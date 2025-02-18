Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

iConText Group
for:what agency
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
18.02.2025 в 13:15

Агентство «Март» представило новый бренд детской IT-школы

Для Robbi Jetson были созданы айдентика, нейминг, позиционирование и уникальный бренд-персонаж

Брендинговое агентство «Март» решило задачу нового позиционирования и полной смены айдентики бренда детской IT-школы. Очное учебное заведение было частью крупной франчайзинговой сети, но когда было принято решение стать самостоятельной структурой, понадобился полный пересмотр платформы бренда и стратегии его развития. Подробностями агентство поделилось с редакцией Sostav.

Необходимо было создать бренд, который представит школу как яркую, необычную образовательную площадку, он должен привлекать внимание, интриговать и вызывать желание узнать больше об учебных программах.

В первую очередь агентством «Март» были разработаны новое наименование школы — Robbi Jetson — и одноименный бренд-персонаж. В нейминге школы заложены аллюзии на технологии, роботов и цифровую среду.

Робби Джетсон — молодой, обаятельный парень. Он разбирается в цифровых технологиях и готов делиться своими знаниями. Благодаря его харизме и самоуверенности, к нему тянутся люди.

Новый логотип школы состоит из двух частей: шрифтовая Robbi и леттеринг Jetson. Леттеринг подчеркивает живость айдентики и напоминает автограф самого Робби.

Агентство «Март» представило новый бренд детской IT-школы Агентство «Март» представило новый бренд детской IT-школы Агентство «Март» представило новый бренд детской IT-школы Агентство «Март» представило новый бренд детской IT-школы Агентство «Март» представило новый бренд детской IT-школы Агентство «Март» представило новый бренд детской IT-школы Агентство «Март» представило новый бренд детской IT-школы Агентство «Март» представило новый бренд детской IT-школы Агентство «Март» представило новый бренд детской IT-школы

Ник Запорожский, основатель и креативный директор брендингового агентства «Март»:

Так как Robbi Jetson — это новый бренд на рынке, нужно было разработать яркое, заметное, интригующее решение, которое привлечет внимание. Тут важен формат учебного заведения — это офлайн-школа. А это значит, что разработанный креатив должен легко адаптироваться для наружной рекламы в прилегающих к школе районах. Реклама должна быть заметной и привлекать внимание аудитории — родителей, бабушек и дедушек, а также и самих ребят. У нас получился классный персонаж, который хорошо выделяется в наружке, особенно в сочетании с ярким бирюзовым фоном.

Брендинг Брендинговое агентство «Март» Robbi Jetson
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Брендинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.