Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
01.07.2026 в 13:35

Бренды стали публиковать больше контента в «Максе» и «ВКонтакте» после замедления Telegram

Частота публикаций в «Максе» выросла с 4,6 до 7,7 постов в неделю

1

С декабря 2025 года по май 2026 года доля национального мессенджера «Макс» в медиамиксе выросла почти втрое, до 24%. Доля соцсети «ВКонтакте» составила 56%. Доля мессенджера Telegram упала более чем вдвое, до 19%. Компании стали размещать больше постов в «Максе» и «ВКонтакте» после замедления работы Telegram. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование рекламного агентства Affect и сервиса аналитики и управления соцсетями LiveDune.

В апреле этого года «Макс» нарастил долю просмотров брендового контента на 49% по сравнению с январем, «ВКонтакте» — на 25−40%. Просмотры в Telegram сократились на 61%.

Частота публикаций в «Максе» выросла с 4,6 до 7,7 постов в неделю, во «ВКонтакте» — с 6,5 до 7,3, в TikTok — с 5 до 5,1, в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ) — с 5,1 до 6,3.

Ранее Sostav рассказал, как начать продвижение в «Максе» и набрать подписчиков.

ВКонтакте MAX Telegram исследование
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.