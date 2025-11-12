Bookchain: «Цветы для Элджернона», «Лжец на кушетке» и еще 12 книг для чтения в ноябре

Осень — не только пора холодной меланхолии и дождей, но и время уютных вечеров с пледом и увлекательной книгой. Как раз кстати в новом выпуске Bookchain эксперты поделились произведениями для личностного роста, повышения квалификации, концентрации и поиска баланса.

Белла Карапетян, директор по развитию бизнеса Media Systems

«Стратегия голубого океана», Ким Чан, Рене Моборн

Когда я впервые взяла в руки «Стратегию голубого океана», у меня было ощущение, что снова читаю одну из тех «умных бизнес-книг», которые обещают перевернуть все, а на деле оставляют лишь пару банальных мыслей. Но эта оказалась другой. Она не только дала инструменты, но и буквально изменила мой взгляд на то, что значит конкурировать.

Самая сильная идея книги — не пытаться все время быть «лучше, быстрее, дешевле» конкурента, а выйти из этой гонки и придумать свой собственный океан — пространство, где никто еще не играет. Сначала это звучит слишком амбициозно, но когда погружаешься в примеры и методику авторов, понимаешь: на самом деле речь идет о том, чтобы отбросить привычные рамки и попробовать посмотреть на рынок иначе.

И вот что интересно: когда я дочитала книгу, поймала себя на мысли, что где-то глубоко внутри я всегда это чувствовала. Мне всегда было ближе искать что-то свое, а не оглядываться на чужие шаги. Но долгое время мешало предубеждение: «надо следить за конкурентами, сравнивать себя, реагировать». И это было словно внутреннее напряжение между тем, что я ощущала, и тем, чему учили. Книга дала разрешение наконец-то довериться этому ощущению — что можно идти своим путем.

Для меня особенно ценно было научиться задавать себе вопрос: а что можно сделать так, как еще никто не делал? Я перестала просто реагировать на шаги конкурентов, перестала думать в категориях «догнать и перегнать». Эта книга показала, что иногда важнее задать новые правила игры, чем играть по чужим. И именно это помогло в проектах: перестали формироваться «по шаблону», в них появилось больше смелости и уникальной ценности.

«Стратегия голубого океана» стоит читать тем, кто устал от бесконечной гонки «кто дешевле, кто быстрее», и тем, кто запускает новые бренды или проекты и хочет найти в них что-то по-настоящему уникальное. Для меня это не просто теория, а книга, которая реально изменила стратегический взгляд на рынок — и подтвердила то, что я давно ощущала внутри.

«Великий Гэтсби», Фрэнсис Скотт Фицджеральд

Когда я взялась за «Великого Гэтсби», я ожидала красивую историю о любви, глянцевую эпоху 20-х, шумные вечеринки и немного драмы. То, что я получила, оказалось гораздо глубже и болезненнее — книга не просто рассказывает о мечте, она разбивает ее прямо на глазах.

Самая сильная идея романа — о том, как разрушительно бывает желание вернуть прошлое и доказать миру, что ты достоин большего. Гэтсби живет этой мечтой — построить жизнь, в которой все возможно, если очень верить. Но реальность, как и люди вокруг него, оказывается равнодушной. В этом и трагедия: он создает идеальный мир, где все должно сложиться, но этот мир рушится, потому что он был построен не на правде, а на иллюзии.

Когда я дочитала, у меня было странное ощущение — будто история не о нем, а о каждом из нас. У каждого есть свой «зеленый огонек» — цель, к которой мы тянемся, иногда не замечая, что сама дорога туда уже изменила нас. Мы тоже хотим доказать, что можем «вернуться», что можно переписать жизнь, догнать мечту, которую упустили. Но «Гэтсби» честно показывает: иногда нужно не возвращаться, а отпустить.

