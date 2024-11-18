Brand Hub провели ребрендинг для Akhmadullina Dreams

Бренд женской одежды и магазины DREAMS by Alena Akhmadullina совместно с сервисом по созданию брендов Brand Hub проводят масштабный ребрендинг. Основная задача проекта обновить позиционирование и фирменный стиль с сохранением узнаваемости бренда Dreams by Alena Akhmadullina. Как это было сделано с изданием Sostav поделилась команда Brand Hub .

Ребрендинг коснулся логотипа, фирменного стиля, концепта магазинов, коллекции и названия. На первое место вынесено слово Dreams. Теперь название выглядит так: DREAMS by Alena Akhmadullina. При обновлении айдентики важно было уйти от консервативности.

Кроме изменений в названии самые заметные перемены отражены в фирменном стиле. Изменения коснулись логотипа и фирменного элемента бренда — силуэта зайчика, изображение которого стало более динамичным. Также теперь бежит вперед навстречу новым мечтам, вершинам, планам.

Ценности бренда остались теми же: креатив и уникальность в дизайне и исполнении, уважение к клиентам и сотрудникам и ответственность перед ними, выражающаяся в лучшем качестве продукта и сервиса. Русский культурный код, лежащий в основе идентичности бренда и который выбирает героиня DREAMS by Alena Akhmadullina — женственная, но одновременно сильная и решительная, идущая вперед.

Алёна Ахмадуллина, основательница бренда: Ребрендинг фирменного стиля и ритейл концепта визуализирует наши планы в утонченной образности, которая подчёркивает связь ДНК марки с современностью и русским культурным кодом.

Вдохновением для обновления концепции магазинов послужила одухотворенная русская архитектура и мечтательная русская природа. Тема единения с природой отражена в использовании текстуры дерева, в растительных узорах на стенах, барельефах, а также в цветовой гамме бренда. Палитра фирменных цветов, теперь включает в себя еловый, персиковый и шалфейный.

Сервис по созданию брендов Brand Hub также обновил типографику: бренд ушёл от классической и консервативной антиквы в сторону более нежного и утончённого шрифта, так на уровне графического дизайна бренд становится более респектабельным и современным.

Григорий Хромов, креативный директор Brand Hub: В прежнем фирменном стиле появлялись дизайн-решения, которые вызывали вопросы в духе «почему на бирке логотип в два цвета, а на подарочном сертификате в один». Кроме фейслифтинга айдентики мы сняли все противоречия, которые со временем копились. Теперь Dreams получил простой в управлении и развитии фирменный стиль с чёткими принципами и правилами в использовании

Новая концепция — манифест женственности. Концепция DREAMS транслирует женщинам более верный и органичный путь к успеху — оставаться собой и свободно заявлять свою женственность, так как в ней и есть женская сила. По словам представителей бренда, мечтать, воплощать, оставаться собой, быть женственной, но одновременно сильной и решительной — это и есть настоящая свобода.

В русском культурном коде, который с момента основания находится в ДНК бренда, заложено это осознание своей самобытности, независимости и творчества как силы. Миссия DREAMS by Alena Akhmadullina — помогать оставаться собой, сохраняя яркость, женственность и легкость, сочетая их с внутренней силой.

Анна Томилина, проектный менеджер сервиса Brand Hub: Ребрендинг — порой более интересная задача, чем брендинг с нуля. В ребрендинге нужно учесть множество факторов, один из ключевых — остаться верными для лояльной аудитории, в то же время бренд должен стать востребованным для новой аудитории. Это более тонкая работа, с которой мы совместно с командой Алёны Ахмадуллиной отлично справились.

Состав творческой группы

Brand Hub (сервис)

CEO: Александр Мороз

Креативный директор: Григорий Хромов

Руководитель проектного отдела: Елена Герасимова

Проектный менеджер: Анна Томилина

PR-менеджер: Дмитрий Артемьев

DREAMS by Alena Akhmadullina (клиент)