Bookchain: 16 книг, которые учат понимать аудиторию, команду и рынок

В майском выпуске Bookchain восемь лидеров индустрии — от CEO креативных агентств до руководителей AdTech и экспертов по аналитике — делятся книгами, которые сформировали их профессиональный взгляд. Общее у всех рекомендаций одно: эффективный маркетинг строится не на алгоритмах, а на глубоком понимании людей. Как выстраивать доверие, а не просто «полезные связи»? Почему сервис и культура важнее трафика? Как отличить рациональный выбор от унаследованных поведенческих паттернов и почему умение ловить ошибки на пре-тесте спасает бюджеты? Читайте, чтобы прокачать стратегическое мышление, эмпатию в коммуникации и научиться видеть за метриками живую аудиторию.

Татьяна Никишина, CEO креативного агентства БЛИЖЕ

«Никогда не ешьте в одиночку», Кейт Феррацци

Для работы я бы посоветовала книгу «Никогда не ешьте в одиночку» Кейта Феррацци. Это одна из тех книг, после которых по-другому начинаешь смотреть на карьеру, партнерства и вообще на профессиональную среду. Она не про «полезные связи» в лоб, а про умение выстраивать вокруг себя сильный круг людей, с которыми можно расти, придумывать и делать больше. В креативной индустрии, где очень многое держится на доверии, репутации и человеческой химии, эта книга особенно точно попадает в нерв.

«Zappos. Доставляя счастье», Тони Шей

Из более художественных, но не менее полезных для профессиональных инсайтов, я бы выделила «Zappos. Доставляя счастье» Тони Шея. Меня в ней всегда цепляло то, как история компании превращается в историю про культуру, ценности и смысл, который чувствуют и команда, и клиент. Это книга о том, что сильный бренд начинается не с рекламы, а с внутренней философии. И именно поэтому она так запоминается: после нее еще раз убеждаешься, что бизнесу сегодня мало просто продавать — важно создавать эмоцию, опыт и настоящее отношение.

Дарья Рыжова, менеджер по развитию бизнеса BBDO Group

«Общество спектакля», Ги Дебор



Эта философская работа написана почти 60 лет назад, но остается актуальной до сих пор. Дебор описывает «спектакль» как способ существования общества, в котором главную роль играют образы и их интерпретации.



Книга построена как набор коротких тезисов, к которым удобно возвращаться. В них Дебор разбирает, как взаимодействие с миром становится опосредованным, и человек оказывается скорее наблюдателем, чем участником происходящего.



Рекомендую прочесть «Общество спектакля», чтобы понять, какие механизмы формируют реальность и как мы ее воспринимаем. А если интересно узнать про жизнь французского философа, то обязательно прочитайте автобиографию Ги Дебора — «Панегирик».



«Годы», Анни Эрно



Вторая рекомендация — тоже из французской литературы, но уже более современной. «Годы» я обнаружила в офисном буккроссинге, и после прочтения книга переехала в мою личную библиотеку.



Движение романа задают фотографии. Героиня разглядывает свои снимки, которые постепенно выстраивают не только ее личную историю, но и портрет целой эпохи. Становится заметно, как с течением времени меняется жизнь, привычки, среда и язык.



Книгу Анни Эрно хочется перечитывать, чтобы иначе смотреть на собственный опыт. Я восхищаюсь ею и как лауреатом Нобелевской премии по литературе (она стала 17-й женщиной, получившей эту награду), и как автором, который умеет говорить о сложных, уязвимых вещах.

Чаленко Александра, исполнительный директор коммуникационного агентства « Группа Дискурс»

«Кругом одни идиоты», Томас Эриксон

Книга с этим вызывающим названием стоит у меня в кабинете на самом видном месте, и я даю ее почитать как сотрудникам, так и руководителям. Убеждена, что в коммуникационном агентстве каждый член команды должен уметь найти общий язык с кем угодно и когда угодно, в 2026 году это должно быть базовой настройкой рекламщиков и пиарщиков. Автор книги разбирает четыре типа поведения людей и объясняет, почему мы так часто не понимаем друг друга — не потому, что кто-то плохой или некомпетентный, а просто потому, что мы мыслим по-разному. Но за прикладной пользой скрывается более глубокий посыл: уважение к чужой логике — это не слабость, а профессиональная зрелость. Когда перестаешь делить людей на «простых» и «сложных» и начинаешь искать к каждому свой подход — меняется как качество коммуникации, так и атмосфера в команде. Именно это умение — находить общий язык с любым человеком, от стажера до директора — делает нас по-настоящему ценными кадрами на рынке.

