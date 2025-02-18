Агентство «Март» представило новый бренд детской IT-школы

Брендинговое агентство «Март» решило задачу нового позиционирования и полной смены айдентики бренда детской IT-школы. Очное учебное заведение было частью крупной франчайзинговой сети, но когда было принято решение стать самостоятельной структурой, понадобился полный пересмотр платформы бренда и стратегии его развития. Подробностями агентство поделилось с редакцией Sostav.

Необходимо было создать бренд, который представит школу как яркую, необычную образовательную площадку, он должен привлекать внимание, интриговать и вызывать желание узнать больше об учебных программах.



В первую очередь агентством «Март» были разработаны новое наименование школы — Robbi Jetson — и одноименный бренд-персонаж. В нейминге школы заложены аллюзии на технологии, роботов и цифровую среду.



Робби Джетсон — молодой, обаятельный парень. Он разбирается в цифровых технологиях и готов делиться своими знаниями. Благодаря его харизме и самоуверенности, к нему тянутся люди.



Новый логотип школы состоит из двух частей: шрифтовая Robbi и леттеринг Jetson. Леттеринг подчеркивает живость айдентики и напоминает автограф самого Робби.