Особенно сильно в книге то, как красиво и одновременно трезво Фицджеральд пишет о мире успеха. Здесь нет героев-победителей, здесь есть люди, запутавшиеся между блеском и смыслом. И это очень современно: за фасадом «успешной жизни» часто скрывается одиночество, усталость и бесконечное стремление к признанию.

После «Гэтсби» я стала внимательнее относиться к тому, что считаю мечтой. Стала чаще спрашивать себя — это действительно мое желание или просто красивая картинка, которую я пытаюсь воплотить, потому что «так надо»?

«Великий Гэтсби» стоит читать не ради романтики, а ради честного взгляда на то, как мы сами строим свои иллюзии и как дорого потом платим за них. Это книга, которая напоминает: иногда сила не в том, чтобы дойти до конца, а в том, чтобы признать, что твоя мечта — всего лишь отражение на воде.

Юрий Наумов, генеральный и креативный продюсер в BAR creative agency

«Степной волк», Герман Гессе

«Вход не для всех.

Только для сумасшедших»

Отчасти автобиографичный роман Германа Гессе, написанный в период собственного кризиса идентичности и глубокого психоанализа при помощи юнгианских концепций.

В центре повествования — болезненное сосуществование и борьба двух сущностей внутри одной личности: человек против волка, дух против инстинкта, культура против хаоса, архетип «персоны» против «тени».

Но от себя не убежишь, и то, что спрятано, обязательно выйдет наружу. Истинная целостность личности не подразумевает подавления или вытеснения одной из её частей. Лишь приняв всё многообразие своей души, примирив противоборствующие стороны, человек способен достичь внутренней гармонии и продолжить свой путь к самопознанию.

Если решитесь взяться — не поленитесь заглянуть в биографию Гессе и ознакомиться с идеями Юнга об архетипах (достаточно Википедии в обоих случаях). Читать станет в разы интереснее.

20th Century Alcohol & Tobacco Ads, Джим Хейманн и Стивен Хеллер

«Selling the most delicious vices»

Книга из серии All American Ads от издательства Taschen — уникальный сборник с архивом рекламных материалов, демонстрирующий эволюцию маркетинговых стратегий и визуальных образов в индустрии, которая сегодня известна как даркмаркет во многом благодаря строгим законодательным ограничениям в области рекламы данной категории товаров.

В издании собраны рекламные иллюстрации и сообщения, погружающие читателя в исторический контекст XX века. Содержание наглядно демонстрирует роль рекламы в формировании общественных представлений, разнообразие рекламных стратегий и их влияние на развитие массовой культуры той эпохи.

Книга подойдет представителям рекламной сферы — от начинающих копирайтеров и дизайнеров до креативных и арт-директоров — не только как источник для вдохновения, но и как труд, помогающий глубже понять, как видоизменился рекламный рынок, какие приемы все еще допустимы, а какие ушли в прошлое, и почему произошли эти изменения.

Большакова Мария, директор по маркетингу Weborama

«Цветы для Элджернона», Дэниел Киз



«Цветы для Элджернона» — книга, которая читается легко и остается с тобой надолго. Это история не только про научный эксперимент по повышению интеллекта, но и про то, что значит быть человеком. Через дневники героя мы проживаем его путь вместе с ним — с восторгами, открытиями и неизбежной болью, когда обретенное начинает уходить. Мне кажется, именно такие книги помогают на время остановиться и оглянуться: в нашей суете и потоке задач очень просто забыть, что важно по-настоящему. Киз напоминает об этом мягко, без назидания — и, наверное, поэтому роман так сильно трогает.



«Критическое мышление. Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение», Том Чатфилд



Читаешь Чатфилда и ловишь себя на том, что он не нагружает теориями, а предлагает простые приемы, которые сразу хочется применить. Это не учебник по логике, а скорее набор привычек для головы: задавать себе лишний вопрос, проверять, на чем держится аргумент, замечать, когда эмоции подменяют факты. В нашем ритме, где задач много, а информации еще больше, такая «умственная гигиена» становится настоящим спасением. Книга читается легко и при этом работает на практике: помогает сосредоточиться и не потерять главное даже в самой плотной текучке.

