Bookchain: «Невидимый клоун», «Нейромант», «Переломный момент» и еще тринадцать книг

Мы собрали рекомендации от восьми руководителей, для которых книги — не просто отдых, а инструмент переосмысления бизнеса, команды и себя. В этом выпуске Bookchain — 16 произведений, которые не дают готовых ответов, но учат задавать правильные вопросы: от философии клоунады и этики ИИ до тонкостей русского нетворкинга и законов мироздания. Здесь нет случайных названий — каждая книга уже прошла проверку в реальных проектах, кризисах и моментах прозрения.

Ольга Егорова, директор по маркетингу креативной студии RGBY

«Невидимый клоун: как не бояться быть собой», Михаил Усов

Прочитав это название, вы, возможно, вспомните мем «прежде чем осуждать меня, пройдите километр в моей обуви» на фоне клоунских ботинок. Но нет. Эта книга не призыв, не мотивация, не научпоп и даже не биография. Это — удивительный клубок историй из личного опыта, разматывая который можно найти новые выводы о себе, практические уроки, задания, и даже призыв к действию.

Книга будет полезна тем, кто работает с людьми, регулярно сталкивается с публичными выступлениями или же просто устал разбираться, какую роль он играет и зачем.

Мы так часто доводим себя до автоматизма, что все чаще забываем о себе и своем состоянии. В книге автор предлагает прикладные способы, как вернуть фокус к себе и перестать воспринимать себя в общепринятых шаблонах.

«Цивилизация статуса», Роберт Шекли

Не самая известная книга автора, но практически идеальный образец социальной фантастики, если такой термин вообще уместен сегодня.

Здесь нет инопланетян, астероидов, разрушающих планеты, и динамики добротного боевика. Это история про мир, в котором у всего есть цена, но почти ничего не имеет настоящей ценности. Речь идет о планете Земля, где само понятие преступления чужеродно: люди готовы доносить не только на соседей, но и на самих себя. А иногда — выбирать еще более трагичный исход. Однако есть и альтернатива. Другая планета — планета-тюрьма, где вам сотрут память. Но кто решает, где хуже оказаться главному герою?

Ксения Рожнова, арт-директор Depot

«Как научить лошадь летать?», Кевин Эштон

В современном дизайнерском мире полно книг, курсов и мероприятий, которые могут помочь развить свои скилы, да и вообще развитие происходит в полевых условиях, поэтому лучше не читать, а делать-делать-делать. Эта книга совсем про другое: в нашей высококонкурентной среде мы часто сталкиваемся с синдромом самозванца и переживаем по поводу своей креативности, талантливости. Книжка как сладкая таблетка, рассказывает, что креативность и талант, это не дар для определенных личностей, а черта Homo Sapiens, иначе, наша цивилизация не развивалась так быстро. Цените себя, любите себя, каждый из вас креативен и талантлив!

Трилогия «Задача трёх тел», Лю Цысинь

Фантастика — это лучшее, что могли придумать люди (наблюдаем линк с первой книгой в рекомендациях?).

Потрясающий, увлекательный роман про космос и контакт с другой цивилизацией. Заставляет задуматься, а нужно ли нам искать другую цивилизацию, или лучше обратить внимание на то, что происходит на Земле. Космические сны после прочтения гарантированы.

Руслан Миняжетдинов, CEO и founder digital-агентства АЙNET

«Настольная книга Project-менеджера», Владимир Завертайлов

Единственная бизнес-книга, которая была полезна и которую я взял на вооружение, — это «Настольная книга Project-менеджера» Владимира Завертайлова. Меня зацепило, что в ней описан именно российский опыт ведения проектов в реальной digital-студии. Книга действительно полезная: она отвечает на вопросы проджектов, как декомпозировать задачи, как работать с творческими людьми, как правильно внедрять планирование и какие подводные камни у всего этого есть.

Мы ввели эту книгу как настоятельную рекомендацию для всех наших project- и account-менеджеров. Причем часть коллектива, включая даже backend-разработчиков, тоже взяла её на вооружение, чтобы лучше понимать процессы и чего от них все-таки хочет проджект!

«Путешествие домой. Майкл Томас и семь ангелов», Ли Кэрролл

Уже более 6 лет я читаю книги, которые, по мнению авторов, раскрывают законы мироздания. Вымысел, скажут некоторые, но, читая абсолютно разных авторов, понимаешь, что они все говорят об одном, только с разных сторон. По крупицам собирается пазл общих законов Вселенной. Книга Ли Кэрролла — одна из немногих, в которой достаточно открыто и доходчиво раскрываются эти законы. Верить в них или нет — дело каждого, но это не означает, что они на вас не действуют! Мне очень нравится, что многие вещи, которые раньше были из разряда метафизики и эзотерики, теперь вполне допускаются и рассматриваются в квантовой физике. И это очень круто!

Иван Дергачев, сооснователь The Clients

«Бизнес-трекинг», Джино Викман

Бывало такое, что открываете книгу по менеджменту и просветляетесь 300 страниц, а потом задаетесь вопросом: «А что конкретно сделать-то?»