«Цветы для Элджернона», Дэниел Киз

Удивительный роман, который легко мог бы закончиться хеппи-эндом, но автор не хочет лишать читателя глубоких переживаний и заставляет задуматься о самом главном — о судьбе человека и месте под солнцем каждого из нас. Эта трогательная история о Чарли Гордоне, «слабоумном гении», который имел возможность за жизнь побыть в двух максимально разных ролях, и обе оказались трагичны с точки зрения принятия обществом тех, кто не вписывается в социальные рамки. Главный урок книги: оставаться человеком важнее, чем быть самым умным в комнате. Этот роман заставляет не просто сочувствовать герою, а дает возможность прожить эмоции вместе с ним, оголяет общество и помогает задать себе вопрос: а насколько я сам настоящий? Рекомендую перечитывать ее раз в 10 лет для того, чтобы проверить самого себя и свои жизненные ориентиры, они еще на месте?

Илья Журавлев, совладелец и генеральный директор AdTech-компании Otclick

«Империализм, как высшая стадия капитализма», Владимир Ленин

Фундаментальный труд Владимира Ильича Ленина, который интересен как с исторической, так и с экономической точки зрения.

Мне, как бизнесмену, было крайне любопытно погрузиться в то, как была устроена экономика век назад. Крупные производственные корпорации, производства в разных странах, сложное взаимодействие банковского и промышленного капитала — все это описывает процессы, удивительно похожие на сегодняшние.

Поразила именно цикличность: оказывается, монополии и глобальные экосистемы начали формироваться задолго до цифровой эпохи, просто в других декорациях. Когда начинаешь видеть эти параллели, лучше понимаешь логику слияний и поглощений, укрупнения рынков и борьбу корпораций за территории. Текущая деловая повестка перестает быть хаотичной — она становится частью большой исторической волны. Это помогает принимать решения спокойнее, потому что за кажущимся хаосом проступает знакомая, описанная сто лет назад механика.

Полезное чтение для того, чтобы выйти за рамки привычного операционного взгляда и посмотреть на рынок с высоты целого столетия. Рекомендую всем, кто хочет натренировать стратегическое мышление.

«Шантарам», Грегори Дэвид Робертс

Отличная, увлекательная книга, которая помогает, с одной стороны, полностью отключиться от суматохи жизни и перенестись в шумный, пряный, живой мир Индии, а с другой — провести время с реальной пользой.

Роман дает редкую возможность понять, чем живут люди разных сословий в стране с совершенно иным культурным кодом, прочувствовать их проблемы и переживания так, как если бы ты сам оказался на их месте. Автор погружает читателя в трущобы Бомбея, в криминальные разборки, в истории любви и дружбы — и делает это так ярко, что книгу буквально проживаешь, а не просто читаешь.

Но главная ценность «Шантарама» в том, что за захватывающим сюжетом стоят фундаментальные вопросы: что такое добро и зло, жизнь и смерть, любовь и соблазны. Это тот случай, когда от повествования невозможно оторваться, но при этом книга оставляет глубокий след и заставляет задуматься о вещах, на которые в повседневной деловой гонке просто не остается времени. Для руководителя это еще и хорошая прокачка эмпатии — навыка, без которого невозможно по-настоящему понимать людей.

Варвара Пархоменко, независимый эксперт рекламного рынка, ex управляющий директор RW+

«Медея и ее дети», Людмила Улицкая

Медея — не персонаж греческой трагедии, а крымская гречанка, последняя в роду, бездетная, но мать для всех. Каждое лето к ней съезжаются племянники, внучатые племянники, соседи соседей. И весь этот хаос родственных связей, любовей, измен и обид Улицкая описывает с такой точностью, будто сама сидела на той самой крымской веранде.

Роман про семью, время и то, как люди умудряются жить рядом, несмотря ни на что. Для нашей профессии хорошее упражнение на понимание человека: зачем ему что-то нужно, как он принимает решения, почему ведет себя именно так или иначе.



«Предки завещали опасаться. Как травматическое наследие влияет на нашу жизнь и что можно изменить»,

Евгения Попова

Книга про эпигенетику и поведенческие паттерны, которые мы тащим из прошлого, не подозревая об этом. Читается как хороший нон-фикшен: без занудства, с примерами, с практическими выводами.

Почему это полезно людям в рекламе? Потому что большая часть потребительского поведения — это не всегда рациональный выбор, а именно такие унаследованные реакции: страх потери, тяга к стабильности, недоверие к новому. Понимая, откуда берутся эти паттерны, начинаешь иначе смотреть на инсайты и куда точнее выстраивать коммуникацию.

