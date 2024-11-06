Агентство ((SETTERS)) провело ребрендинг по науке

Чтобы отразить новые смыслы бренда визуально, креаторы обратились к учебнику физики. Из уроков мы помним, что электрический ток — это направленное движение заряженных частиц, которые образуют магнитное поле. Команда агентства нашла пересечение с собой в этом поле — символ объединения людей, ресурсов, знаний вокруг SETTERS . Подробнее в материале Sostav.

SETTERS, крупное рекламное агентство в России, на рынке уже почти 10 лет. По словам компании, айдентика не отражала масштабы и ценности бренда: миссия агентства — помочь талантам и клиентам вырваться из рутины и сделать лучшую работу в своей жизни. Чтобы масштабировать эти подходы вовне и развивать индустрию, агентство запускает свои проекты.

Команда SETTERS за девять лет продвигала «Ведьмака» от Netflix, объединяла индустрию на «КРЕАЧЕЛЛЕ», запустила медиа и образовательный проект, а также десятки других самобытных и значимых кампаний в медиаотрасли.

SETTERS — это в первую очередь люди. Агентство объединяет креативных лидеров, философов, новаторов. Делает проекты с геологами и геймерами, музыкантами и филологами, художниками и академиками. И работает не «на» или «над», а вместе — опираясь на два ключевых принципа: СO-CREATION и HUGGABLE TALENTS.

Следуя этим принципам, агентство реализует прорывные проекты в индустрии: результат достигается через объединение разных профессионалов, готовых масштабировать вдохновение, эмпатию и человечность.

Таким образом, новое видение брендинга SETTERS основалось на трех константах, которые давно продвигает компания, но сделать частью айдентики решила сейчас:

CO-CREATION — совместный поиск новых идей и решений через объединение опыта агентства и партнера.

— совместный поиск новых идей и решений через объединение опыта агентства и партнера. HUGGABLE TALENTS — создание команд из талантливых специалистов, способных не только решать креативные задачи, но и поддерживать друг друга.

— создание команд из талантливых специалистов, способных не только решать креативные задачи, но и поддерживать друг друга. BETTERS — партнеры, клиенты и креаторы, которые разделяют идею сотворчества и эмпатичного взаимодействия.

Как новое позиционирование отразилось в фирменном стиле агентства

Разрабатывая новую айдентику, Koshta Collective и студия Toggle вдохновлялась коммуникацией с командой агентства SETTERS. По словам арт-директора Toggle Романа Холоденко, формулировка технического задания и рассказ о собственном бизнесе — сложная задача.

Роман Холоденко: Говорить о себе — не так просто, как может показаться. Но общение с командой SETTERS было в этом смысле приятным исключением. Коммуникация на всех этапах была настолько простой и понятной, что нам захотелось придумать не просто что-то классное, но и настолько же простое и понятное в использовании.

Вторая особенность, которую заметила команда Toggle, — большое значение людей в агентстве и вокруг него. В определенный момент на совместных брейнштормах стали чаще звучать слова «магнит», «притяжение», «фокус». Пришла идея обратиться к учебнику по физике за девятый класс.

В новом логотипе больше нет рамок: в основе фирменного стиля — скобки, которые символизируют поле для развития, сотворчества и совместных проектов. Люди и компании — заряженные частицы в нем.

Теперь можно буквально разложить на пальцах ту силу притяжения, которую агентство создает уже почти 10 лет.