Эта книга не такая, она отвечает на вопросы, структурирует и раскладывает камни по полочкам. Нам, как растущей компании, хотелось найти классный фреймворк для бизнеса. Ну в самом деле, мы же работаем с фреймами в стратегии, чем бизнес-стратегия хуже? И перепробовав много всего, мы остановились на EOS Traction.

Подойдет тем, кто устал «тушить пожары» и хочет, чтобы компания работала без постоянного героизма фаундера. За вдохновением в другие места. А если готовы менять способ управления — даже если это неприятно — то добро пожаловать.

«Нейромант», Уильям Гибсон

Говорят, что классика всегда актуальна. Так и с Нейромантом Гибсона (вообще, это пара трилогий, но это название самого популярного романа). Если иногда по ошибке открываете новости и задаетесь вопросом «что вообще, нахрен, происходит и куда мы катимся», то у Гибсона и его коллег все прекрасно расписано и предсказано.

Корпорации, которые становятся сильнее государств. Постоянный онлайн, ИИ, прощание с приватностью, гиг-экономика, растущее разделение между классами. Есть все, но далеко не у всех. Там хотя бы это сопровождается классной эстетикой.

В общем, книга не про будущее, а про настоящее — просто пришло оно неравномерно.

Евгения Грунис, CEO Adventum

Navigating Business Transformation in a Hyperdigital Era, Фейсал Хок

Сегодня бизнес массово внедряет ИИ, но четкой карты, как именно трансформироваться с его помощью, по-прежнему нет. До сих пор существует иллюзия, что подписка на ChatGPT уже означает трансформацию бизнеса. Довольно быстро пришло разочарование, потому что ожидания от его внедрения были какими-то другими. Для бизнес- и цифровой трансформации на практике требуется гораздо больше, чем просто подключение новейших технологий и наблюдение за происходящим. Но что?

Книга Фейсала Хока Reinvent: Navigating Business Transformation in a Hyperdigital Era как раз про этот разрыв между ожиданиями и реальностью и про карту, которая помогает компании пройти через трансформацию. Это не сборник вдохновляющих кейсов, а расширение понимания, почему большинство попыток компаний что-то трансформировать заканчиваются провалом, как изменить мышление компании и почему важно прогнозировать, какой именно станет компания в будущем после внедрения новых технологий.

Причина провалов — не в технологиях, а в том, что компании пытаются встроить ИИ в старые процессы, старую структуру и старое мышление, не меняя саму логику бизнеса. Ключевой посыл книги простой и неудобный: технологии — не цель, а всего лишь усилитель. «Зачем вы вообще существуете и какую ценность создаете?» — Хок напоминает о главном. Книга — бестселлер Wall Street Journal.

«ИИ-2041. Десять образов нашего будущего», Ли Кайфу и Чэнь Цюфань

Книга «ИИ 2041. Десять образов нашего будущего» не пытается дать готовые ответы, она предлагает прожить возможные сценарии будущего. Это гибрид художественного вымысла и технологического прогноза, созданный дуэтом Кай-Фу Ли, одного из самых известных мировых экспертов по ИИ, и писателя-фантаста Чэнь Цюфаня.

Формат книги построен просто и очень наглядно: сначала вы читаете художественный рассказ из жизни 2041 года, например, о том, как ИИ-страховка в Мумбаи мешает подросткам влюбляться, а затем — экспертный разбор от Кай-Фу Ли. В итоге это не пугающий прогноз и не футурологическая фантазия, а удобный способ подумать о том, как технологии будут встраиваться в повседневную жизнь.

А еще книга побуждает оценивать не столько сами технологии, сколько последствия решений, которые мы принимаем сегодня. В конечном счете вопрос здесь не про ИИ, а про нас: в каком мире мы хотим оказаться и будут ли алгоритмы нам помогать или начнут управлять нашей жизнью.

Александра Фатеева, аккаунт-директор Big Media Moscow

«Слепота», Жозе Сарамаго

Помню свои чувства во время чтения этого романа смешанные из восхищения, боли, гордости и отвращения одновременно.

Книга описывает катастрофу. Страшная пандемия слепоты с первых страниц охватывает город и постепенно обнажает человеческую природу. Роман 1995 года после коронавируса уже не выглядит как фантастика и антиутопия) Он звучит как метафора, где слепота моральная становится слепотой физической и наоборот. «Я думаю, мы не ослепли, а были и остаемся слепыми. Слепыми, которые видят. Слепые, которые, видя, не видят».

Но автор показывает, что не всё потеряно. На фоне беззакония и жестокости доброта одного из главных героев оставляет надежду. Это чувство и движет дочитать книгу и узнать, кто победит: животное или Человек.

«Между двух стульев», Евгений Клюев

Самая необычная книга на моей полке, главное достоинство которой — язык. Абсурд, игра слов, двойное дно и смыслы. Нестандартно настолько, что ты порой не знаешь, как завершится абзац или даже предложение. Вспоминаю и от остроумности снова испытываю детский восторг.

