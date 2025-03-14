Кофе от фармацевтов и стрит-арт: подборка февральского брендинга

Февраль оказался насыщенным на смелые визуальные решения и неожиданные коллаборации. Бренды переосмысляют свою идентичность, адаптируются к новым вызовам и находят неожиданные точки соприкосновения с аудиторией. От редизайна банков и торговых центров до сказочных детских клубов и кофейных экспериментов — Sostav выбрал самые интересные кейсы месяца.

«Локо» вместо «Локо-Банка»: ребрендинг с новым именем и айдентикой

Банк объявил о масштабном ребрендинге: сменил название, логотип, айдентику и сайт. Обновления будут внедряться поэтапно в 2025 году. Компания делает ставку на цифровизацию, удобство и клиентоцентричность. Новый стиль и тональность бренда отражают стремление к простоте и инновациям. Подробнее на Sostav.

Отказ от линий: ТРЦ Columbus обновил стиль

Московский ТРЦ Columbus запускает масштабный редизайн, включая новый логотип, айдентику и оформление интерьеров. Ключевая цель — сделать каждый визит особенным. Обновленный стиль — это минимализм, чистые линии и современные цвета. Процесс редизайна пройдет поэтапно, охватив все — от цифровых материалов до фасада здания. Подробнее на Sostav.

One Price Coffee и «Граммидин» согревают креативом

Сеть кофеен One Price Coffee и «Валента Фарм» объединили вкусы и визуальный стиль в коллаборации «Согрейся со вкусом». Малиново-медовый «Ханни-латте» подается в ярком стаканчике с шарфами — символом тепла и защиты, перекликающимся с айдентикой «Граммидина». Креативная подача и необычный вкус делают акцию не просто коллаборацией, а необычным гастрономическим опытом. Подробнее на Sostav.

RW+: новый бренд, новая структура

ГК Realweb переходит на новый уровень и становится RW+ . Ребрендинг символизирует превращение группы компаний в единую цифровую платформу, объединяющую маркетинг, аналитику, технологии и HR. Обновленная структура управления усилит взаимодействие между бизнес-юнитами, а знак «плюс» в названии подчеркивает ценность сотрудничества и роста. Подробнее на Sostav.

«Март» помог IT-образованию обрести характер

Брендинговое агентство «Март» создало для детской IT-школы Robbi Jetson новый бренд с продуманной айдентикой, запоминающимся неймингом и фирменным персонажем. Робби — молодой эксперт в технологиях, который легко находит общий язык с детьми и делает обучение увлекательным. Яркий стиль бренда выделяется в городской среде и привлекает внимание. Подробнее на Sostav.

Айдентика, как инсайт: «Штольцман и Кац» переосмыслили стиль проекта «Приход»

Редизайн от агентства « Штольцман и Кац » дня открытых дверей в рекламных агентствах Екатеринбурга получил новую концепцию «офисного стрит-стайла». Ключевым элементом стала типографика, балансирующая между хаосом креатива и структурой бизнеса. Логотип вдохновлен случайным кассовым чеком, а видеоролик записан в машине с шумами улицы. Подробнее на Sostav.

«СберКорус» обновил дизайн и названия сервисов для ЭДО

Оператор электронного документооборота провел масштабный редизайн своей продуктовой линейки.

«СберКорус» обновил линейку сервисов «Сфера» для электронного документооборота. Обновление затронуло айдентику и названия продуктов, сделав их более логичными и удобными для пользователей.

Ключевые изменения коснулись визуальной составляющей: сервисы получили унифицированный стиль, новые оттенки, значки и фавиконы. Кроме того, переименованы все основные продукты, включая «Сфера Документы», «Сфера Торговля», «Сфера Перевозки» и другие.

Редизайн отражает стратегический фокус компании на развитие ЭДО-решений и делает экосистему «Сферы» более целостной и интуитивно понятной.

«Степь» в новом дизайне: Fabula Branding обновила упаковку круп

Агрохолдинг «Степь» обновил дизайн упаковки круп в варпаках, доверив разработку агентству Fabula Branding . Новый стиль делает продукт легко узнаваемым, удобным в выборе и подчеркивает его качество.

Ключевой элемент упаковки — фудзона в форме логотипа, что усиливает связь с брендом. Аппетитные изображения готовых блюд помогают представить результат и вдохновляют на покупку. Для каждой крупы подобран свой цвет, упрощающий навигацию по линейке.

Отдельное внимание уделено функциональности: изображение варпака на упаковке подчеркивает простоту приготовления, а инфографика кратко рассказывает о времени варки и пользе продукта. Новый дизайн сочетает информативность и эмоциональную привлекательность, делая продукт ближе к покупателю.