Мария Архангельская, совладелец и управляющий партнер брендингового агентства DDVB

«Эффективный руководитель», Питер Друкер



Я возвращаюсь к Друкеру постоянно. Эта книга всегда открывается для меня по-новому и не теряет свою актуальность. Ее не читают один раз, а используют как настоящий рабочий инструмент. Столкнулся со сложной управленческой задачей? Я просто открываю ее, и почти всегда нахожу точный ориентир.



Одна цитата стала для меня главным принципом: «Эффективность состоит в том, чтобы делать нужные вещи, а не в том, чтобы просто делать вещи правильно».

Эта мысль о концентрации на результате, а не на процессе, выручает меня регулярно. Друкер ведь не дает готовых ответов, а учит задавать правильные вопросы. Себе. Команде. Это та самая основа, которая помогает принимать верные решения в карьере и бизнесе. Рекомендую ее как настольную книгу, для любого профессионала, который хочет расти.



«Чайка по имени Джонатан Ливингстон», Ричард Бах



Эту книгу-притчу я перечитываю в разные периоды жизни, и каждый раз она умудряется отвечать на новые вопросы. В юности это была книга о смелости. О том, как быть собой, не бояться стаи и идти к мечте. Сейчас я вижу в ней кое-что глубже — настоящую философию лидерства и мастерства. Джонатан ведь не просто хотел летать быстрее всех. Он хотел понять суть полета, и что еще важнее, передать это знание другим.



Я рекомендую «Чайку» вовсе не потому, что это милая история о птицах, а потому, что эта притча — мощная метафора о непрерывном саморазвитии и поиске своего пути. О том, что настоящая свобода — это отсутствие собственных же стереотипов и ограничений. Я использую эту притчу как напоминание о том, что совершенство — это путь, а не точка назначения. Понимание этого очень важно не только в профессии, но и во всех сферах жизни.

Антон Ярош, генеральный директор медиакомпании Teller

«Дизайн для реального мира», Виктор Папанек



Эту книгу я заставляю читать каждого нового сотрудника Teller. Она помогает на корню вырубить в человеке позывы к бессмысленному креативу ради креатива, медиа ради медиа, дизайна ради дизайна. Папанек в каждой строчке напоминает и подробно раскладывает, что работа дизайнера (а все люди по Папанеку — дизайнеры, чем бы мы ни занимались) в том, чтобы наводить в мире порядок и нести ответственность за созданные вещи и озвученные идеи. Сам акт чтения данной книги — невероятное удовольствие. Ты словно погружаешься в бесконечно увлекательную беседу с человеком иного масштаба. Если видите эту книгу на полке — хватайте не раздумывая.

«Сиддхартха», Герман Гессе

Еще одна книга для регулярного возвращения к ее страницам. Не важно, заходит вам буддизм или нет, к какой религии вы относитесь, находитесь ли в духовном поиске или пребываете в агностическом скептицизме. Сиддхартха — это притча. А притчи — это «инструмент» для быстрого наведения порядка в уме. Всего 100 печатных страниц, которые будут раскрывать вас для самих себя с новых сторон при каждом прочтении. Если вы начали рассыпаться изнутри, как собранная алкоголиком дженга, берите с полки Германа Гессе и уходите на час медитативного чтения. Поверьте, вы сэкономите много денег, затрачиваемых на терапевтов, стимуляторы и энергетики.

Андрей Григорьев, со-основатель, CEO getads

«Есть идея! История ИКЕА», Бертил Торекуль, Ингвар Кампрад

Недавно дочитал книгу о великом основателе — Ингваре Кампраде. В 1943 году, в возрасте 17 лет, он основал компанию IKEA на деньги, полученные от отца за хорошую учебу. Ингвар стал легендой благодаря своему упорству, бережливости и одержимости поиском новых возможностей.

