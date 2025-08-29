Bookchain: «Как перестать беспокоиться и начать жить», «Гиперион» и «Лето целого века»

В конце лета рекламному рынку есть чем поделиться с аудиторией. Эти книги открывают доступ к новым концепциям развития бизнеса, коммуникации с аудиторией, личностному развитию и эффективности управления ресурсами. Каждый из авторов делится взглядами и рекомендациями, которые будут полезны каждому специалисту, стремящемуся расширить горизонты своего профессионального роста и научиться эффективно управлять временем, командой и самим собой.

Гудина Анастасия, проджект-менеджер Jago Agency

«Игры, в которые играют люди», Эрик Берн

Автор считает, что самое важное в бизнесе — это коммуникация с людьми, управление командой и выстраивание деловых отношений. Общение в этой сфере — не просто обмен словами, а партия в шахматы на незаметной доске. За фасадом делового тона и улыбок часто скрываются внутренние сценарии — повторяющиеся «игры», в которых люди стремятся подтвердить свою роль. Понимание этих игр — как знание скрытых маневров соперника. Понимание того, как люди могут отреагировать на ту или иную ситуацию, помогает не попасть в ловушку манипуляции и выстроить зрелое, осознанное взаимодействие. Книга Эрика Берна доказывает, что предпринимательство начинается не с продукта, а с умения говорить и слышать.

«Дзен и искусство ухода за мотоциклом», Роберт Пирсиг

Философский роуд-трип, в котором герой едет на мотоцикле и размышляет о мире. Книга не дает готовых ответов, но учит мыслить глубже. Это не руководство, а путешествие внутрь себя. Можно провести аналогию с бизнесом, который представляет собой не только структуру, но и отражение собственного пути. Автор ведет нас по извилистым дорогам размышлений о качестве, внимании к деталям, балансе между логикой и интуицией. Для предпринимателя — это напоминание, что настоящий успех строится не на спешке, а на глубоком понимании каждой детали, как в мотоцикле, — будь то продукт, человек или процесс.

Дмитрий Зайцев, СОО, TrafficShark

«Жесткий Менеджмент», Дэн Кеннеди

Книга полезна, в первую очередь тем, кто любит работать на результат. Некоторые моменты очень сильно отрезвляют, как руководителя. Но не все советы из книги нужно воспринимать буквально. Автор предлагает прямой и прагматичный подход к управлению, что может шокировать приверженцев гуманистического стиля. Однако именно в этом и заключается ее сила — она заставляет задуматься о реальных приоритетах бизнеса, а не о красивых иллюзиях менеджмента.



«Гиперион», Дэн Симмонс

Эталон философской космооперы. После такого уже и не ясно, о чем писать в данном жанре. В меру научно, в меру фантастично, с мощной атмосферой и увлекательностью, писал мастер. Каждая история в цикле — это не просто сюжет, а размышление о смысле жизни, любви, страданиях и предназначении человека. Симмонс мастерски сочетает масштабные идеи с глубокими личными драмами, создавая произведение, которое остается актуальным годами.

Александр Пархоменко, ceo meti agency

«Принципы изменения мирового порядка», Рэй Далио

Это не просто труд о макроэкономике, а ясная карта повторяющихся исторических циклов, которые напрямую влияют на страны, бизнес и человека в частности. Далио учит мыслить системно и предиктивно: понимать, что сегодня — это отражение давно запущенных процессов и помогает найти точку опоры в виде знания в непонятном и меняющимся мире. Его подход помогает не реагировать, а предугадывать, быть результатом, а причиной. Эта книга стала для меня инструментом стратегического мышления в условиях неопределённости и помогла найти точку опоры.

«Лето целого века», Флориан Иллиес

Это художественно-документальное путешествие по Европе 1913 года, за год до катастрофы. Иллиес показывает, как личные драмы и великие идеи (тогда еще) обычных людей переплетаются с глобальными сдвигами и историей. Книга позволяет обрести спокойствие на сломе эпох. Для предпринимателя и каждого человека это — напоминание о глубине контекста, в котором мы строим будущее.

Элен Саргсян, руководитель группы менеджеров makelove

«Никогда не сдавайтесь», Уинстон Черчилль

«…Никогда не сдавайтесь! Никогда не уступайте! Никогда-никогда-никогда, ни в чем: ни в великом, ни в ничтожном, ни в большом, ни в малом — если только честь и здравый смысл не велят вам поступить иначе…»

Эта фраза может стать жизненным девизом, но у нее есть любопытный контекст: книгу написал не Уинстон Черчилль, хотя он указан как автор, и это не автобиография. Алан Аксельрод, настоящий автор книги, мастерски собрал ключевые факты из биографии Уинстона, дополнил их яркими цитатами и вывел 25 уроков для современного лидера (и не только).

