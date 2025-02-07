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07.02.2025 в 17:18

Columbus представил новый логотип

Торгово-развлекательный центр меняет фирменный стиль

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Московский торгово-развлекательный центр Columbus, расположенный на юге столицы рядом с метро «Пражская», объявил о старте масштабного редизайна. Визуальное обновление включает новый логотип, переработанный фирменный стиль и изменения в оформлении пространства.

Процесс редизайна будет проходить поэтапно — от обновления сайтов и диджитал-материалов до замены лого на фасаде здания. Как пояснили Sostav в компании, ключевая задача обновления — «улучшить атмосферу, чтобы каждый визит стал по-настоящему особенным событием для каждого».

Основным элементом нового фирменного стиля стал минималистичный логотип с буквой «С» в голубом цвете, дополненный встроенной шрифтовой частью на фиолетовой плашке или без нее. Ранее логотип торгового центра представлял собой три изогнутые полосы, напоминающие развивающийся на ветру флаг.

Columbus представил новый логотип Columbus представил новый логотип

После обновления изменилась даже сервисная заклейка на время ремонта или переезда, оформление стен, коридоров. Теперь они выполнены в лаконичном стиле с использованием фирменной графики без фотоизображений или иллюстраций.

Процесс редизайна также затронет фирменный мерч. Новая линейка сувенирной продукции будет соответствовать обновленному стилю центра.

Columbus представил новый логотип Columbus представил новый логотип

ТРЦ Columbus был открыт в 2015 году и стал крупнейшим в южной части Москвы. С 2023 года управлением объекта занимается «ТПС Недвижимость». Концепция фирменного стиля разработана внутренней дизайн-командой управляющей компании.

Логотип редизайн Торговый центр ТРЦ Columbus Columbus
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