«Мне больше нравится "нет", чем "есть". Потому что всякое "нет" означает "уже нет" или "еще нет" — прошлое и будущее, у "нет" — история, а у "есть" истории не бывает… Самое интересное в мире — это то, чего нет.»

Книга не наполнит вас глубоким осознанием (хотя в отдельных диалогах смысла много), но точно прокачает воображение! Как не смотреть на мир плоско, добавлять градус и перчинку повседневным событиям, как придумывать новое, управлять вниманием и создавать яркие ассоциации. Вам или очень зайдет, что захочется цитировать и рассказать всем об абсурдных персонажах (Пластилин Мира, Шпрот-в-сапогах, Летучий Нидерландец, Смежная Королева). Или вы закроете книгу на полпути со словами «чушь какая». В любом случае открыть стоит хотя бы из лингвистического любопытства).

Анна Ускова, директор департамента цифровых ресурсов Сейлз-хауса ЭВЕРЕСТ

«Две недели в сентябре», Р.С. Шеррифф



В наше перенасыщенное на события время хочу порекомендовать уникальное произведение английского писателя Шеррифа, написанное почти 100 лет назад, в 1931 году.



Я считаю, что это достойный противовес новостной ленте в наших телефонах. Книга о теплом чувстве к самой жизни. О предвкушении события и умения получить удовольствие от этого события. Как семья планирует и проводит свой традиционный двухнедельный отпуск на море… Таким уютным и спокойным языком написана эта книга, что читая, — улыбаешься и ощущаешь море, солнце и вечернюю прохладу практически физически.

Герои настоящие и переживают свои простые чувства: мечтают, стесняются, вспоминают, переживают свои страхи и спокойно принимают свои ошибки. Красота жизни в моменте настоящего. Прочтите и вот увидите, вам точно захочется пересмотреть свое отношение к своей жизни.



«Русский нетворкинг», Александр Кравцов



Отличная книга для профессионального роста, если твоя деятельность так или иначе связана с коммуникацией. Мы все читаем много литературы по теме нетворкинга, а вот как применять его с учетом «национальных особенностей» — вот здесь как раз Александр Кравцов и показывает. Ведь, как говорится, что русскому хорошо — то немцу…



У автора богатый опыт в построении связей и применении этого во благо себе и бизнесу. Социальные связи и стоит монетизировать. Я иначе посмотрела на смысл многих формулировок и задумалась, что у нас действительно меньше внешней дружелюбности — зато мы склонны искать возможности для более глубокой кооперации. Довольно практичная книга — рекомендую.

Дарья Соловьева, генеральный директор Points Health

«Переломный момент. Как незначительные изменения приводят к глобальным переменам», Малькольм Гладуэлл

В профессиональной деятельности я особенно ценю книги, которые учат видеть не только цифры, но и движение под ними. Именно поэтому для меня одной из ключевых стала Переломный момент. Как незначительные изменения приводят к глобальным переменам Малькольма Гладуэлла.

Работая в здравоохранении и фармацевтике, ты постоянно имеешь дело со сложными системами — рынками, командами, экосистемами интересов. И здесь редко срабатывают резкие, лобовые решения. Гораздо чаще реальный сдвиг начинается с почти незаметного изменения: формулировки, роли, точки контакта, интонации в разговоре.

Гладуэлл очень точно показывает, как малые факторы — правильный момент, нужный человек, контекст — запускают цепные реакции. Эта книга помогает тренировать стратегическое зрение: искать инсайты между строк, задавать себе вопрос «а что здесь может стать триггером?», и не обманываться иллюзией, что масштаб всегда начинается с масштаба.

Для руководителя это особенно ценно. «Переломный момент» — не про быстрые победы, а про внимание, терпение и умение замечать слабые сигналы. Иногда именно они определяют, куда система пойдёт дальше — к росту или к стагнации.

«Правда о деле Гарри Квеберта», Жоэль Диккер

Если говорить о художественной литературе, то я все чаще выбираю не «отдых», а глубокое эмоциональное погружение. Одной из таких книг для меня стала Правда о деле Гарри Квеберта Жоэля Диккера.

Формально — это детектив. Но на самом деле книга совсем не про расследование как таковое. Она про сложность человеческих чувств, про ответственность за слова и молчание, про любовь, власть, страх и самообман. Про то, как легко перепутать правду с удобной версией — и как дорого это может стоить.

Читая ее, я постоянно ловила себя на мысли, что передо мной учебник по эмоциональному интеллекту, замаскированный под триллер. Здесь важно не что сказано, а почему; не что произошло, а кто и в какой момент решил промолчать.

Для лидера, работающего с людьми, это чтение особенно полезно. Оно учит слышать паузы, чувствовать напряжение, различать искренность и манипуляцию. А еще — напоминать себе, что за любой ролью, статусом и профессиональной маской всегда стоит человек со своей уязвимостью.

Эта книга не дает готовых ответов — и в этом ее сила. Она оставляет тебя с вопросами. А иногда именно вопросы и есть самая честная форма роста.