Каждая глава — это эпизод из жизни, оформленный как кейс с анализом решений и итоговой цитатой, подталкивающей к действию. Книга раскрывает Черчилля как символ стойкости и стратегического гения, умевшего превращать ошибки в новые возможности.

Название книги — мощное напоминание: перед лицом трудностей нельзя сдаваться и выбирать лёгкий путь. Лидерство рождается там, где умирает страх перед поражением.

«Творцы совпадений», Йоав Блум

Здесь могла бы быть любая книга Мураками с детальным разбором, почему это самая глубокофилософская вещь, которую нужно читать и перечитывать в разные периоды жизни, чтобы каждый раз находить новый смысл и оттенок. Но сегодня я делюсь другой находкой, не менее философской.

Фатализм как концепция привлекателен сама по себе: «За меня все решено», «Я не влияю на свою жизнь». Но здесь речь о другом. Представьте, что ваша работа — менеджерить случайности в жизни людей. Звучит увлекательно, но, как показывает Блум, это нелегкий труд: люди — упертые существа, приземленные, не всегда верящие в чудеса.

Блум через своих героев поднимает вопросы о свободе воли и смысле, делая это менее депрессивно, чем Ницше, и рассуждая более легким и понятным слогом. Книга балансирует между легкостью повествования и глубокими размышлениями, с лёгкой грустью и осознанием, что творцы своей судьбы — мы сами.

Анна Кучина, директор по росту компании Platforma

«Повелитель мух», Уильям Голдинг



Пронзительная притча о том, как быстро цивилизация может превратиться в хаос без истинного лидерства. История группы детей на необитаемом острове показывает, как важны правила, структура и моральные ориентиры в любом коллективе. Автор мастерски демонстрирует, что происходит, когда амбиции важнее общих целей. Заставляет по-новому взглянуть на командную работу и ответственность лидера перед теми, кем он руководит.



«Дедлайн», Том ДеМарко



Роман о проектном менеджменте, который читается как детектив. ДеМарко упаковал многолетний опыт управления IT-проектами в захватывающую историю о команде разработчиков. Каждая глава по сути урок о том, как работать с людьми, а не просто с планами и дедлайнами. Автор показывает, что успех проекта зависит не от жестких рамок, а от атмосферы в команде и правильной мотивации. После прочтения понимаешь, что лучший способ уложиться в срок — это создать условия, в которых люди сами хотят достигать результата. Рекомендуется всем, кто управляет проектами и устал от формальных методологий.

Александра Воронина, директор по коммуникациям Рекламной сети MoeVideo

«Эстетический интеллект», Полин Браун

Полин Браун, четверть века руководившая брендами уровня Louis Vuitton и Dior, на конкретных примерах показывает, как эстетика становится ключевым фактором успеха для людей и бизнесов. Здесь есть и истории модной индустрии, и примеры из мира Harley-Davidson или Estee Lauder, и упражнения, которые помогают развить собственное чувство стиля.

Книгу стоит прочитать, если хотите получить не просто теоретические рассуждения, а практическое руководство, как превратить эстетику в конкурентное преимущество. После прочтения начинаешь смотреть на бизнес — и свой собственный стиль тоже — через призму ощущений и эмоционального отклика, а не только характеристик и пользы. Для меня эта книга стала вдохновением искать красоту в деталях, превращать её в ценность и транслировать это через самовыражение.

«Нравственные письма к Луцилию», Сенека

Со студенческого возраста мне близка философия стоицизма. Сенека в письмах к Луцилию описывает свое отношение ко всем значимым частям жизни: к жизни и смерти, болезням и лишениям, к дружбе, смелости и любви.

Поразительно, насколько, на самом деле, не поменялась человеческая суть с начала первого тысячелетия. Сложно поверить, что книга была написана в начале нашей эры: если закрыть глаза на приводимые примеры, все мысли автора и постулаты, которые он декларирует, актуальны и сейчас. При этом в процессе прочтения ты доверяешь автору, потому что он раскрывает на собственном примере свои убеждения — и это мотивирует порой даже лучше, чем книги современников.

Мария Свириденкова, лидер направления «Коммуникации» в ORO

«Правда о вовлеченности сотрудников», Патрик Ленсиони

Как и в других книгах Ленсиони, очень емко, с примерами и по делу. Нравится, как автор преподносит «рабочую» тему в формате художественного рассказа, где очень ярко иллюстрируются проблемы и их решение. В книге раскрываются три ключевых причины демотивации и как их обернуть в вовлеченность. Рекомендую к прочтению не только руководителям, но и всем, у кого есть работа в найме или на себя, особенно сейчас, когда все чаще звучит тема выгорания. Вовлеченность — это не только про повышение результатов компании, а про то, чтобы работа приносила удовольствие.

