«Домшим» вашему дому: Marvelous и «Пятёрочка» смешали лапшу и аниме

Время обеда — священно. Даже представить страшно, что кто-то посмел бы вмешаться. Агентство Marvelous раскрыло эту идею в дебютном ролике СТМ-лапши «Домшим» для ТС «Пятёрочка».

В ролике действует простое правило: стоит человеку заварить Домшим, как рядом тут же материализуется домшимохранитель — героический Димсам в белом боевом кимоно. Его миссия — отпугивать всех потенциальных нарушителей спокойствия: назойливых коллег, приятелей и соседей, которые всегда не вовремя решают начать делать ремонт.

Алёна Дорохова, менеджер группы брендов: Продукты, выпускаемые под ТМ «Домшим», имеют азиатскую направленность, как во внешнем виде, так и во вкусе. В целом, азиатская культура — это современный тренд. Хотелось рассказать, что и СТМ идет в ногу со временем и может понравиться каждому, кто любит такие продукты. Идея, которая была выбрана для реализации, выделялась своей жизненностью и нестандартным подходом к сохранению внутреннего спокойствия и защищенности в любой ситуации.

Ролик построен на визуальных отсылках сразу к нескольким азиатским поп-культурам — здесь и графика в стиле манги, и эффекты, типичные для аниме, и динамичный монтаж в стиле гонконгских боевиков. При этом вся эта восточная эстетика разворачивается в самых обычных российских декорациях.

Артём Синявский, CCO Marvelous: Мы все привыкли, что торговые сети не делают акценты на СТМ, не развивают их как бренды, так как считается, что они продаются за счет цены и широкой географии. Мы рады, что «Пятёрочка», как всегда, идет впереди рынка и меняет правила игры, создавая сильные собственные торговые марки и вкладывает в их продвижение. Добавляем яркий для категории креативный хук — и вот уже СТМ вполне может конкурировать с признанными лидерами и старожилами полки.

Роль Димсама исполнил сибирский блогер и спортсмен Василий Камоцкий, который больше известен в российском интернете как Пельмень. Василий — мировая звезда соревнований по силовым пощечинам, включая американскую лигу Power Slap, где он недавно завоевал пояс чемпиона.

Команда проекта:

Режиссер: Олег Афонин

Оператор-постановщик: Даниил Туженков

Художник-постановщик: Егор Колышкин

Фотограф: Катя Зыкова

«Пятёрочка» (клиент)

Менеджер группы брендов: Алёна Дорохова

Бренд-менеджер: Анастасия Гытя

Бренд-специалист: Виктория Новичкова

Менеджер по бренд-маркетингу: Александра Шуйчикова

Руководитель направления бренд-коммуникаций: Яна Маликова

Marvelous (агентство)

COO: Артём Синявский

Creative director: Марат Шакиров

Client service director: Елена Охинковская

Senior art-director: Вероника Гушеватая

Senior copywriter: Тони Павлов

Senior copywriter: Эльдар Бурнашев

Account director: Светлана Савина

Producer: Рамиля Шаяхметова

TAPE (продакшен)

Генеральный продюсер: Дмитрий Шаров

Линейный продюсер: Татьяна Анисимова

Ассистент продюсера: Федор Шарапов

Второй режиссер: Александр Вакулюк

1AC: Фаиль Гимадиев

Гафер: Аюр Шанаров

Стилисты: Анастасия Блудова, Наталья Иус

Визажист: Мария Садова

Администратор площадки: Сергей Кузнецов

Актеры: Василий Камоцкий, Виталий Шкунов, Борис Конончук

Пост-продакшен продюсер: Каролина Кириченко

Монтаж: Павел Яскевич

Он-сет супервайзер: Вадим Сокур

CG Generalist: Андрей Билаш

Clean Up: Никита Марченко

Цветокоррекция: Михаил Дирко

Музыка / саунд-дизайн: Максим Ледодаев

Диктор: Павел Вдовиченко