Bookchain: «О рекламе», «Полночная библиотека» и «История на миллион долларов»

Литература — мощный инструмент вдохновения и развития креативного мышления. Именно поэтому профессионалы рекламного рынка рекомендуют регулярно пополнять свою библиотеку книгами, способствующими развитию творческих способностей, формированию нестандартного взгляда на мир и повышению уровня эмоционального интеллекта. Эксперты делятся подборкой книг, которые помогли им в карьере и жизни.

Наталья Ивановская, CEO Tamburin

«Полночная библиотека», Мэтт Хейг

Очередная вариация на тему «эффекта бабочки» — что было бы, если бы в прошлом мы сделали другой выбор. Меня часто занимала раньше эта мысль. Казалось, что упущенных возможностей так много. Героиня книги получила возможность прожить любой вариант. И конечно же, оказалось, что в каждом из них возникает повод пожалеть об этом выборе. Вывод у меня такой: жаль ресурса на то, чтобы о чем-то жалеть. И в дилемме «сделать и пожалеть и не сделать и пожалеть» лучше сделать и идти дальше, ни о чем не жалея.

The One, Джон Марс

Увлекательная история о потрясающем открытии способа найти идеальную пару по ДНК. Каждому человеку, оказывается, кто-то действительно предназначен. Нужно лишь сдать анализ, и вы узнаете, кто ваша вторая половина, с которой вы идеально совместимы. Звучит отлично, так ведь? И все работает. Идеальная книжка для специалиста по рекламе: отлично написано, как создать идею, в которую поверят миллионы, будут платить деньги и получать желаемое, а по факту весь эффект у людей в голове.

Ольга Мордань, аккаунт-директор digital-агентства Nectarin

«Мозгоускорители: как научиться эффективно мыслить, используя приемы из разных наук», Ричард Нисбетт

Не сомневаюсь, что многие уже рекомендовали эту книгу как обязательную к прочтению. Она не просто займет место на полке и будет ждать своего часа, для некоторых она может стать настоящим путеводителем в мире рационального мышления. В ней вы найдете ценные инструменты для того, чтобы мыслить и действовать более продуктивно.

Ричард Нисбетт, признанный психолог с мировым именем, делится своими знаниями о том, как часто простые ответы могут привести к ошибочным выводам и серьезным просчетам. Однако автор уверяет, что мы способны преодолеть эти ловушки и развить более ясное и критическое мышление.

Эта книга не только предлагает теоретические основы, но и заставляет задуматься о том, как мы принимаем решения и воспринимаем информацию. «Мозгоускорители» могут стать настоящим путеводителем в мире рационального мышления, открывая новые горизонты для понимания себя и окружающего мира. Думаю, точно будет полезно прочитать каждому для саморазвития. Добавлю в конце небольшую цитату автора: «Вы не повысите свой IQ, если прочтете эту книгу, но определенно станете умнее». Почему бы и нет?

«Внучка», Бернхард Шлинк

Это произведение, которое невозможно оставить без внимания. И это последний роман автора!

С первых страниц читатель оказывается погружен в мир обычных людей, чьи жизни переплетены с историческими событиями, политикой и личными трагедиями. Шлинк мастерски рисует портреты своих героев, заставляя нас задуматься о том, как время и обстоятельства формируют человеческие судьбы. В этой книге нет сложных сюжетных поворотов — лишь глубокие размышления о любви, утрате и тайнах, которые мы храним от самых близких.

Сюжет разворачивается вокруг Каспера, который после трагической потери жены находит ее рукопись и открывает для себя шокирующую правду, скрытую на протяжении 40 лет. Этот эмоциональный путь к пониманию и прощению становится настоящим испытанием для главного героя и читателя. Шлинк умело балансирует между простотой повествования и глубиной затрагиваемых тем, что делает «Внучку» не только увлекательным чтением, но и важным источником для размышлений о семейных отношениях и исторической памяти.

«Внучка», безусловно, заслуживает места на полке любимых книг и станет настоящим открытием для всех ценителей литературы, стремящихся понять человеческую природу в её самых уязвимых проявлениях.

Юра Покровский, основатель и генеральный директор нейропродакшн агентства Open Production

«Generation “П”», Виктор Пелевин

Эта книга произвела на меня сильное впечатление. Особенно хочу отметить главного героя — креативного копирайтера, который вкладывает в свои тексты не просто информацию, а глубокие смыслы. Например, продажи в ней отражены не просто как коммуникация, где есть товары и выгода, а как взаимодействие с культурными смыслами. Чтение оставляет ощущение, что за каждым словом стоит глубинный смысл, который побуждает по-новому взглянуть на настоящее.

«История на миллион долларов», Роберт Макки

Эту книгу я рекомендую всем, кто работает с креативом, текстами и рекламой — от копирайтеров до маркетологов. Макки очень доступно объясняет, что драматургия лежит в основе любой истории: будь то фильм, рекламный ролик, радиосообщение или даже рассказ другу на кухне. Чем лучше понимаешь ее законы, тем сильнее и убедительнее становится твой месседж. «История на миллион долларов» учит превращать информацию в истории, которые захватывают внимание и делают коммуникацию по-настоящему эффективной.

