Кейс i-Media и «Столплит»: как увеличить количество реального контента в соцсетях в 4 раза

«Столплит» — крупный гипермаркет мебели и готовых интерьерных решений, стал испытывать потребность в смене вектора развития социальных сетей. Ранее упор делали на брендирование. На баннерах преимущественно использовали визуализации мебели с сайта или фотостоков. Реже — реальные фотографии мебели, например, из отзывов пользователей, так как качество изображений оставляло желать лучшего. Чтобы решить эту проблему, компания совместно с диджитал-агентством i-Media сменила ракурс на более живой и понятный аудитории контент. Подробностями с Sostav поделилась команда проекта.

Почему обратились к ИИ

Главная головная боль — найти подходящие реальные фотографии мебели. Необходимо было решить три насущные проблемы.

Плохое качество изображения: низкое разрешение до 1024 на 1024, размытие, пикселизация и другие артефакты сжатия, а также низкая детализация.

Визуальный шум на фото и лишние объекты. Часто на фотографиях были другие объекты, и на их фоне товар клиента выглядел не так презентабельно.

Неудобное соотношение сторон изображения. При встраивании на баннер 1080 на 1080, товары обрезались, что негативно сказывалось на представлении потенциального покупателя.

Первый опыт работы с ИИ связан с последней проблемой. Мы получили изображение, но соотношение сторон не подходило. Товар клиента при встраивании в рамку обрезался еще сильнее, чем было в оригинале, и использовать изображение в таком виде мы не могли.

Так мы впервые пробовали инструмент Uncrop от clipdrop.co. Он помогает редактировать соотношение сторон, расширяет границы изображений и достраивает недостающий фон. Инструмент был бесплатным, поэтому нам ничего не стоил эксперимент с ИИ. Тогда на создание подходящего нам изображения ушло чуть больше времени, так как Uncrop еще обучался и для нас это был первый опыт. Теперь инструментом мы пользуемся чаще, а результаты стали чище.

Продолжили эксперименты с нейросетями и нашли инструмент Object Remover. Он качественно и моментально удаляет объекты с фото. Теперь визуальный шум — не причина отказаться от публикации.

С помощью инструмента можно убрать бирки с ценой и тейбл-тенты с фотографии из магазина и создать для клиента красивую продающую картинку.

Проблему с плохим качеством изображения помог решить нейроинструмент Upscale. Благодаря нему мы можем поделиться практически любой реальной фотографией мебели.

С помощью этих нейроинструментов получили такие результаты:

поиск подходящих для публикации реальных фотографий с 30−60 минут уменьшился до 10−15 минут;

создание любого баннера в Figma с реальной фотографией теперь не зависит от качества исходника и занимает не более 5 минут;

количество реального контента в месяц увеличилось в 4 раза.

Спустя год работы с перечисленными инструментами можем уверенно рекомендовать их тем, кто редактирует и создает визуальный контент. Их можно использовать для улучшения изображений. Например, для картинок, прошедших через сжатие при загрузке на сайт или полученных в мессенджере. На выходе вы получили качественное изображение без визуального шума и артефактов сжатия, быстро и бесплатно.

От обработки фотографий к генерации контента

В контент-плане «Столплит» есть регулярные рубрики, одна из таких — подборка мебели по цветам, где собираем товары в едином цвете. Для баннеров используем изображения мебели в интерьере. На создание таких подборок мы можем потратить до трех часов чистого времени.

Для таких постов нельзя взять первую попавшуюся мебель среди всех товаров на сайте. Нужно найти изображения с множеством ограничений: по цвету, бренду, принадлежности и другим параметрам.

Одна из главных сложностей связана с тем, что большая часть подходящей для рубрики мебели не имела в карточке товара интерьерных изображений; в основном это была мебель на белом фоне.

Вторая популярная рубрика — подборка мебели для создания заданного интерьера, например, мебель для балкона на коллаже. Работа над баннером в этом случае тоже могла занимать до трех часов чистого времени.

