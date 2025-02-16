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16.02.2025 в 10:33

One Price Coffee и «Граммидин» выпустили авторский латте

При покупке кофе можно будет получить скидку на лекарство от горла

Сеть кофеен One Price Coffee заколлабилась с фармацевтической компанией «Валента Фарм» и в рамках совместной акции «Согрейся со вкусом» начнет продавать авторский малиново-медовый латте.

Напиток получил название «Ханни-латте малина» и подается в красочном стаканчике с изображением теплых шарфов — фирменных атрибутов лекарства от боли в горле «Граммидин», являющегося брендом-лидером фармкомпании «Валента Фарм».

Попробовать новый напиток можно будет с 15 февраля в 430 кофейнях сети по всей России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах-миллионниках. Специальное сезонное предложение продлится до 15 марта.

Напиток «Ханни-латте малина» будет доступен в объеме 300 мл., а бонусом к нему на каждом стаканчике любители кофе смогут найти QR-код, который будет давать скидку на «Граммидин» при онлайн-заказе.

«Вместе с «Валента Фарм» мы разработали уникальный кофейный напиток с натуральным малиновым сиропом, медовым сбитнем, взбитыми сливками и имбирным печеньем. Более того, мы создали специальный стаканчик для напитка, чтобы подчеркнуть уникальность момента», — рассказала об акции «Согрейся со вкусом» Алина Артемова, директор по маркетингу One Price Coffee.

One Price Coffee Граммидин
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