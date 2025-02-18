Агентство «Март» представило новый бренд детской IT-школы

Брендинговое агентство «Март» решило задачу нового позиционирования и полной смены айдентики бренда детской IT-школы. Очное учебное заведение было частью крупной франчайзинговой сети, но когда было принято решение стать самостоятельной структурой, понадобился полный пересмотр платформы бренда и стратегии его развития. Подробностями агентство поделилось с редакцией Sostav.
Необходимо было создать бренд, который представит школу как яркую, необычную образовательную площадку, он должен привлекать внимание, интриговать и вызывать желание узнать больше об учебных программах.
В первую очередь агентством «Март» были разработаны новое наименование школы — Robbi Jetson — и одноименный бренд-персонаж. В нейминге школы заложены аллюзии на технологии, роботов и цифровую среду.
Робби Джетсон — молодой, обаятельный парень. Он разбирается в цифровых технологиях и готов делиться своими знаниями. Благодаря его харизме и самоуверенности, к нему тянутся люди.
Новый логотип школы состоит из двух частей: шрифтовая Robbi и леттеринг Jetson. Леттеринг подчеркивает живость айдентики и напоминает автограф самого Робби.
Ник Запорожский, основатель и креативный директор брендингового агентства «Март»:
Так как Robbi Jetson — это новый бренд на рынке, нужно было разработать яркое, заметное, интригующее решение, которое привлечет внимание. Тут важен формат учебного заведения — это офлайн-школа. А это значит, что разработанный креатив должен легко адаптироваться для наружной рекламы в прилегающих к школе районах. Реклама должна быть заметной и привлекать внимание аудитории — родителей, бабушек и дедушек, а также и самих ребят. У нас получился классный персонаж, который хорошо выделяется в наружке, особенно в сочетании с ярким бирюзовым фоном.