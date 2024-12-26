Буква «О», нейросети и сразу два агентства: подборка осеннего ребрендинга

Осенью бренды порадовали яркими необычными ребрендингами. «Островок» продолжает делать акцент на букву «О», «Щука» и Flowwow играют с нейросетями, а BestDoctor стал «Лучи». Об этом и других интересных кейсах в материале Sostav.

«Островок Командировки» выделил первую букву

Группа компаний «Островок» и The Clients обновил айдентику сервиса для организации деловых поездок. Теперь название пишется кириллицей, но приставка «Командировки» не поменялась, что подчеркивает индентификацию бренда внутри группы. В компании расширили цветовую палитру. Основным цветом стала охра, вспомогательными стали нюдовый и пепельно-серый оттенки, а также черный и белый. В айдентике основным элементом стала буква «О», в дизайне и в фотостиле активно используется многократное повторение символа. Подробнее на Sostav.

SmartHeart разработало айдентику для казанского ЖК «Заря»

Для нового жилого комплекса в Казани команда агентства SmartHeart разработала айдентику, опираясь на исторический бэкграунд места. Название «Заря» символизирует природное явление и место, на котором ранее располагалась одноименная кондитерская фабрика. Проект включает жилые застройки («Дом озарения», «Выше света») и гастродворик («Место сияний»). Фирменный стиль объединяет яркие цвета, пластичные формы и элементы, отсылающие к истории фабрики и символу солнца. Подробнее на Sostav.

Il Primo выходит в ритейл: новый дизайн упаковки от DDVB

Брендинговое агентство DDVB разработало дизайн для выхода премиальных соков Il Primo в ритейл. Продукт, ранее доступный только в HoReCa, теперь представлен в 1-литровой картонной упаковке. Сохранена лаконичность дизайна с акцентом на аппетитную фудгруппу и фирменный зелено-голубой оттенок. Новая линейка сочетает премиальность бренда и стиль dolce vita, подчеркивая качество и эксклюзивность продукта. Подробнее на Sostav.

Flowwow и «Щука» разработали ребрендинг в духе фантазии и тепла

Flowwow совместно с бренд-бюро «Щука» провел масштабный ребрендинг, чтобы показать развитие новых товарных категорий. Новый стиль вдохновлён сказочными мирами Disney и картинами Анри Руссо, создавая атмосферу волшебства. Основой айдентики стала генерация визуалов с помощью нейросетей, что обеспечило стильный и масштабируемый образ. Коралловый цвет бренда выделяет Flowwow среди конкурентов, а мультикатегорийный знак подчёркивает разнообразие предложений. Подробнее на Sostav.

Volga Volga Brand Identity создала новый бренд для единого евразийского пространства

Volga Volga Brand Identity провела ребрендинг UTLC ERA, подчеркнув миссию компании — развитие евразийского экономического пространства через инновационные логистические решения. Слоган «Пространство общих возможностей» и позиционирование бренда отражают его роль в создании инфраструктуры колеи 1520 мм.

Айдентика сочетает минимализм и символику стран-участниц, с геометричными иконками и паттернами, вдохновленными маршрутом Китай-Европа. Маска в форме буквы U стала маркером единства технологий, бизнеса и возможностей. Подробнее на Sostav.

Ребрендинг ORO: баланс технологий и человеческого тепла

Компания ORO совместно с Poool представила новый визуальный стиль, отражающий уникальную метафору света, который подсвечивает важные данные. Ребрендинг подчеркнул баланс технологий и человечности, сохранив ассоциации с золотом, но добавив легкости и современности. Использование ИИ позволило создать более 200 уникальных изображений, формирующих креативный фото-стиль. Новый бренд выражает эмпатию, профессионализм и дружелюбие. Подробнее на Sostav.