Zuper добавил атмосферу сказки в «Дом Волшебника»

Агентство Zuper разработало фирменный стиль для нового детского клуба «Дом Волшебника», передав атмосферу уюта, сказки и доброты. Визуальная концепция сочетает яркие, но благородные цвета, а также иллюстрации, которые стали ключевым элементом бренда.

Дизайн легко масштабируется и адаптируется под разные носители — от вывесок до рекламных материалов. Кроме того, Zuper создало сайт клуба, который отражает волшебную концепцию и делает взаимодействие с брендом еще удобнее.

«Штольцман и Кац» создали бренд овсяного киселя «Овсямми»

Агентство « Штольцман и Кац » разработало позиционирование, название и упаковку для овсяного киселя на закваске. Новый бренд «Овсямми» объединяет традиционные рецепты и современные технологии, подчеркивая пользу и вкус.

Название сочетает основу продукта — «овёс» — и английское «yummy», указывая, что здоровое питание может быть вкусным. Визуальный стиль построен вокруг крупного шрифтового логотипа и пастельных градиентов, создающих ощущение утренней свежести. Каждый вкус получил свой оттенок, а упаковку дополняют фуд-зона и ключевые преимущества продукта.

Слоган «Полезная история» подчеркивает связь традиций и актуальных гастрономических запросов, делая кисель понятным и привлекательным для современных потребителей.

«Супер Лента» открыла первый арт-супермаркет в Петербурге

«Супер Лента» запустила новый формат магазина, оформленного как арт-объект.

Концепция сочетает авторский дизайн, необычные отделочные материалы (дерево, профлист, керамогранит) и обновленную навигацию. Фасад украшает уникальная графика, а в торговом зале выделены фокусные категории: свежие овощи и фрукты, мясо и рыба, готовая еда, выпечка и вино.

Дополнительные сервисы включают кофе-поинт, печь для пиццы, экспресс-доставку и кассы самообслуживания с «человеческими» именами. Навигация выполнена на русском и китайском — для удобства туристов.

DS1 branding оформили новый завтрак «Любятово» в уютные оттенки и завитки

DS1 branding разработали дизайн упаковки для нового вкуса готовых завтраков от «Любятово». Новинка вдохновлена классической выпечкой: формат завитков напоминает настоящие булочки, а вкус и аромат корицы создают атмосферу уюта. Дизайн упаковки отражает эту концепцию: теплый карамельный цвет ассоциируется с выпечкой, а бирюзовые элементы добавляют динамики.

Главный акцент — уникальная форма продукта, подчеркнутая клеймом «Уникальная форма» и завитками в кавычках названия. В фуд-зоне традиционно изображен завтрак с молоком, показывая привычный способ его употребления.

Дополнением стал интерактивный элемент: игра-история на обратной стороне упаковки с вопросами и иллюстрациями, создающими дополнительную эмоциональную связь с аудиторией. Новый дизайн помог выделить продукт на рынке и привлечь внимание покупателей.

DS1 branding провели редизайн упаковки сыра Comella

Comella — бренд рассольных сыров от компании «Северное молоко». Компания обратилась к DS1, чтобы обновить упаковку, сделав ее более трендовой, усилив актуальность продукта и его привлекательность на полках. Но в то же время было важным сохранить узнаваемость бренда и лояльность традиционной аудитории.

Из нескольких вариантов была выбрана концепция с легким динамичным фоном и греческими элементами, подчеркивающими соответствие национальным традициям продукта: так, клейм с процентом жирности выполнен в виде греческой колонны. Из фуд-зоны ушла визуальная перегруженность: благодаря чистоте и насыщенному фону сыр лучше выделяется и привлекает внимание. Клейм «Изготовлен из натурального молока» выполнен в виде минималистичной иконки-коровы, что отражает качество продукта.

В результате бренд Comella отстроился от конкурентов благодаря яркости и визуальным акцентам, а минималистичность упаковки позволила продемонстрировать продукт и системно донести значимые блоки информации.

Dotorg разработало новую айдентику для Когалымского завода химреагентов

Агентство Dotorg создало визуальную систему, отражающую роль продукции компании в промышленности.

В основе концепции нового фирменного стиля — метафора «Ключевой элемент», подчеркивающая влияние химреагентов на добычу, переработку и транспортировку нефти и газа. Dotorg разработало логотип, фирменный стиль и дизайн-систему для всех носителей бренда: сайта, деловой и сувенирной продукции, униформы, упаковки и навигации.

Обновленная айдентика делает бренд Когалымского завода химреагентов более узнаваемым и современным, сохраняя его статус эксперта в отрасли.