Мы тратили время на поиск товаров, а после старались разместить мебель на баннере так, чтобы получилась гармоничная картинка. Добавляли декор, тени и соответствующее окружение вроде окна, ковра, светильника.

Задались целью оптимизировать работу над такими постами с помощью нейросетей. С новым нейроинструментом задача решается за 30 минут и меньше. AI product photos позволяет реалистично вписать товар на сгенерированный фон. С его помощью мы больше:

не тратим время на поиск нужного изображения на фоне интерьера на сайте;

не тратим деньги на дизайнера для создания интерьерного изображения мебели;

создаем интерьерное изображение товара сами, а также можем использовать сразу несколько товаров для создания целого коллажа с мебелью из магазина.

Такие изображение были загружены в документ.

Вот такой результат был получен.

Этих нейроинструментов стало не хватать, когда дело доходило до фотографий дизайн-проектов «Столплит» (собранная мебель по проекту с дизайнером в интерьере покупателя). Самая распространенная проблема таких фотографий в том, что они выглядят незавершенными, так как там не хватает техники. Клиент просил дорисовать ее.

Ранее с таким запросом мы пошли бы к нештатным дизайнерам, но в тот раз сперва обратились к нейросети Kandinsky. Результат получили без промта с третьей попытки. Нейросеть сама поняла, чего не хватает на фото, и сгенерировала недостающие элементы. Ушло на это не более 15 минут.

Чтобы довести изображение до ума, достаточно почистить результат с помощью Object Remover от багов, оставленных нейросетью, — и можно публиковать.

Не только соцсети: работа с публикациями в «ПромоСтраницах Яндекса»

Вместе с клиентом мы работаем по всей воронке продаж, растим знание о бренде и формируем интерес и намерение о покупке у пользователя. Для решения этих задач мы используем «ПромоСтраницы Яндекса». Они позволяют вовлечь пользователей с помощью формата статей. Работу с этим каналом нам тоже удалось оптимизировать с помощью ИИ.

Екатерина Николаева, руководитель группы по нативному продвижению i-Media: Как работают «Промостраницы»: пользователи попадают в «Промостраницы» с объявления в поиске и рекламной сети «Яндекса» (РСЯ). Умные алгоритмы ищут среди них тех, чьи интересы и поведение в сети совпадают с рекламируемым предложением. Такие пользователи и видят рекламу. Наша задача — помочь алгоритмам и привлечь пользователя цепляющим заголовком и обложкой.

Мы уже несколько лет пишем статьи для «Столплит» в «Яндекс ПромоСтраницы» и знаем, какие обложки работают лучше в мебельной тематике. Но решили проверить, смогут ли сгенерированные изображения повторить или даже улучшить результаты. Для чистоты эксперимента тест проводили одновременно на двух клиентах из мебельной сферы: первый клиент — «Столплит» — размещается на «ПромоСтраницах» уже несколько лет, а второй пробует инструмент впервые.

Проверяли гипотезы:

нейрообложка может конкурировать с другими типами изображений;

нейрообложка может отрабатывать лучше других типов изображений;

срок пребывания на площадке не влияет на то, как будет отрабатывать нейрообложка.

С какими типами изображений конкурировали за внимание нейрообложки

Для генерации нейроизображений использовали расширение для браузера Synthesys X, на тот момент оно было бесплатным. Для создания изображений с этой нейросетью не нужен промпт, достаточно указать референс, который нужно повторить.

Вначале мы сравнили результаты нейрообложки «Столплит» по CTR и стоимости трафика со средними показателями в категории. Они были значительно выше бенчмарков. Затем сравнили показатели нейрообложки с другими обложками в кампании. Там результаты были сопоставимы. Обложка со сгенерированной девушкой «проиграла» изображению реальных людей.

CTR лидирующей обложки оказался выше на 0,4%.

стоимость перехода на сайт почти на 20% ниже.

У второго клиента нейрообложки в двух РК уже по итогам первой недели размещения заняли первые и вторые позиции по ключевым показателям. В первой кампании нейрообложка с девушкой на диване заняла второе место по эффективности, незначительно уступив изображению товара с сайта на белом фоне.