Новая айдентика SAG от Depot: переосмысленные традиции ковроткачества

Depot провели ребрендинг узбекского производителя ковров SAG, сосредоточив внимание на сохранении и переосмыслении традиций. Новый визуальный стиль отражает гармонию эстетики и функциональности: уникальный логотип с элементами ковровых узоров, яркий синий и бежевые оттенки, символизирующие наследие Самарканда. Динамическая графика вдохновлена Шелковым путем, подчеркивая развитие и инновации. Подробнее на Sostav.

Repina Branding разработали бренд корма для животных

Агентство Repina branding создало уникальное позиционирование, нейминг и дизайн упаковки для бренда «Мясно Понятно». Бренд ориентирован на владельцев животных, которые ищут сбалансированное питание для своих питомцев. Основное отличие — экспертный подход к питанию и честный натуральный состав. Название «Мясно Понятно» сочетает в себе доступность и экспертность, а упаковка с ироничными иллюстрациями животных в роли консилиума создает дружелюбный и ненавязчивый имидж. Подробнее на Sostav.

BestDoctor стал «Лучами»

В сентябре группа компаний BestDoctor обновила имидж и стала онлайн-страховой «Лучи». Совместно с агентствами «Щука» и ZIP&GO был разработан новый бренд, который объединяет множество бизнес-линий в простую и масштабируемую структуру. Новое название и логотип отражают стремление разрушать традиционные барьеры в страховании, а визуальный стиль бренда подчеркивает легкость и доступность продуктов. Подробнее на Sostav.

Агентство OTVETDESIGN перезапустило бренд Daccord с фокусом на согласие

Агентство OTVETDESIGN создало айдентику и название бренда Daccord, пришедшего на смену французской марке электротехники. В основе нового бренда — концепция комфорта и согласия, воплощенная в названии и слогане «Удобно работать. Комфортно жить». Логотип, объединяющий две формы, символизирует партнерство и вовлеченность. Визуальный стиль бренда гибок и адаптируется под любые носители, что отражает его современность и универсальность. Подробнее на Sostav.

Агентство SETTERS провело ребрендинг по науке

Для нового позиционирования агентства SETTERS , отражающего принципы СО-СОТВОРЧЕСТВА и эмпатии, команда обратилась к физике. Новый логотип, выполненный в виде скобок, символизирует поле для развития и совместных проектов. Это поле объединяет людей, ресурсы и знания, создавая атмосферу сотрудничества и роста. Айдентика отражает ценности агентства, которое на протяжении девяти лет развивает инновационные кампании, объединяя креативных лидеров и талантливых специалистов. Подробнее на Sostav.

Группа АДВ представила новый логотип

Группа АДВ представила обновленный стиль, основанный на контрасте черного и аэрокосмического оранжевого цветов, который отражает инновации и преемственность. Новый логотип, выполненный в геометрическом гротеске, сохраняет элементы предыдущей айдентики, такие как скошенные буквы. Концепция «АДВ+» объединяет 14 брендов группы, демонстрируя их взаимосвязь и совместное стремление к инновационным решениям. Подробнее на Sostav.

Depot разработало креатив для Дня народного единства с акцентом на многообразие

Depot разработало креативную концепцию и айдентику для всероссийской кампании, посвящённой Дню народного единства. Визуальный стиль включает логотип в виде дерева в контуре колокола, что символизирует объединение разных элементов через общие корни. Слоган «Единство многообразия» отражает суть праздника. Айдентика гибкая, с элементами, которые могут использоваться отдельно, а также обновлённый российский триколор и дружелюбный шрифт для онлайн-форматов. Подробнее на Sostav.

Ребрендинг Профи: «ру» возвращается в название

Сервис поиска специалистов «Профи» обновил логотип и визуальную айдентику, вернув в название «ру» и человека в эмблему. Это отражает основной посыл ребрендинга — акцент на доверительных отношениях между клиентами и специалистами. Также был обновлён оттенок розового в логотипе. Обновления будут постепенно внедряться на сайте и в приложении с 15 ноября. Изменения разрабатывались инхаус для улучшения взаимодействия с пользователями. Подробнее на Sostav.

