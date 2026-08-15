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15.08.2026 в 13:01

Россияне стали чаще скачивать эзотерические приложения

Установки сервисов по астрологии и гаданиям в RuStore выросли почти вдвое

Интерес россиян к астрологии, гаданиям и Таро возрастает и все чаще реализуется через приложения. За первые полгода 2026 года пользователи RuStore установили такие сервисы 103 тыс. раз — на 96% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель российского магазина приложений.

В RuStore считают, что одним из факторов роста могло стать появление ИИ-функций. Они позволяют пользователям получать персональные трактовки и ответы на запросы без самостоятельного изучения большого объема информации.

При этом книжный сегмент эзотерики демонстрирует обратную динамику. По данным «Литрес», выручка от книг по астрологии снизилась на 30%, до 3,2 млн руб., а от литературы о Таро — на 12%, до 4,6 млн руб. Снижение показателей в этих категориях продолжается уже третий год.

Разрыв между приложениями и книгами объясняют прежде всего удобством цифровых сервисов. Чтобы получить информацию из книги, пользователю приходится тратить время на чтение и поиск нужного значения. Приложения с ИИ способны сформировать ответ практически сразу.

Вопрос о регулировании рекламы подобных услуг также остается открытым. В 2025 году депутаты предлагали запретить рекламу услуг астрологов, тарологов, магов и других представителей эзотерики. Правительство инициативу не поддержало, указав на необходимость разделять потенциально опасные или мошеннические услуги и деятельность, которая сама по себе не нарушает закон.

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