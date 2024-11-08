Ребрендинг со смыслом: группа АДВ представила обновленный стиль

Важной составляющей разработанной визуальной концепции стали выраженная контрастность и лаконичность. В новой версии логотипа АДВ отказались от знака «солнца», оставив только аббревиатуру.

Каждая буква отрисована вручную в стиле геометрического гротеска, что является отсылкой к прошлой версии логотипа. Также преемственность проявляется в характерных разнонаправленно скошенных вылетах буквы «Д», что напоминает о «солнечных» лучах.

Концепция «АДВ+»

Важной задачей является выстраивание в сознании рынка тесной связки между брендом АДВ и всеми направлениями бизнеса. Для ее решения была создана концепция «АДВ+», разработанная на одной из стратегических сессий команды топ-менеджеров. Было важно объединить в рамках концепции большое число подразделений и направлений бизнеса с разными ДНК: 14 брендов с различной айдентикой и позиционированием на рынке. У части из них есть собственные графические знаки, у других логотип формируется добавлением названия подразделения к «АДВ». Чтобы упорядочить их, привести к единому стилю, а также избежать стандартных Part of и Powered by, был разработан дополнительный вариант логотипа — «АДВ+».

Таким образом, концепция «АДВ+» решает сразу несколько задач. Во-первых, показывает, что в АДВ, помимо медийного бизнеса, существуют также специализированные агентства с богатой экспертизой в области креатива, продакшена, брендинга, организации мероприятий, промо, а также производства ТВ, диджитал-контента и сериалов. Во-вторых, наглядно демонстрирует, что подразделения группы тесно связаны между собой, а для клиентов это, в первую очередь, возможность получить все необходимые маркетинговые услуги в режиме одного окна.

АДВ+ «Эндемика»: новый центральный хаб по стратегии и продукту

АДВ создает новый центральный хаб «Эндемика», объединяющий экспертизу группы по пяти направлениям: стратегия, технологии и инновации, анализ данных, маркетинговые исследования, а также мониторинг рекламной активности. Ранее стратегические и инновационные отделы действовали на уровне отдельных агентств группы. Юнит позволит объединять и усиливать экспертизу, активно масштабировать новые технологические и стратегические решения, действовать оперативно в работе со сложными и кастомизированными бизнес-задачами клиентов. Лейтмотив нетривиальности решений кроется в том числе и в названии юнита: эндемики — особая, специфическая часть флоры или фауны, отличающаяся своей уникальностью. Так и в хабе «Эндемика» рождаются уникальные продукты и технологии для развития брендов.

В рамках «Эндемики» сформированы шесть продуктовых кластеров:

GalactiQ, в котором собраны продукты по моделированию, аналитике и прогнозированию, такие как E-com Predictor, Marketing Mix Моделирование, Geo-аналитика, ретейл-аналитика и др.

VolnuM, включающий в себя инструменты мониторинга медиа и активности конкурентов — Social Listening и мониторинг спецпроектов;

EmoTION, состоящий из продуктов, замеряющих вовлечение целевой аудитории и эффективность креативной рамки: Emotion Lift, UX/UI исследования и Creative (pre)test.

DatariON — инструменты сегментирования на данных телекома, ретейла и E-com-данных.

PerforiuM — инструменты для замера эффективности и оценки рекламных размещений, такие как Geo Lifts, Brand Lifts, Sales Lifts, кросс-медиа атрибуция и моноканальная атрибуция (ТВ/диджитал).

VorTEX, где собраны продукты по использованию передовых каналов коммуникаций — Interpool programmatic, Retail Media, альтернативное ТВ и др.

Возглавит новое подразделение Елена Артемова, директор по стратегическому продукту и анализу данных АДВ. Более 15 лет проработала в области медиапланирования, а затем сменила вектор экспертизы на разработку продуктовых решений на базе математического моделирования и эконометрики. Елена присоединилась к команде АДВ в 2023 году.

В группе также появилось два новых агентства — «Адванс» и Advelop.

«Адванс» — медийное агентство с прогрессивными инструментами в области глубинной аналитики инсайтов, а также в стратегии работы с блогерами и социальными медиа.

Диджитал-агентство Advelop, в свою очередь, сосредоточится на работе с рекламодателями сегмента недвижимость.