CTR у лидирующей обложки и у нейрообложки одинаковый.

Стоимость перехода на сайт при этом оказалась выше, чем у обложки-лидера. То есть по данному признаку изображение не оказалось самым результативным.

Хоть нейрообложка и не стала лидером в кампании, она опередила по показателю CTR четыре других изображения в ротации, включая стоковое фото собаки на диване. По нашему опыту работы в разных сферах, обложки с животными гарантированно дают высокий CTR.

В другой кампании этого клиента нейрообложка с реалистичной девушкой на желтом диване показала результаты лучше, чем все реалистичные интерьерные изображения мебели из карточки товара.

CTR нейрообложки выше на 0,2% в сравнении со второй по успешности обложкой.

Пользователи в среднем чаще дочитывали статью, что позволило снизить стоимость привлекаемого трафика на сайт: стоимость внешнего перехода оказалась ниже на 15%.

Наш эксперимент показал, что тестировать ИИ для генерации изображений стоит и можно улучшить результаты рекламного продвижения. В первую очередь мы бы рекомендовали этот вариант тем, кто заходит в «Яндекс ПромоСтраницы» с нуля. Так вы поймете, какие изображения наиболее откликаются вашей аудитории.

Но решение подойдет и для тех брендов, которые размещаются на площадке не первый год. В этом случае нейрокартинки разнообразят визуал без трат на дизайнера и фотографа.

Итоги и наши выводы

Теперь создание контента не обходится без этих нейроинструментов*:

Uncrop — дорисовка изображения по краям;

Object Remover — удаление объектов с изображения;

Upscale — улучшение качества изображения;

AI product photos — создание «студийного» изображения с вашим товаром;

Дополнительные помощники:

Kandinsky — генерация изображений или частей изображений.

Нейроинструменты стоит попробовать любому бизнесу, который делится пользовательским контентом, а также использует в креативах сжатые изображения с сайта. Например, Upscale будет полезен в food-ритейле и e-com с их обширными каталогами товаров.

Средний и малый бизнес найдут для себя нейроинструменты, которые позволят не только доводить до идеала имеющиеся креативы и «живой» контент из магазинов, но и генерировать новый в условиях отсутствия необходимых для этого ресурсов и средств.

Например, уже сейчас на разных маркетплейсах можно увидеть в карточке товаров изображения, созданные с помощью AI product photos. Такие товары выгодно выделяются для покупателей на фоне изображений аналогичных товаров на белом фоне.

Есть и нюансы

Нейросетей с разным функционалом становится все больше, и справляются они с поставленной задачей неодинаково. Чтобы найти «своего» помощника, придется пройти через множество плохих результатов и не бросить дело на полпути.

Развитие прикладных нейросетей и рост их популярности приводит к тому, что ваш любимый инструмент может стать платным или совсем перестать работать. Советуем сразу найти аналоги и иметь в запасе по 2−3 нейросети на одну задачу.

Результаты

Каждая вторая публикация в ленте — реальный контент, улучшенный с помощью нейросетей. Реальных фотографий на пост может быть больше одной.

Фотобанк перестал ограничиваться только качественными фотографиями или красивыми визуалами с сайта, поиск которых занимал много времени. Можно использовать практически любое изображение. Производительность контента увеличилась в несколько раз.

Расходы на контент уменьшились. Можно найти бесплатные нейроинструменты или с бесплатным периодом, чтобы протестировать и понять упрощают ли они вашу работу. В некоторых случаях ИИ могут заменить помощь дизайнера.

Полина Серых, креатор i-Media: Мы давно сотрудничаем со «Столплит» и вместе активно исследуем новые инструменты. Применение нейросетей и искусственного интеллекта в нашей работе стало важным элементом, который открыл новые возможности для творчества. Более того, нейросети позволяют создать для конечного потребителя визуализацию будущего, которое приносит продукт клиента. Благодарим «Столплит» за оказанное доверие и уверены, что наше партнерство будет и дальше приносить отличные результаты.