Brand Hub изменил концепцию DREAMS by Alena Akhmadullina

Бренд женской одежды DREAMS by Alena Akhmadullina провел ребрендинг, объединившись с командой Brand Hub , обновив логотип, фирменный стиль, концепцию магазинов и коллекцию. Важным изменением стало перенесение акцента на слово "Dreams". Обновленная айдентика включает динамичный силуэт зайца, отражающий движение к новым вершинам, и палитру из елового, персикового и шалфейного. Концепция бренда транслирует женственность и внутреннюю силу, продолжая связь с русским культурным кодом. Подробнее на Sostav.

Агентство Narrators разработало фирменный стиль для фестиваля «Золотая хохлома»

Креативное агентство Narrators (часть E-Promo Group ) разработало фирменный стиль для международного фестиваля народных художественных промыслов «Золотая хохлома» в Нижегородской области. Работа завоевала бронзу на Первом региональном фестивале рекламы.

Ключевая тема фестиваля — отражение, символизирующее влияние ремесла на развитие города и сочетание традиций с современностью. Narrators перевели классические мотивы хохломской росписи в пиксельный формат, сохранив кириллический шрифт с элементами русской вязи и добавив моноширинный шрифт из программирования. Цветовая палитра осталась традиционной: желтый, зеленый и черный, подчеркивая связь прошлого с настоящим.

Агентство Narrators представило логотип «Ночи города» в Перми

Креативное агентство Narrators (часть E-Promo Group) разработало логотип для пермского фестиваля «Ночь города», завоевав серебро на Первом региональном фестивале рекламы.

«Ночь города» — финальный аккорд летнего фестиваля «Город встреч», посвященного 300-летию Перми. Для проекта требовался лаконичный и запоминающийся логотип, который гармонично вписывался бы в айдентику «Пермь300». Основой концепции стала идея цифрового циферблата: «НО:ООЧЬ ГОРОДА», упрощенная до лаконичного «О:ОО».

Логотип выполнен в рубленом массивном шрифте, основные цвета — черный, белый и флуоресцентный лимонный. Айдентика адаптирована для различных носителей: от кофейных стаканчиков до светоотражающих жилетов и брелоков, обеспечивающих безопасность гостей фестиваля в темное время суток.

Ohmybrand разработал айдентику для сети кофеен Skuratov

Skuratov Coffee, российская сеть кофеен обновила визуальную айдентику. В сотрудничестве с агентством Ohmybrand был создан единый стиль, отражающий идею коммьюнити Skuratov People — объединения сотрудников и клиентов, вовлеченных в локальные инициативы.

Центром новой айдентики стал логотип-рамка, символизирующий связь людей и событий внутри бренда. Логотип напоминает знак цитирования, подчеркивая культурную и творческую составляющую. Дизайн-система делится на две части: Base — функциональная часть для меню и упаковки в монохромной гамме, и Art — для творческих проектов и лимитированных серий с яркими элементами.

Футуристический «Русский код»: Cult Bureau для Elohovskiy Gallery

Галерея Elohovskiy Gallery, расположенная в особняке XVII века, объединила современное искусство и традиции русского наследия. Ключевым элементом айдентики стал объемный анимированный символ — шар, отражающий сочетание современных форм и узоров наличников русской избы. Этот динамичный знак оживил визуальный язык галереи, подчеркнув её уникальность.

Красный цвет стал основой коммуникации, добавив амбициозности и провокационности. Логотип с эффектом зеркального отражения соединил русские традиции и современное прочтение, а написание названия на латинице вывело проект на международный уровень.

Айдентика включала сайт, афиши и полиграфию, созданную с использованием технологий XVIII века. Применение ИИ для дизайна афиш привело к развитию отдельного направления. Проект стал воплощением синтеза времени, технологий и культурных кодов, создавая новый визуальный язык.

Fabula Branding разработала айдентику для новой десертной линейки Bonfesto

Для новой линейки Ricotta Dolce, отличающейся нежной текстурой рикотты и яркими вкусами малины, лимона и персика, агентство Fabula Branding разработало упаковку, выделяющую продукт в категории йогуртов и десертов.

