Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Сейлз-хаус «ЭКРАН»
Voskhod Agency

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
31.03.2026 в 16:10

Европейский вещательный союз проведет конкурс «Евровидение Азия»

Финал состоится в ноябре в Бангкоке

Организатор «Евровидения» — Европейский вещательный союз — запустил новый песенный конкурс. В «Евровидении Азия» примут участие исполнители, представляющие Бангладеш, Бутан, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Непал, Филиппины, Южную Корею, Таиланд и Вьетнам. Финал состоится 14 ноября в Бангкоке.

В ближайшие месяцы в указанных странах пройдут национальные финалы конкурса, а затем лучшие исполнители представят свои государства в финале «Евровидения Азия».

Новый конкурс объединит страны, представляющие более 600 млн человек, и может стать одним из самых обсуждаемых развлекательных событий региона.

Само «Евровидение» в мае 2026 года пройдет в 70-й раз. В августе прошлого года Европейский вещательный союз представил новый логотип конкурса. В эмблеме был сохранен главный графический элемент — сердце.

В России есть свой аналог «Евровидения» — «Интервидение». Первый конкурс прошел 20 сентября 2025 года на подмосковной площадке «Live Арена». В нем приняли участие представители 22 стран. Следующий конкурс состоится в Саудовской Аравии в 2026 году.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
ТВ
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.