Марина Попова, исполнительный директор Brand Analytics

«Первоклассный сервис как конкурентное преимущество», Джон Шоул

Я познакомилась с ней больше 25 лет назад, когда еще работала в рознице, и с тех пор всегда в своей работе придерживаюсь фундаментальной идеи о ставке на сервис. За свой карьерный путь я видела множество примеров, которые доказывали мне справедливость и правильность этого принципа — огромное количество компаний — стартапов и не только — тратят невероятное количество денег на привлечение клиентов, и даже формально на их удержание, но мало кто задумывается о закладывании базовых принципов. Для меня это не про «улыбаться любому клиенту и говорить спасибо», а про управленческую ответственность перед клиентом, про выстраивание процесса сверху вокруг этой идеи, а не только про KPI на удержание.

The One, Джон Маррс

Из последних художественных книг меня очень впечатлила The One Джона Маррса. Она настолько держит в напряжении с каждой страницей, что невозможно оторваться. Я взяла ее почитать во время перебоев со связью, вечером перед сном. Очнулась под утро, дочитывая последние страницы. Эта книга про технологии и доверие им самого личного для человека — выбор партнера, про 5 судеб, которые изменила ошибка.

Наталья Супрун, операционный директор и сооснователь AICAP

«Мозг игрока. Как нейронаука и UX влияют на дизайн видеоигр», Селия Ходент

Может показаться, что эта книга будет полезна только специалистам игровой индустрии, а интересна только геймерам. Но это совсем не так. Ведь я не отношусь ни к тем, ни к другим, но цитирую ее своим коллегам уже несколько месяцев.

В двух словах, книга рассказывает об аспектах нашего мозга, о том, как он работает. Потому мысли Селии Ходент отлично перекладываются и на другие сферы жизни и бизнеса. Например, значение эмоций в принятии решений или создание дизайна с поправкой на ошибки пользователя.

Наш мозг принимает решения быстрее, чем мы успеваем сформулировать объяснение. Поэтому вопросы формата «Насколько вам понравилось?» получают уже рационализацию, а не саму реакцию. Для сильного дизайна важно понимать, где именно теряется внимание или падает вовлеченность. Будущее здесь за инструментами, которые способны измерять эмоции, внимание, когнитивную нагрузку при взаимодействии с играми или другим контентом.

«По ступенькам памяти», Сергей Образцов

Автобиография великого кукольника Сергея Образцова — книга познавательная, живописная и по-настоящему добрая. Читая, отправляешься в путешествие через весь ХХ век. Мои впечатления от книги усилило посещение спектакля «Я — Сергей Образцов», в котором великолепно играет Евгений Цыганов. Тем более, что спектакль я посмотрела в театре кукол, созданном в 1931 году самим Сергеем Владимировичем.

В мемуарах режиссера заметила такую мысль: Спектакль «рождается» не на премьере, а на повторениях и исправлениях во время репетиций. Мысль очень близка мне в профессиональном контексте. Каждая ошибка, пойманная на пре-тесте контента, стоит бизнесу значительно дешевле, чем неудачное размещение или негативная реакция аудитории.

Уверена, что из этой замечательной книги каждый сможет почерпнуть карьерной или просто житейской мудрости.

Никита Прохоров, совладелец и исполнительный директор агентства по управлению репутацией «Сидорин Лаб», эксперт курса «Личный бренд: SMM-стратегия» на Sostav School



«50 ошибок, которые убьют твой стартап», Никита Прохоров, Дмитрий Сидорин

Это практичный разговор о реальной компании, реальной жизни и реальных проблемах, которые обычно не рассказывают.

В книге хорошо показано, что стартап чаще всего убивают ошибки в команде, финансах, продажах, продукте, коммуникациях, управлении и обычной человеческой самоуверенности. Когда кажется, что все под контролем, но на самом деле у бизнеса большие проблемы.

Ценность книги в том, что она помогает заранее увидеть слабые места и трезво оценить свой проект. Для предпринимателей, стартапов и всех, кто строит бизнес руками, нервами и на собственном опыте, это очень полезное чтение.

«Мотылек», Анри Шарьер

Это художественная книга, но после нее как-то иначе смотришь на собственные проблемы. В молодости мне казалось, что у меня сложная жизнь: все тяжело, все не так, постоянно какие-то препятствия. А потом мне случайно попалась эта книга, и я очень быстро понял, что мои «катастрофы» в основном живут у меня в голове.

У героя такая история, что после нескольких глав уже неудобно жаловаться на усталость, плохое настроение или неудачный день. Там человек проходит через ссылку, побеги, предательство, одиночество, страх, боль, но все равно не ломается. Он может злиться, ошибаться, рисковать, но не сдается.

Для меня эта книга стала хорошей встряской. Она не учит красивыми фразами, не раздает советы и не гладит по голове. Она показывает, что бывает тяжело, но даже тогда можно держаться, думать, искать выход и тащить себя дальше.