Особенность линейки — разделение рикотты и джема, которое подчеркнуто в дизайне: аппетитное сочетание ингредиентов изображено на крышке. Выбор вкуса упрощает цветовая дифференциация упаковки и крупные изображения фруктов и ягод.

Логотип, шрифт, напоминающий текст, написанный джемом, и фудзона гармонично сочетаются, сохраняя узнаваемость Bonfesto. Разработанные визуальные материалы успешно презентовали Ricotta Dolce в медиа и обеспечили бренду запоминающееся позиционирование.

Агентство «Лира» x Новгородская область: создали яркий мерч из баннера со стенда региона

В 2023−2024 гг. событийное агентство «Лира» работало над стендом Новгородской области для выставки «Россия». Регион доверил команде всю организацию и подготовку к выставке под ключ. Агентство отвечала за дизайн, смысловое наполнение, застройку стенда, а также за создание программы мероприятий и работу с участниками. В основе концепции стенда была красочная иллюстрация в виде яркого полотна истории региона.

После окончания выставки команда агентства решила дать иллюстрации вторую жизнь и создала из нее уникальный мерч. Для изготовления сумок, рюкзаков и косметичек использовали непосредственно баннер со стенда, который оказался очень прочным и водонепроницаемым материалом, идеально подходящим для осенних прогулок. Главным героем мерча был голубь, символ Святого Духа для новгородцев и персонаж, который особенно полюбился всей проектной команде. Часть мерча специалисты агентства оставили себе, а другую подарили клиенту, как тёплое напоминание о совместной работе.

«Созвездие экспертов»: RosExpert сменил название на Regroup и обновил фирменный стиль

После ухода международных брендов RosExpert переосмыслили свою идентичность и стали ReGroup — визионером рынка карьерного консалтинга. Название «ReGroup» символизирует обновление, трансформацию и командную работу.

Креативная концепция построена на метафоре созвездий: каждый эксперт — это звезда, а вместе они образуют гармоничное созвездие, способное менять окружающий мир. Этот образ отражён в графике и иллюстрациях, где созвездия стали ключевым элементом фирменного стиля.

Цветовая палитра передаёт небесную тематику: холодные оттенки стали светлее, а градиенты напоминают ранний рассвет. Новый тёплый оранжевый добавляет образу человечности. Визуал дополняют фотографии с небесным градиентом или уютными офисными интерьерами, где люди, устремленные вдаль, символизируют взгляд в будущее.

Агентство Ohmybrand выпустило российский бренд ёлочных игрушек «Чуть Чуда»

Бренд «Чуть Чуда» от агентства Ohmybrand добавляет магию к Новому году с коллекцией ёлочных украшений. Идея бренда — капля праздника и волшебства для современного горожанина.

Формы игрушек вдохновлены классическими украшениями и переосмыслены в лаконичном стиле. Созданные вручную из стекла, они сочетают традиции и современные технологии. Каждый шаг — от эскиза до финального изделия — тщательно продуман: мастера используют 3D-печать и тестируют модели, чтобы добиться прочности и изящества.

Коллекция представлена в двух актуальных цветах, гармонирующих между собой и с интерьером. «Чуть Чуда» вдохновляет воспоминаниями о новогоднем детстве, когда украшения создавали атмосферу тепла и радости. Эти игрушки не только продолжают традиции, но и привносят нотку современного стиля, радуя и детей, и взрослых.

Айдентика, которая смеется: новый образ парка развлечений от Fabula Branding

Парк развлечений Usmile — это место для всей семьи, где главные эмоции — радость и веселье. Fabula Branding разработала айдентику, отражающую позитивное настроение и уникальность проекта.

Центром концепции стал логотип: стилизованная буква U, превращающаяся в смайл. Он воплощает идею «персонажа без персонажа», ведь каждый посетитель парка становится частью бренда Usmile.

