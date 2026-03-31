Европейский вещательный союз проведет конкурс «Евровидение Азия»

Организатор «Евровидения» — Европейский вещательный союз — запустил новый песенный конкурс. В «Евровидении Азия» примут участие исполнители, представляющие Бангладеш, Бутан, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Непал, Филиппины, Южную Корею, Таиланд и Вьетнам. Финал состоится 14 ноября в Бангкоке.

В ближайшие месяцы в указанных странах пройдут национальные финалы конкурса, а затем лучшие исполнители представят свои государства в финале «Евровидения Азия».

Новый конкурс объединит страны, представляющие более 600 млн человек, и может стать одним из самых обсуждаемых развлекательных событий региона.

Само «Евровидение» в мае 2026 года пройдет в 70-й раз. В августе прошлого года Европейский вещательный союз представил новый логотип конкурса. В эмблеме был сохранен главный графический элемент — сердце.

В России есть свой аналог «Евровидения» — «Интервидение». Первый конкурс прошел 20 сентября 2025 года на подмосковной площадке «Live Арена». В нем приняли участие представители 22 стран. Следующий конкурс состоится в Саудовской Аравии в 2026 году.