Родион Тарасов, креативный директор агентства КД

«О рекламе», Дэвид Огилви

Если бы по каким-то причинам в мире придется оставить всего одну книгу, посвященную нашей профессии, то это, безусловно, будет «О рекламе» Дэвида Огилви. Да, эта работа написана десятилетия назад и, конечно, не охватывает современные каналы или диджитал-инструменты. Однако в ней заложена основа — понимание того, как рождаются идеи, почему одни решения работают, а другие нет, и каким образом строится эффективная коммуникация. Огилви системно и детально разбирает ключевые подходы: от печатной рекламы до сценариев видеороликов и корпоративных кампаний, показывая логику и механику воздействия. Именно этот фундаментальный взгляд позволяет использовать её не только в рекламе, но и в смежных областях — от PR до маркетинга и цифровых кампаний.

Ценность этой книги в ее универсальности. Огилви учит работать не с поверхностными интерпретациями, а с сутью идей, объясняя, как мысль превращается в инструмент коммуникации. Этот принцип актуален до сих пор и способен помочь специалисту любого уровня: начинающему — построить базу и научиться структурировать подходы, опытному — отточить стратегическое мышление и вдохновиться классическими приёмами.

«Неуютная ферма», Стелла Гиббонс

А когда меня просят порекомендовать «что-нибудь почитать из художественной литературы», я обычно советую роман Стеллы Гиббонс «Неуютная ферма». Это написанная в 1930-х годах блестящая, очень смешная пародия на английскую натуралистическую прозу, в которой автор с иронией и юмором разбирает литературные клише и приёмы своего времени. На русском книга вышла в середине 2000-х, и благодаря переводу гениальной Екатерины Доброхотовой-Майковой сохранила весь юмор и язвительность оригинала.

Для профессионала в коммуникациях такой текст — не просто развлечение, а пример того, как работает смешное в тексте, как с помощью языка можно разрушать шаблоны и создавать новое восприятие. При этом «Неуютная ферма» вопреки своему названию очень тёплая и уютная книга, в которую так приятно провалиться поздним вечером после работы. Так что роман Стеллы Гиббонс — не только великолепная пародия, но и отличная возможность перезагрузиться, чтобы потом вернуться к профессиональным задачам с новыми силами и идеями.

Полина Фотеенкова, исполнительный продюсер продакшена «Огурец»

«Позиционирование: битва за умы», Джек Траут, Эл Райс

Иногда хочется вспомнить базу, и именно с этой целью я перечитала эту легендарную и, можно сказать, настольную книгу.

Сейчас, перечитывая, ты уже не просто восхищаешься идеями, а видишь их глубину и неочевидные связи. Очень остро ощущается мысль «быть первым», особенно сейчас — в условиях, где рынок уже поделён крупными игроками.

Так что, если вы только пришли в рекламу — бегом читать. Если вы «старичок» — перечитайте. На мой взгляд, это не просто теория, а прикладная философия маркетинга. В конце концов, мы не просто снимаем красивые картинки. Мы создаем ассоциации, формируем восприятие. А без четкого позиционирования это все — просто шум.

«Введение в буддизм», Евгений Торчинов

Когда нужно сделать ментальный детокс от профессиональной литературы, меня спасают книги другого порядка. Как, например, эта. У меня большое любопытство к истории религий, и эта книга дала развернутую картину буддизма. Что приятно — автор не заставляет вас верить и не призывает к чему-то, а именно разбирает по полочкам сложнейшие концепции. Так что если вы устали от бесконечных отчетов и дедлайнов и хотите сделать перезагрузку мозга с пользой для интеллекта — настоятельно рекомендую. Без воды, без эзотерики, только чистая мысль и структурированные знания.

Андрей Дансков, креативный директор, управляющий партнер GREAT

«Загмайстер и Уолш: О Красоте», Стефан Загмайстер и Джессика Уолш



«Зачем портить хорошую вазу цветами?». Про понятие красоты и ее отношения с функциональностью, про классическое и современное искусство, про концептуализм и мастерство. И про то, как делать мир вокруг красивее (то есть лучше). И все это простым языком, без пафоса, честно и доступно. И авторитетно. А если для вас Загмайстер не авторитет, то кто? В общем, книга, к которой стоит возвращаться, когда вы начинаете очередной проект. Она не поможет вам продать, зато поможет настроиться на ускользающую волну красоты. И небольшой спойлер: самый уродливый предмет на земле — прямоугольник коричневого цвета. Если у вас коричневый чехол на новом 17-м айфоне, поздравляю.

«Записные книжки», Венедикт Ерофеев



Как бы там ни развивались нейросети, живое слово, нестандартный язык и умения находить парадоксы — это возможно, только если ваш интеллект не искусственный. И записные книжки Ерофеева как раз и есть концентрат таких парадоксов. Он выворачивает язык наизнанку, смотрит на привычное под странным углом, пишет на подкладке смыслов, делает со словами то, что, казалось бы, не стоило даже и начинать. А если вы креативный директор, копирайтер, редактор, сценарист, в общем, как-то касаетесь работы со словом в своей профессии, то эта книга может легко стать настольной. Когда вы в творческом ступоре, буквально пара страниц поможет выползти из угла банальностей, в который вы забились, работая над очередным брифом\задачей\заказом. И это весело, в конце концов: «Мы экстерриториальны, как папа в Ватикане»; «Если это система, то она очень нервная, эта система»; «Бесполезное ископаемое, вот кто я».

Екатерина Елизарова, директор департамента маркетинга Estima

«Думай медленно, решай быстро», Даниэль Канеман

Это must-have для маркетологов и управленцев. Сложная, но перенасыщенная примерами книга, которая объясняет, как мозг нас обманывает, и как качественнее принимать решения.



«Я манипулирую тобой», Никита Непряхин

Замечательная книга, исключительно практическая, что неожиданно. Рассказывает про природу и виды манипуляций, как их вскрывать и обезвреживать.