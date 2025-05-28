«Домшим» вашему дому: Marvelous и «Пятёрочка» смешали лапшу и аниме

Время обеда — священно. Даже представить страшно, что кто-то посмел бы вмешаться. Агентство Marvelous раскрыло эту идею в дебютном ролике СТМ-лапши «Домшим» для ТС «Пятёрочка».
В ролике действует простое правило: стоит человеку заварить Домшим, как рядом тут же материализуется домшимохранитель — героический Димсам в белом боевом кимоно. Его миссия — отпугивать всех потенциальных нарушителей спокойствия: назойливых коллег, приятелей и соседей, которые всегда не вовремя решают начать делать ремонт.
Алёна Дорохова, менеджер группы брендов:
Продукты, выпускаемые под ТМ «Домшим», имеют азиатскую направленность, как во внешнем виде, так и во вкусе.
В целом, азиатская культура — это современный тренд. Хотелось рассказать, что и СТМ идет в ногу со временем и может понравиться каждому, кто любит такие продукты.
Идея, которая была выбрана для реализации, выделялась своей жизненностью и нестандартным подходом к сохранению внутреннего спокойствия и защищенности в любой ситуации.
Ролик построен на визуальных отсылках сразу к нескольким азиатским поп-культурам — здесь и графика в стиле манги, и эффекты, типичные для аниме, и динамичный монтаж в стиле гонконгских боевиков. При этом вся эта восточная эстетика разворачивается в самых обычных российских декорациях.
Артём Синявский, CCO Marvelous:
Мы все привыкли, что торговые сети не делают акценты на СТМ, не развивают их как бренды, так как считается, что они продаются за счет цены и широкой географии. Мы рады, что «Пятёрочка», как всегда, идет впереди рынка и меняет правила игры, создавая сильные собственные торговые марки и вкладывает в их продвижение. Добавляем яркий для категории креативный хук — и вот уже СТМ вполне может конкурировать с признанными лидерами и старожилами полки.
Роль Димсама исполнил сибирский блогер и спортсмен Василий Камоцкий, который больше известен в российском интернете как Пельмень. Василий — мировая звезда соревнований по силовым пощечинам, включая американскую лигу Power Slap, где он недавно завоевал пояс чемпиона.
Команда проекта:
Режиссер: Олег Афонин
Оператор-постановщик: Даниил Туженков
Художник-постановщик: Егор Колышкин
Фотограф: Катя Зыкова
«Пятёрочка» (клиент)
Менеджер группы брендов: Алёна Дорохова
Бренд-менеджер: Анастасия Гытя
Бренд-специалист: Виктория Новичкова
Менеджер по бренд-маркетингу: Александра Шуйчикова
Руководитель направления бренд-коммуникаций: Яна Маликова
Marvelous (агентство)
COO: Артём Синявский
Creative director: Марат Шакиров
Client service director: Елена Охинковская
Senior art-director: Вероника Гушеватая
Senior copywriter: Тони Павлов
Senior copywriter: Эльдар Бурнашев
Account director: Светлана Савина
Producer: Рамиля Шаяхметова
TAPE (продакшен)
Генеральный продюсер: Дмитрий Шаров
Линейный продюсер: Татьяна Анисимова
Ассистент продюсера: Федор Шарапов
Второй режиссер: Александр Вакулюк
1AC: Фаиль Гимадиев
Гафер: Аюр Шанаров
Стилисты: Анастасия Блудова, Наталья Иус
Визажист: Мария Садова
Администратор площадки: Сергей Кузнецов
Актеры: Василий Камоцкий, Виталий Шкунов, Борис Конончук
Пост-продакшен продюсер: Каролина Кириченко
Монтаж: Павел Яскевич
Он-сет супервайзер: Вадим Сокур
CG Generalist: Андрей Билаш
Clean Up: Никита Марченко
Цветокоррекция: Михаил Дирко
Музыка / саунд-дизайн: Максим Ледодаев
Диктор: Павел Вдовиченко