулев

Логгер: Юрий Дуз

Режиссер монтажа: Никита Глечников

Директор: Михаил Пудов

Ассистент директора: Алена Сафуанова

Ассистент продюсера: София Шутова

Администратор: Александр Фролов

Локейшн-менеджер: Давид Гевондян

Ассистент локейшн-менеджера: Даня Бережной