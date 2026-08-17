Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Виктор Донюков
DDB Navigator inside

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.08.2026 в 13:20

Брендам недостаточно собственного контента для видимости в ИИ

Репутация компаний все больше зависит от СМИ, соцсетей и онлайн-сообществ

Брендам становится недостаточно развивать собственные сайты и социальные сети, чтобы быть заметными в ответах систем искусственного интеллекта. На то, как ИИ представляет компанию пользователям, все сильнее влияет ее присутствие во внешних источниках — СМИ, сообществах, социальных сетях и локальных площадках. К такому выводу пришли Worldcom Public Relations Group и Semrush в исследовании «2026: Где живет доверие: источники авторитета на локальных рынках».

Исследователи проанализировали источники, которые цитируют ChatGPT Search, Gemini, Google AI Mode и Perplexity. В числе наиболее часто используемых оказались социальные и контентные платформы: Reddit фигурировал в 31,5% запросов, YouTube — в 29,1%, X — в 19%, а LinkedIn — в 18,2%. Таким образом, публикации и обсуждения на сторонних площадках становятся частью информационной среды, на которую опираются генеративные системы.

При этом универсальной стратегии для продвижения бренда в ИИ пока нет. Разные модели используют разные наборы источников: Google AI Mode чаще обращается к видео- и социальным платформам, Perplexity — к профессиональным и специализированным ресурсам, а Gemini демонстрирует другой характер цитирования. Поэтому заметность бренда в одной системе не гарантирует такой же видимости в другой.

Значение имеет и локальная специфика. Хотя глобальные платформы вроде Reddit и YouTube встречаются на разных рынках, ИИ также обращается к национальным СМИ, государственным организациям, экспертным ресурсам и локальным сообществам. Таким образом, традиционные источники авторитета — специализированные СМИ, научные публикации, государственные и медицинские организации — сохраняют значение наряду с социальными платформами и онлайн-сообществами.

Ранее сообщалось, что Claude и OpenAI стали восприниматься молодыми американцами уже не просто как ИИ-сервисы, а как полноценные потребительские бренды.

Юлия Топольская
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.