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15.11.2024 в 10:00

Сервис «Профи» вернул «ру» в название и «человечка» в логотип

Компания обновила визуальную айдентику

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Сервис поиска специалистов «Профи.ру» проводит ребрендинг. Компания обновила название, логотип и визуальную айдентику.

Как пояснили Sostav в пресс-службе сервиса, «изменения связаны с развитием технологий платформы, которая выстраивает безопасные и доверительные отношения между специалистами и клиентами». Основной посыл ребрендинга — показать ключевую роль пользователей во всех решениях компании. Все обновления разработали инхаус.

В новом логотипе «Профи.ру» розово-красный оттенок сменился с #EE1B39 на #FA2A48ХХ. Кроме того, на эмблему вернулся человек, олицетворяющий клиентов и специалистов одновременно, а в название — «ру».

Иван Сидоров, бренд-директор сервиса по поиску специалистов «Профи.ру»:

Мы заметили, что пользователи скучают по «человечку» в логотипе и продолжают искать нас как «Профи.ру», поэтому решили прислушаться и провести ребрендинг.

Изменения отразятся на сайте, в приложении и других брендовых элементах 15 ноября. Обновления появятся у всех пользователей постепенно, уточнили в компании.

Сервис «Профи» вернул «ру» в название и «человечка» в логотип Сервис «Профи» вернул «ру» в название и «человечка» в логотип Сервис «Профи» вернул «ру» в название и «человечка» в логотип Сервис «Профи» вернул «ру» в название и «человечка» в логотип Сервис «Профи» вернул «ру» в название и «человечка» в логотип

Анастасия Шенцева, дизайн-тимлид сервиса по поиску специалистов «Профи.ру»:

У нас не было задачи радикально поменять цвет, потому что «Профи.ру» всегда ассоциировался у людей с красным, но мы решили освежить и сделать визуал приятнее.

Прошлый цвет был тяжеловат и не передавал в полном объеме наши ценности, в новый оттенок мы вложили прежде всего открытость к людям и желание выстраивать теплую доверительную связь.

Сервис «Профи» вернул «ру» в название и «человечка» в логотип Сервис «Профи» вернул «ру» в название и «человечка» в логотип Сервис «Профи» вернул «ру» в название и «человечка» в логотип Сервис «Профи» вернул «ру» в название и «человечка» в логотип Сервис «Профи» вернул «ру» в название и «человечка» в логотип Сервис «Профи» вернул «ру» в название и «человечка» в логотип Сервис «Профи» вернул «ру» в название и «человечка» в логотип Сервис «Профи» вернул «ру» в название и «человечка» в логотип Сервис «Профи» вернул «ру» в название и «человечка» в логотип

До ребрендинга в ноябре 2021 года в логотипе «Профи.ру» был человечек, а после — название поменялось с Profi.ru на «Профи», и человечек «пропал». Тогда новую айдентику для сервиса разработало агентство ONY .

Предыдущий ребрендинг «Профи.ру» прошел в 2014 году. Созданием фирменного стиля занималось агентство Redindesign. Прежний логотип состоял из шрифтового написания бренда и ключевого знака — подчеркнутой точки, символизирующей портрет человека.

Логотип Ребрендинг Profi.ru
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