Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Аdlook блог

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
02.11.2024 в 12:10

Агентство OTVETDESIGN разработало айдентику и название бренда Daccord

Марка пришла на смену французскому бренду электротехнических изделий

2

Daccord ставит своей целью создать систему комфортного взаимодействия с партнёрами и клиентами: ведь сегодня ценность бренда измеряется не только качеством продукции, но и отлаженностью процессов, прозрачностью ценообразования, уровнем сервиса, удобством монтажа. Об этом Sostav рассказала команда агентства OTVETDESIGN.

Идея комфорта нашла отражение и в нейминге: агентство вложило в название Daccord и преемственность, и суть обновлённого бренда. Слово Daccord можно перевести с французского как «согласие». Ведь именно согласие и отсутствие острых углов — это основа комфорта. Логическим развитием идеи названия стал слоган бренда: «Удобно работать. Комфортно жить».

Преемственность прослеживается и в новом логотипе — за счёт знака, объединяющего две графические формы. Шрифт сохранил округлость, при этом написание названия стало более свободным. Слияние форм отсылает к партнёрству, поддержке и вовлечённости на всех этапах.

Дарья Соколова, арт-директор OTVETDESIGN:

Мы хотели, чтобы внешние мягкие углы олицетворяли собой согласие и гибкость, а внутренняя форма символизировала уверенность — в надёжности оборудования и профессионализме Daccord как бизнес-партнёра.

Визуальная идентификация нового бренда основана на объединении плашек, окрашенных в узнаваемые фирменные цвета. Таким образом айдентика развивает символику согласия и синергии, заложенных буквально в ДНК бренда.

Все элементы фирменного стиля вариативны, что позволяет гибко адаптировать их для любого носителя и формата. Ключевые константы фирменного стиля и правила использования элементов закреплены в брендбуке Daccord.

Агентство OTVETDESIGN разработало айдентику и название бренда Daccord Агентство OTVETDESIGN разработало айдентику и название бренда Daccord Агентство OTVETDESIGN разработало айдентику и название бренда Daccord

Команда проекта

OTVETDESIGN (агентство)

Креативный директор: Владимир Федосеев
Дизайн-директор: Арина Юшкевич
Арт-директор, дизайнер: Дарья Соколова
Дизайнер: Александра Волкова
Руководитель креативной группы: Виктор Смирнов
Руководитель проекта: Анастасия Павлова

Daccord (клиент)

:OTVETDESIGN
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Брендинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.