Брендам недостаточно собственного контента для видимости в ИИ

Брендам становится недостаточно развивать собственные сайты и социальные сети, чтобы быть заметными в ответах систем искусственного интеллекта. На то, как ИИ представляет компанию пользователям, все сильнее влияет ее присутствие во внешних источниках — СМИ, сообществах, социальных сетях и локальных площадках. К такому выводу пришли Worldcom Public Relations Group и Semrush в исследовании «2026: Где живет доверие: источники авторитета на локальных рынках».

Исследователи проанализировали источники, которые цитируют ChatGPT Search, Gemini, Google AI Mode и Perplexity. В числе наиболее часто используемых оказались социальные и контентные платформы: Reddit фигурировал в 31,5% запросов, YouTube — в 29,1%, X — в 19%, а LinkedIn — в 18,2%. Таким образом, публикации и обсуждения на сторонних площадках становятся частью информационной среды, на которую опираются генеративные системы.

При этом универсальной стратегии для продвижения бренда в ИИ пока нет. Разные модели используют разные наборы источников: Google AI Mode чаще обращается к видео- и социальным платформам, Perplexity — к профессиональным и специализированным ресурсам, а Gemini демонстрирует другой характер цитирования. Поэтому заметность бренда в одной системе не гарантирует такой же видимости в другой.

Значение имеет и локальная специфика. Хотя глобальные платформы вроде Reddit и YouTube встречаются на разных рынках, ИИ также обращается к национальным СМИ, государственным организациям, экспертным ресурсам и локальным сообществам. Таким образом, традиционные источники авторитета — специализированные СМИ, научные публикации, государственные и медицинские организации — сохраняют значение наряду с социальными платформами и онлайн-сообществами.

Ранее сообщалось, что Claude и OpenAI стали восприниматься молодыми американцами уже не просто как ИИ-сервисы, а как полноценные потребительские бренды.