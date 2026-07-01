Бренды стали публиковать больше контента в «Максе» и «ВКонтакте» после замедления Telegram

С декабря 2025 года по май 2026 года доля национального мессенджера «Макс» в медиамиксе выросла почти втрое, до 24%. Доля соцсети «ВКонтакте» составила 56%. Доля мессенджера Telegram упала более чем вдвое, до 19%. Компании стали размещать больше постов в «Максе» и «ВКонтакте» после замедления работы Telegram. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование рекламного агентства Affect и сервиса аналитики и управления соцсетями LiveDune.

В апреле этого года «Макс» нарастил долю просмотров брендового контента на 49% по сравнению с январем, «ВКонтакте» — на 25−40%. Просмотры в Telegram сократились на 61%.

Частота публикаций в «Максе» выросла с 4,6 до 7,7 постов в неделю, во «ВКонтакте» — с 6,5 до 7,3, в TikTok — с 5 до 5,1, в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ) — с 5,1 до 6,3.

Ранее Sostav рассказал, как начать продвижение в «Максе» и набрать подписчиков.