Почему стоить прочитать Историю ИКЕА:

Открыть для себя историю величайшей компании современности. Apple, HP и другие — вышли из гаража, а IKEA — из сарая. Познакомиться с нерушимыми принципами Ингвара Кампрада, которые позволили ему построить огромную империю. На протяжении всей своей жизни он был одержим поиском производителей, которые могут предложить товары наилучшего качества по наименьшей цене. При этом, ИКЕА часто инвестировала в модернизацию производства партнеров. Узнать, как появился легендарный мебельный каталог ИКЕА, и как он повлиял на завоевание рынка. Понять, как основатель заложил механизмы династической корпоративной структуры компании, которая не зависит от управленческих талантов владельцев. Его потомки получают большой стабильный доход, при этом, они не могут единолично управлять компанией. В топ-менеджмент компании сотрудники попадают только по профессиональному признаку. Прикоснуться к уникальной корпоративной культуре, которая позволяет компании привлекать лучшие кадры и сохранять минимальную текучку.

С детства лично пронес в себе девиз «Все возможно, даже слоны на роликах». Поэтому ценности Ингвара мне сильно откликаются, а его история вдохновляет на новые свершения.

«Лжец на кушетке», Ирвин Ялом

По первому образованию я психолог, закончил кафедру личности МГУ им. М.В. Ломоносова. Несмотря на то что психологом я никогда не работал, тяга к этой области человеческого знания осталась со мной навсегда. Классе в 9-ом я увлекся психоанализом (Зигмунд Фрейд), на третем курсе транзактным анализом (Эрик Берн), на четвертом экзистенциальной психологией (Виктор Франкл). К пятому курсу я начал подозревать, что психология должна быть персонифицированной — для каждого случая и человека подбираться свой эфективный метод помощи. И я нашел такого психолога — им был Ирвин Ялом, ученик Фрейда, который от психоанализа через экзистенциальный подход пришел к своему интегральному подходу, индивидуально подходящий к каждому пациенту.

Ялом оказался не только блестящим психологом, но и гениальным писателем. У него есть ряд художественных книг, в большей части которых одним из главных героев является психолог. Почти все его книги имеют мощный терапевтический эффект. Читая, ты проживаешь важные вопросы: страха своей смерти или смерти близких, отношений с родителями, горечи расставания, потерянности или творческого кризиса. Одна из любимейших его книг — «Лжец на кушетке» показывает изнанку терапевтического процесса. Я рекомендую эту книгу всем, а особенно тем, кто переживает расставание или до сих пор не может отойти от сложного развода. Большая часть друзей, кому я ее советовал, смогли перезагрузить свою жизнь после прочтения. Удивительная терапевтическая сила слов и лучшая инвестиция.

Сергей Егоров, Co-founder Big Media Moscow

«Психология влияния», Роберт Чалдини

По моему скромному мнению, это настольная книга для маркетологов, менеджеров клиентского сервиса, продажников и руководителей. Автор объясняет, как и почему мы поддаемся влиянию других людей, компаний, рекламы и даже случайных ситуаций. В книге собрано много подробных примеров и исследований, Чалдини дает реальные инструменты, как убеждать других и не попадаться на удочку манипуляторов. Советую всем, кто интересуется психологией, коммуникацией и хочет больше понимать окружающий мир.

«Глиняный мост», Маркус Зусак

Обожаю книги, которые делят читателей на два лагеря: одним не нравятся совсем, а другие их обожают. Этот роман из таких. Чувственно, тяжело, волнительно, щемяще, замечательно, больно, опустошающе — здесь все, как и в реальной жизни. Но от всего этого на душе остается прекрасное ощущение теплоты. Если ты думаешь, что жизнь бывает несправедливой, то она действительно такая и есть. Это просто факт. Но есть в ней что-то, ради чего захочется продолжать держаться. Двигаться. Возможно, бежать. Но жить.