Шрифт, напоминающий пазл благодаря нестандартным формам и ярким цветам, вызывает интерес и положительные эмоции у аудитории. Фирменный стиль построен на сочных оттенках, которые можно использовать как в сочетаниях, так и в монохроме, добавляя айдентике гибкость и яркость.

«Джили Центр Минск»: ребрендинг от Fabula Branding на «раз-два-три»

В 2024 году «Джили Центр Минск», официальный дилер Geely в Беларуси, открылся по новому адресу, что стало поводом для ребрендинга. Fabula Branding изучила авторынок, тенденции и конкурентное окружение, выявив необходимость превратить автоцентр в пространство, объединяющее автолюбителей, и усилить HR-бренд.

«Джили Центр Минск» стал «Центром притяжения» — современным местом, где клиентские запросы слышат и принимают. Это пространство для нового опыта, привлекающее как автолюбителей, так и сотрудников, желающих расти и развиваться.

Ключевая идея — «раз-два-три» — переосмыслена как отражение скорости, удобства и доступности. Динамичные три полосы стали формообразующим элементом айдентики: они появляются в логотипе, паттернах и маркировке.

Фирменные цвета — фиолетовый, черный и белый — подчеркивают современный подход и выделяют бренд. Новая айдентика создает визуальное и смысловое единство, усиливая связь с аудиторией.

Ребрендинг со вкусом: агентство Otvetdesign разработало фирменный стиль для ГК «Ренна»

ГК «Ренна», лидер молочного рынка с брендами «Коровка из Кореновки» и «Алексеевское», выделяется не только масштабом, но и миссией: быть «Компанией со вкусом» — фабрикой счастья для потребителей, сотрудников и партнёров. Агентство OTVETDESIGN создало айдентику, отражающую оптимизм и искреннюю радость жизни.

В основе нового логотипа — зашифрованный смайлик «:Р», передающий радость и вкус, ключевые ценности бренда. Смайлик стал не просто элементом логотипа, но и самостоятельным знаком, который используется в коммуникации. Круглая форма, интегрированная в визуальный стиль, ассоциируется с продуктами компании: шариком мороженого, стаканом молока или банкой сгущёнки. Этот универсальный элемент нашёл применение в паттернах, оформлении интерьеров и брендированном мерче, подчеркивая гибкость и яркость фирменного стиля.

«Северная Долина» — ребрендинг год спустя

В сентябре 2023 года бренд «Северная Долина», существующий более 20 лет, прошёл масштабный ребрендинг, чтобы привлечь молодую аудиторию (28−35 лет) и сохранить лояльность покупателей старше 45 лет. Новый дизайн сочетает флористику со скандинавским паттерном и холодными оттенками, подчёркивая философию бренда: «создано природой севера».

Логотип сохранил форму листа, но стал минималистичнее. Слоган «Север — это тепло» подчёркивает уют и домашнюю атмосферу продукции. Ребрендинг положительно оценили 70% респондентов, а продажи выросли: творожные массы +40%, масло +9%, молоко +5%.

Обновление также включило расширение линейки: минималистичная Professional Line, Lactose Free в фиолетовых тонах и modern dairy для активной аудитории. «Северная Долина» продолжает развиваться, сочетая рыночные тренды и потребительские предпочтения.

«Зайчонок»: редизайн линейки мягких успокаивающих средств от DS1 branding

«Алкой-Фарм» обновил бренд «Зайчонок» — сироп, леденцы и пастилки, помогающие детям справляться со стрессами и гиперактивностью. Редизайн подчёркивает заботу и комфорт, отвечая современным трендам фармацевтического минимализма.

Логотип в детской стилистике с «прыгающими» буквами и заячьими ушками на «З» создаёт лёгкое и дружелюбное настроение. Центральный элемент упаковки — иллюстрация зайчихи, обнимающей малыша, символизирует нежную заботу мамы о ребёнке.

