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13.11.2024 в 10:00

День народного единства: креативная концепция и айдентика всероссийской кампании от Depot

Иллюстрации демонстрируют идею праздника, выраженную в слогане «Единство многообразия»

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День народного единства — российский государственный праздник, отмечаемый 4 ноября. Традиция существует уже 20 лет и не только имеет большое историческое значение, но и несёт важные смыслы. Однако немалая часть россиян плохо осведомлена о празднике и часто путает его с другими. Depot разработало концепцию кампании, приуроченной к этому событию. Команда агентства рассказала об этом Sostav.

Праздничная кампания была призвана объединить крупнейших ритейлеров общей идеей, рассказать о смыслах, заложенных в ежегодный праздник, и продвинуть локальные бренды в онлайн-ритейле. В поддержку акции маркетплейсы рассказали о празднике в социальных сетях. Для этого Depot разработало хэштег и одновременно слоган кампании — «Единство Многообразия».

День народного единства: креативная концепция и айдентика всероссийской кампании от Depot День народного единства: креативная концепция и айдентика всероссийской кампании от Depot День народного единства: креативная концепция и айдентика всероссийской кампании от Depot

Команда Depot разработала айдентику национального праздника для визуального представления в рамках акции. Логотип — главный айдентический элемент — представляет собой силуэт дерева, заключённого в контур колокола. Колокол — важный и узнаваемый символ русской культуры. Он имеет монументальный характер и отсылает к истории, отражая историческую основу праздника. Дерево — классический и хорошо считываемый образ объединения. Ветви, направленные в разные стороны, но имеющие общие корни, наилучшим образом иллюстрируют идею праздника, выраженную в слогане «Единство многообразия».

День народного единства: креативная концепция и айдентика всероссийской кампании от Depot День народного единства: креативная концепция и айдентика всероссийской кампании от Depot

Айдентика получилась достаточно гибкой за счёт того, что элементы логотипа предназначены и для отдельного использования. Силуэт дерева при масштабировании трансформируется в фирменный паттерн, напоминающий народные узоры. Колокол же может становиться шейпом, в который заключены различные изображения на баннерах и других носителях.

Палитра бренда представляет собой обновлённый российский триколор. Команда Depot использовала три цвета российского флага: белый, синий и красный, — но немного осовременили оттенки. Айдентика разрабатывалась в первую очередь для использования на цифровых носителях, поэтому было важно сделать цвета более диджитальными и яркими.

Креативная команда выбрала шрифт без засечек, чтобы сделать начертание названия в логоблоке и коммуникации бренда более дружелюбными. Неформальности и мягкости добавляет использование единого регистра при наборе.

День народного единства: креативная концепция и айдентика всероссийской кампании от Depot День народного единства: креативная концепция и айдентика всероссийской кампании от Depot День народного единства: креативная концепция и айдентика всероссийской кампании от Depot День народного единства: креативная концепция и айдентика всероссийской кампании от Depot

Анна Луканина, управляющий партнер Depot и президент АБКР:

Вместе мы можем все. Это не просто красивая фраза, это идея которая вдохновила и окрылила разработчиков концепции праздника. Мы объединили наши усилия, чтобы еще раз напомнить россиянам о том, как важно поддерживать своих близких, свой бизнес, свой регион, свою страну. Визуальными образами бренда праздника «Дня народного единства» стали колокол и дерево. Колокол это не просто устоявшийся символ русской культуры, это голос России. Метафора дерева символизирует рост, стабильность и силу.

Depot
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