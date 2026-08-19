ИИ помогает зумерам запускать бизнес с меньшими затратами

Число заявок на создание бизнеса со стороны представителей поколения Z в США в июне 2026 года выросло примерно на 66% год к году. Это самый высокий темп роста среди поколений. При этом поколение X пока остается крупнейшей группой предпринимателей: на одного основателя из поколения Z приходится более четырех представителей Gen X. Такие данные содержатся в исследовании Bank of America Institute.

Исследователи отмечают, что молодые американцы все чаще рассматривают предпринимательство как альтернативу работе по найму на фоне сложной ситуации на рынке труда. Одновременно меняется и структура новых компаний: рост общего числа заявок заметно опережает рост заявок от бизнеса.

По мнению одной из причин такой динамики может быть распространение искусственного интеллекта. AI-инструменты позволяют запускать бизнес с более компактной операционной моделью и автоматизировать часть административных задач, что потенциально снижает первоначальные расходы и потребность в найме сотрудников. Особенно заметно это расхождение в информационном секторе.

При этом рост предпринимательства наблюдается не только среди обеспеченных американцев. Домохозяйства с низким доходом сейчас формируют около четверти новых бизнесов — против менее 20% в июне 2020 года. В целом именно представители домохозяйств с низким и средним доходом обеспечивают значительную часть годового прироста заявок.

В России в первом полугодии также зафиксирован рост предпринимательства. Больше всего новых компаний зарегистрировано в сфере торговли, грузовых перевозок, IT, строительства, рекламы и общепита.