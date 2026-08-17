Каждый пятый доверяет советам фуд-блогеров больше, чем маме

Социальные сети все сильнее влияют на то, что пользователи готовят и какие продукты покупают. 18% опрошенных американцев заявили, что скорее прислушаются к совету фуд-блогера, чем к рекомендациям собственной матери. При этом только 33% считают, что рецепты их мам соответствуют кулинарным советам, которые они находят в соцсетях. Такие данные содержатся в исследовании Talker Research.

Почти половина респондентов (47%) используют социальные платформы, чтобы решить, что приготовить. Еще 40% ищут там инструкции по приготовлению, а 26% — рекомендации по продуктам. Для 54% пользователей соцсети уже изменили привычный подход к готовке, фактически превратив алгоритмы в новую поваренную книгу.

Вирусные ролики также стимулируют пробу новых продуктов и рецептов. 71% опрошенных заявили, что кулинарные видео в соцсетях побуждали их попробовать новое блюдо, а 51% действительно повторяли увиденные рецепты после того, как те становились популярными. Среди трендов, которые пользователи называют наиболее привлекательными, — запеченная паста с фетой, взбитый кофе, салаты и различные варианты лапши быстрого приготовления.

При этом социальные сети влияют не только на выбор рецептов, но и на отношение потребителей к простым продуктам. 72% респондентов считают готовые или быстрые блюда хорошей основой для экспериментов, а 42% добавляют к ним новые ингредиенты. Например, замороженную пиццу дополняют овощами, специями и чесноком, а лапшу быстрого приготовления — яйцами, шпинатом, острым соусом или кунжутным маслом.

Еда при этом остается одним из наиболее востребованных типов визуального контента: 35% американцев называют материалы о еде самым привлекательным контентом в соцсетях, опережающим юмор (27%), новости (25%) и бьюти-тематику (17%). Почти половина участников исследования планирует каждый месяц пробовать хотя бы один вирусный рецепт, а 51% готовы делиться собственными кулинарными экспериментами.

В России 60% опрошенных потребляют контент от блогеров каждый день. Чаще всего смотрят новостные каналы блогеров (42%) и кулинарные блоги (39%).