Ключевые преимущества продукта, такие как «Экстракты трав», витамины B6, Mg и C, представлены через понятные клеймы, а визуализация перехода от игры ко сну помогает быстро понять пользу средства. Новый дизайн формирует эмоциональную связь с брендом, подчёркивая его роль в создании спокойствия и комфорта для детей и их мам.

DS1 branding разработал айдентику для бытовой техники с заботой о людях

Компания Multinel обратилась к DS1 branding с задачей создания платформы и дизайна для нового бренда. Основная аудитория — неотрадиционалисты и эстеты, ценящие баланс пользы и эстетики. Бренд ориентирован на женщин 35−40 лет, которые ежедневно решают множество задач и ищут помощников, упрощающих их жизнь.

DS1 branding разработали позиционирование Multinel как заботливого и изобретательного помощника, который делает домашнюю рутину проще и приятнее. Логотип и графические элементы сочетают технологичность с дружелюбной стилистикой: скругленные формы, понятные иконки и маскот — улыбчивый робот Multi.

Цветовая гамма спокойных теплых оттенков подчеркивает комфорт и помогает дифференцировать категории товаров. Дополнительные элементы маскота, такие как прическа или колпак, усиливают идентификацию продукции.

DS1 branding забрендировали конференцию «Время родителей»

Конференция «Время родителей» организована для современных мам и пап, стремящихся создать гармонию в семье и развивать эмоциональный интеллект детей. DS1 branding разработали логотип, фирменный стиль, макет сайта, диджитал-брошюру и презентацию, воплощая концепцию «Бережное родительство».

Логотип выполнен в мягких объемных формах, символизирующих объятия. Для родителей это знак тепла и заботы, а для мам — еще и напоминание о бережном отношении к своему внутреннему ребенку. Система айдентики продолжает эту идею: нежные и спокойные оттенки создают атмосферу доверия и экспертности, избегая излишней яркости.

Лендинг и брошюра передают миссию современного родителя через настроенческие слоганы и лаконичность дизайна. Конференция учит быть проводниками для детей, помогая им адаптироваться к сложному миру с уверенностью и устойчивостью.

ТРЦ «Марко Молл» провел ребрендинг с философией путешествий

Компания «Мармакс» завершила ребрендинг рязанского ТРЦ «Марко Молл», вдохновленный идеей путешествий. Архитектурное бюро BLANK разработало концепцию, в которой новый формат торгового центра ассоциируется с именем великого путешественника Марко Поло. Это пространство, где посетителей ждет не только шопинг, но и захватывающий досуг: от развлечений и спорта до личностного роста.

Название «Марко» также символизирует «марку» качества, отражая стремление центра отвечать высоким стандартам. В интерьерах преобладают природные оттенки, натуральное дерево, обилие зелени и оригинальное освещение, создавая атмосферу городского променада.

Реновация включила уютные зоны отдыха, обновление фудкорта и навигации, создание детского плейхаба и сервисов для семей. За год трафик ТРЦ вырос на 17%, оборот арендаторов — на 27%. «Марко Молл» стал новой точкой притяжения для жителей и гостей Рязани.

Новый новогодний образ для праздничного набора шоколада Ritter Sport

Вот уже по хорошей традиции брендинговое агентство Getbrand создает особый дизайн под новогодний набор немецкого шоколада Ritter Sport. Компания ежегодно выпускает лимитированные коллекции, посвященные праздникам, и этом году новогодний выпуск получил преемственность предыдущего, сохранив в себе таинственность праздничной ночи с глубоким синим цветом и золотыми элементами, которые добавляют сияния к праздничной элегантности.

Формат квадратной коробки подчеркивает узнаваемость бренда и служит прекрасным подарком под ёлку! Гирлянды и яркие цвета в сочетании с минимализмом прекрасно передают волшебную атмосферу всеми любимого праздника. А внутри коробки, на золотом дне, спрятано праздничное поздравление: когда последние конфеты исчезают, разбирающих ждут душевные слова, которые оставляют только самые положительные впечатления!