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18+
18.02.2025 в 10:13

От группы компаний к платформе: ГК Realweb становится группой RW+

Об изменениях в структуре управления: финансы, маркетинг, коммерция и многое другое

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ГК Realweb объявляет о смене бренда на RW+. Ребрендинг отражает переход к новому этапу развития бизнеса, который за последние 3 года расширился благодаря запуску новых направлений и M&A cделок. Какие изменения произойдут в структуре управления, Sostav рассказала Олеся Ромодина, генеральный директор RW+.

О компании

RW+ — группа компаний, сформированная в 2019 году (до 2025 года — ГК Realweb), которая предоставляет услуги в области цифрового маркетинга и рекламы. Среди активов группы несколько компаний: диджитал-агентство полного цикла Realweb, рекрутинговое агентство RealHR, Realweb Tech — бизнес-группы компаний, соединяющий в себе технологии, продукты и IT-сервисы, маркетплейс рекламных продуктов и услуг Centra , разработчик аналитических сервисов для внедрения data driven маркетинга и стратегического консалтинга DataGo! и Epic Growth — платформа профессионального роста диджитал-специалистов.

За 26 лет из одноименного агентства Realweb вырос в группу со штатом более 850 сотрудников. Группа развивается по горизонтальному принципу: направления бизнеса комплементарно дополняют друг друга, а на их стыке появляются новые сервисы. Идея RW+ заключается в создании единой цифровой инфраструктуры обслуживания маркетинга, от анализа данных и планирования коммуникаций до найма и повышения квалификации сотрудников.

Олеся Ромодина, генеральный директор RW+:

Мы значительно выросли и вышли в новые бизнес-направления — такие как найм и обучение персонала, поэтому в прежних рамках нам стало уже тесно. Новый бренд сохраняет преемственность нашей истории и подчеркивает ценности: открытость, фокус на партнерства и дух предпринимательства. Именно поэтому в названии появился знак плюс. RW+ — это единая цифровая платформа, где экспертиза всех бизнесов группы создает для клиентов дополнительную ценность, помогает расти и повышать эффективность маркетинга.

Чтобы оптимизировать процессы управления и усилить взаимодействие между бизнес-юнитами и функциональными дивизионами, RW+ перестроил структуру управления. На групповой уровень были вынесены ключевые функции: финансы, маркетинг, коммерция, цифровизация, а также управление организационной структурой.

ГК Realweb
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