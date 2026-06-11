Две трети представителей поколения альфа готовы перейти на российские ИИ-сервисы

65% опрошенных представителей поколения альфа (возраст респондентов — от 12 до 18 лет) в России согласны отказаться от иностранных ИИ-сервисов в пользу отечественных аналогов, если они не будут уступать по качеству, удобству и цене. Среди зумеров (возраст — от 18 до 27 лет) такого мнения придерживаются больше 60%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные экономического клуба Oeconomicus МГИМО им. Макаренко.

Искусственный интеллект не используют 3,6% зумеров, 4,6% представителей поколения альфа, 26,1% представителей поколения X (возраст — от 44 до 59 лет) и 41,3% бумеров (старше 60 лет).

12% зумеров готовы полностью передать искусственному интеллекту управление личным бюджетом. 50,9% говорят, что ИИ может подготовить финансовый план, но окончательное решение должно быть за человеком. Среди респондентов старше 60 лет 22,7% согласны доверить ИИ управление всем бюджетом.

64,1% зумеров отдают предпочтение зарубежным ИИ-сервисам и обращаются к российским при необходимости. 54,5% считают стратегически важным развитие отечественных нейросетей.

Ранее Sostav рассказал, как зумеры и альфа меняют правила общения с брендами.