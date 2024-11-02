Агентство OTVETDESIGN разработало айдентику и название бренда Daccord

Daccord ставит своей целью создать систему комфортного взаимодействия с партнёрами и клиентами: ведь сегодня ценность бренда измеряется не только качеством продукции, но и отлаженностью процессов, прозрачностью ценообразования, уровнем сервиса, удобством монтажа. Об этом Sostav рассказала команда агентства OTVETDESIGN.

Идея комфорта нашла отражение и в нейминге: агентство вложило в название Daccord и преемственность, и суть обновлённого бренда. Слово Daccord можно перевести с французского как «согласие». Ведь именно согласие и отсутствие острых углов — это основа комфорта. Логическим развитием идеи названия стал слоган бренда: «Удобно работать. Комфортно жить».

Преемственность прослеживается и в новом логотипе — за счёт знака, объединяющего две графические формы. Шрифт сохранил округлость, при этом написание названия стало более свободным. Слияние форм отсылает к партнёрству, поддержке и вовлечённости на всех этапах.

Дарья Соколова, арт-директор OTVETDESIGN: Мы хотели, чтобы внешние мягкие углы олицетворяли собой согласие и гибкость, а внутренняя форма символизировала уверенность — в надёжности оборудования и профессионализме Daccord как бизнес-партнёра.

Визуальная идентификация нового бренда основана на объединении плашек, окрашенных в узнаваемые фирменные цвета. Таким образом айдентика развивает символику согласия и синергии, заложенных буквально в ДНК бренда.

Все элементы фирменного стиля вариативны, что позволяет гибко адаптировать их для любого носителя и формата. Ключевые константы фирменного стиля и правила использования элементов закреплены в брендбуке Daccord.

Команда проекта

OTVETDESIGN (агентство)

Креативный директор: Владимир Федосеев

Дизайн-директор: Арина Юшкевич

Арт-директор, дизайнер: Дарья Соколова

Дизайнер: Александра Волкова

Руководитель креативной группы: Виктор Смирнов

Руководитель проекта: Анастасия Павлова

Daccord (клиент)