Средняя выплата фрилансерам выросла за год на 19%

В России совокупные выплаты фрилансерам за год увеличились на 7%, средняя сумма выплат на одного исполнителя — на 19%. Таковы данные сервиса для автоматизации работы с внештатными исполнителями Solar Staff за июнь 2025 — июнь 2026 года. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Наиболее заметно за год выросли направления, связанные с созданием и продвижением контента. Доля блогеров среди всех исполнителей увеличилась с 20% до 30%, их доля в общей сумме выплат — с 8% до 16%. Доля категории «Услуги создания медиаконтента с размещением в социальных сетях» в общей сумме выплат возросла с 3,6% до 9,9%.

Снижается доля других услуг: создания медиаконтента без размещения, консультирования покупателей, управления медийной рекламой и корректуры текстов. Например, выплаты корректорам за год сократились более чем наполовину.

Кристина Ибрагимова, коммерческий директор Solar Staff: Бизнес все чаще обращается к внештатным исполнителям не за отдельной услугой, а за комплексным производством и продвижением контента. Мы видим, как укрепляется альтернативная занятость: в условиях, когда компаниям важно гибко управлять издержками, привлечение внештатных специалистов становится полноценной частью бизнес-модели.

Медианное число месяцев в году, когда исполнитель получает выплаты, выросло с 2,4 до 2,5. Это говорит об устойчивости проектной занятости. В отдельных профессиях проектная работа становится более постоянной. Так, преподаватели и корректоры получают выплаты восемь-десять месяцев в году. У копирайтеров и веб-дизайнеров период активной работы вырос с двух-трех до трех-четырех месяцев.

Особенно заметную динамику показывают категории, связанные с удаленной операционной поддержкой бизнеса. Лидируют услуги операторов колл-центра (за год число исполнителей выросло в 2,8 раза, средний чек на одного исполнителя — в 4,4 раза) и создание медиаконтента для соцсетей (количество специалистов увеличилось в 2,2 раза, средняя выплата — в 1,3 раза). В сфере услуг по обработке онлайн-заявок число специалистов возросло на 4%, средняя выплата — в 1,6 раза.

Самой быстрорастущей возрастной группой стали исполнители младше 20 лет (их число увеличилось на 63% за год). Основную часть фрилансеров составляют специалисты 21−40 лет. Выросла доля женщин (с 57% до 63%), доля мужчин снизилась (с 40% до 35%).