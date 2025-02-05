«Локо-Банк» запускает масштабный ребрендинг

«Локо-Банк» объявил о масштабном ребрендинге, который затронет не только название и логотип, но и всю фирменную айдентику, сайт, тональность бренда, а также цифровые сервисы. Обновления будут внедряться поэтапно в течение 2025 года.

Подготовка к ребрендингу стартовала летом 2024-го. На первом этапе компания представила новое название, которое было сокращено с «Локо-Банк» до «Локо».

Кроме того, начался постепенный переход на новый сайт. За полгода команда разработала концепцию, название и логотип, создала брендбук и переписала Tone of Voice, обновила основные клиентские коммуникации.



Денис Зверик, директор по маркетингу «Локо»: Новая концепция «Локо» задаст вектор масштабных изменений и сделает банк современнее, технологичнее и ближе к клиенту. Мы становимся универсальным банком с высоким уровнем цифровизации. Простота и удобство, стремление к лучшему и клиентоцентричность — вот основные ценности «Локо».

В дальнейшем «Локо» продолжит цифровую трансформацию, расширит финансовые онлайн-услуги и оптимизирует банковские процессы. Все ранее заключенные договоры останутся в силе, а оформленные продукты будут работать без изменений.