«Мы купили книжный магазин», Петра Хартлиб

Очень люблю читать, и это уже не первая книга на тему книг и книжных магазинов в списке прочитанного. Зацепила тем, что рассказывает о реальном опыте автора — на самом деле, открыть и развивать книжный магазин не так просто, даже людям с опытом и связями в книжной сфере. Кстати, благодаря этой книге, узнала про фиксированные цены на книги в Австрии и ряде других стран, то есть цена будет одинаковой в любом магазине.

А еще здесь освещается актуальная тема про выживание частного бизнеса в эру маркетплейсов и есть масса примеров про важность построения отношений с коллегами, клиентами и поставщиками.

Сергей Никоноров, управляющий директор AMDG / RQ

«Путь богатства. Автобиография», Бенджамин Франклин

Возможность заглянуть в ход мыслей одного из самых влиятельных людей XVIII века. В реальной жизни мы видим мало жизненных примеров: чаще всего это наши родители, иногда — бабушки и дедушки, несколько друзей или коллег. В современном мире, с удалённой работой и разобщенностью, таких примеров становится ещё меньше. Мы живем, опираясь на ограниченный набор паттернов поведения, унаследованных из детства. Биографии, а особенно автобиографии, расширяют этот набор — показывают, как другой человек мыслит, принимает решения, формирует принципы. Франклин открыто рассказывает, что двигало им в разные моменты, как он вырабатывал ценности и чему учил своего сына (книга изначально была адресована его сыну). Эта книга — не просто история успеха, а концентрат жизненных принципов, проверенных временем, которые заставляют иначе взглянуть на собственные решения и отношение к жизни.

«AI 2041: Десять видений нашего будущего», Кай-Фу Ли, Чэнь Цюфань

Любите «Чёрное зеркало»? Эта книга — его менее мрачная, но не менее захватывающая версия. Эксперт в области ИИ Кай-Фу Ли (ex Apple, Microsoft, Google) и писатель-фантаст Чэнь Цюфань (также с опытом в Google) объединили силы, чтобы в 10 историях показать, как ИИ изменит нашу жизнь. Каждый рассказ сочетает художественное повествование и «аналитическую записку» с разбором реальных технологий. Сначала кажется, что это фантазия, а после анализа — что это вопрос завтрашнего дня. Темы — большие данные, глубокое обучение, компьютерное зрение, дипфейки, медицина, образование, транспорт, смешанная реальность, экономика. Книга увлекательно проводит от вымысла к прогнозу, раскрывая, каким может быть ближайшее будущее.

Алена Клепикова, руководитель креативного отдела ad.nomad (эдноумэд)

«Корпорация гениев. Как управлять командой творческих людей», Эд Кэтмелл

Я взяла эту книгу, когда только начала управлять командой и боялась, что стану тем самым начальником, который все душит. Кэтмелл показал, что лидер в креативе — это скорее садовник: ты не «лепишь» людей, а создаёшь условия, чтобы они росли. После нее я перестала требовать от команды «готовое гениальное решение к вечеру» и стала давать пространство на эксперименты. Самое ценное — понимание, что твоя задача не делать за них, а защищать их идеи, пока они ещё хрупкие, и помогать им вырасти в сильные проекты.



«Атлант расправил плечи», Айн Рэнд

Книга с репутацией. Кто-то видит в ней манифест свободы, кто-то пособие по эгоизму. Я же вижу в ней подтверждение, что защищать свое — нормально, даже если это кому-то неудобно. После нее я перестала играть в «удобного креативщика» и стала тем человеком, который будет спорить, если идея того стоит. И, как оказалось, мир не рухнул и меня никто не проклял. Наоборот — появилось больше уважения к тому, что делаю, и к тому, как это отстаиваю.

Андрей Князьков, руководитель группы по работе с клиентами Beetl

«Трилогия о Фрэнке Каупервуде: Финансист, Титан, Стоик», Теодор Драйзер

История о взлётах, падениях и железной воле человека, идущего к «американской мечте» через риск, сделки и амбиции. Прочитанная в раннем возрасте, трилогия не раз помогала мне в сложных решениях. Она показывает цену успеха, качества, необходимые для его достижения, и напоминает, как не потерять себя в погоне за целями.



«Как перестать беспокоиться и начать жить», Дейл Карнеги

Легкая по стилю, но сильная по воздействию книга, которая учит смотреть на жизнь проще. Карнеги даёт работающие инструменты для преодоления стресса и выстраивания отношений. Советы актуальны десятилетиями, а примеры из жизни помогают применять их сразу.

В профессиональной литературе я часто выбираю книги вне своей сферы. Для развития насмотренности рекомендую Иоханнеса Иттена «Искусство цвета» и Джессику Лак «Глобальное искусство» — они помогают глубже понимать визуальную культуру и видеть в привычном новые смыслы, а значит — расширяют горизонты и в работе, и в жизни.