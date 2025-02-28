Как брендинговое агентство «Штольцман и Кац» переосмыслило айдентику проекта «Приход»

С момента самого первого «Прихода» — дня открытых дверей у агентств, входящих в состав «АКАР Урал» в 2022 году, — он перестал быть просто днем открытых дверей на Урале. А все потому, что это возможность заглянуть в агентства, увидеть их изнутри, узнать что-то новое и поймать вдохновение в живом общении. За два года мероприятие изменилось, масштабировалось и обросло новыми смыслами. Поэтому в 2024 году команда, стоявшая у истоков проекта, взялась за его редизайн. О том, что получилось, Sostav рассказала команда агентства.

Как появилась идея создать мероприятие такого формата?

Вася Рубан, директор «АКАР Урал»: Многие годы мы организовывали в Екатеринбурге образовательный проект «АКАР Практикум», куда приходили учиться преимущественно студенты. Так исторически сложилось, что большинство ребят после университета долго ищут работу из-за отсутствия информации и нужной квалификации. В дополнение к образовательному проекту, мы решили регулярно проводить мероприятия для знакомства студентов с агентствами. Так и родилась идея «Прихода». В нейме отразилась сама суть события, а именно: приход в агентство. Мы провели уже несколько таких мероприятий, и пришло время обновить стиль.

Катя Зубакова, арт-директор брендингового агентства ШИК «Штольцман и Кац»: Прежде всего, нам хотелось, чтобы айдентика передавала сам процесс зарождения идей, их спонтанность и энергию. Так появилась метафора, которая вдохновила команду на переосмысление стиля. Мы дали ей черновое название — «офисный стрит-стайл». Она объединяет рабочую рутину с уличной культурой, ведь люди, заинтересованные попасть на мероприятие, идут по определенному маршруту в городе. А еще эта метафора транслирует свободу и спонтанность, которая присутствует в творческом процессе и присуща всем креативным личностям и агентствам.

Идея лого стала результатом случайного инсайта: в какой-то момент в руки дизайнеров попал кассовый чек. На нем было слово «приход», и этот момент стал ключевым: было решено, что именно так должен выглядеть логотип. Это отражает саму природу креатива — идеи приходят неожиданно, а вдохновение можно порой найти в самых обычных бытовых вещах.

Типографика в проекте построена на контрастах. С одной стороны — это рукописные элементы, отсылающие к эстетике стрит-арта и личным записям, сделанным наспех в процессе озарения. С другой — строгий шрифт IBM, символизирующий технологичность и офисную структуру. Суть идеи в том, что креатив — это баланс между хаосом и дисциплиной. В одном агентстве могут родиться как сумасшедшие креативы, так и точные стратегии и выверенное позиционирование.

Фотостиль включает не только фотографии с креативным сюжетом и рутиной, но и изображения с текстурой, подчеркивающей атмосферу незавершенности, процесса рождения идеи, которая вот-вот проявит себя.

Следующим этапом проекта стала разработка видео-ролика, который собрал все смыслы в анимационном формате. Для создания видео были привлечены, в том числе другие рекламные агентства, которые поделились фрагментами их офисных будней. Также были изготовлены постеры, открытки, мерч и несколько вариантов переводных тату.

К озвучиванию ребята тоже решили подойти осознанно и аутентично — в тему проекта. Озвучка записывалась в машине, с открытыми окнами, на фоне уличного шума. Таким образом, хотелось передать эффект живого разговора, как будто менеджер проекта записывает голосовое прямо на бегу. Поэтому на роль закадрового голоса пригласили действующего исполнительного директора агентства «Штольцман и Кац».

Юля Савина, исполнительный директор брендингового агентства «Штольцман и Кац»: Мы отказались от профессионального дикторского голоса, решив эту задачу не делегировать, чтобы передать весь вайб проекта. Записали на диктофон с десяток голосовых, в которых рассказываем о мероприятии и приглашаем инкогнито по другую сторону смартфона. В автомобиле мы постоянно переключались в зависимости от обстановки и мыслей, которые всплывали в голове: другие проекты, оплаты, люди на дороге. Конечно, в этот момент машина, в которой мы сидели, была неподвижна; безопасность прежде всего! Мы открывали окна, включали поворотники, сигналили и даже пару раз кашляли на фоне. Реальная жизнь любого аккаунта.

«Приход» 2025 года — это мероприятие с айдентикой. Ее создателям удалось сохранить дух мероприятия и, вместе с этим, показать, что оно выросло. С этим проектом «Штольцман и Кац» удалось получить три шорт-листа на фестивале нового дизайна «Среда». Для команды ценно получить подобный фидбэк от творческого сообщества. Ребятам удалось сделать так, чтобы проект жил в цифровой и материальной среде органично и транслировал смыслы, которые они в него изначально заложили.