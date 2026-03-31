Bookchain: «Одиссея», «Братья Карамазовы», «Репетиции» и еще 11 книг

Думаете, что рекламщики читают только про таргетинг и воронки продаж? Как бы не так! Мы спросили у креативных директоров, глав агентств и экспертов рынка, какие книги они держат на рабочем столе в этом месяце. В этой подборке — рекомендации от экспертов, только личный опыт, проверенные инсайты и литература, которая помогает видеть больше, чем просто цифры в отчетах.

Таня Клёнова, креативный директор спонсорского агентства « Маркетинг для бизнеса»

«100 вопросов о ТВ-спонсорстве», Леонид Якубович, Олеся Нирская

Помните ботаников с первых парт? Мы не из этих. Мы — пусть это и несовременно — те самые хорошисты, которые не успевали с домашкой, потому что предпочитали читать книги.

В нашем офисном книжном шкафу их немало. Но самые заметные, по всем правилам мерчендайзинга просящиеся в руки, — книги о ТВ-спонсорстве. Знаем, «уникальный» — выхолощенное слово, но так уж вышло, что эти наши книги — действительно уникальный для российской бизнес-литературы дайджест знаний, проверенных опытом. Поэтому советуем! Причем лучше начать со второго «тома»: там Леонид Аркадьевич собственной персоной рассказывает, как бренд связывает свою историю из офлайна через эфир и протягивает комфортный потребительский опыт на 360.

«Спонсорство работает на всех этапах воронки продаж», — это могли бы быть просто слова, но, чтобы их доказать, мы лично беседовали о ТВ-интеграциях с мэтром российского телевидения. Чтобы с легендарным ведущим — таким, как Леонид Аркадьевич — ваш бренд тоже смог приобщиться к истории ТВ и создать свою легенду. Считаем, топовый лидер мнения и сильный маркетинг с качественным контактом = лучший союз.

«Одиссея», Гомер

Коллеги, сейчас будет самая очевидная база, но давайте заранее договоримся, что классика вне критики.

Согласитесь: Одиссей — хорошо знакомый нам и вместе с тем первый в истории супергеройский и суперзвездный персонаж поп-культуры, просто из древнейшего литературного мира. Он самый многоумный (привет доктору Хаусу!), самый талантливый, самый сложносочиненный и самый лихой из всех храбрецов.

Одиссей обладает теми качествами и талантами, которые хочется в наши дни иметь всем: и маркетологам, и коммерческим директорам, и специалистам по ТВ-спонсорской рекламе. Одиссей с холодным разумом принимает решения, умеет отличать необходимое от всего остального и выбирать эффективное даже в моменты, когда сложно сохранить рассудительность. Например, пожертвовав чем-то или доверившись тому, что всему наперекор. В моменты даже самых суровых потрясений он берет себя в руки и применяет имеющиеся ресурсы. Берем с него пример! И всем советуем.

Анна Извекова, директор клиентского сервиса Future Lab (ГК Starlink )

«Лидерство и самообман», Институт Арбингера



Зацепила концепция «находиться в коробке» — состоянии самообмана, когда человек не видит истинные причины проблем, оправдывает себя, винит других и видит только их ошибки. Хотя именно наше поведение и неверные решения могут быть причиной неудач и ухудшений отношений на работе и в семье. Лидерство начинается с выхода из «состояния коробки», важно начать с себя, видеть людей со своими нуждами и действовать на результат. Книга помогает увидеть свои ошибки и стать успешным лидером во всех сферах.



«Братья Карамазовы», Фёдор Достоевский



Для меня паритет у книг «Идиот» и «Братья Карамазовы», но одна сильнее. Итак, «Братья Карамазовы» — лаборатория нравственности, которая помогает понять и принять сложность человеческой природы и ее несовершенства. Где моральный выбор — это не абстрактная теория, а СИЛА в принятии решения во благо не только себя, но и других. Я вижу роскошный евангельский принцип: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними».

Итого получаем нравственный ориентир для построения уважительных отношений в любой сфере жизни: учитывать чувства, интересы не только свои, но и других, что в итоге создаёт понимание, доверие и партнерство. А это фундамент бизнеса.

Владимир Виноградов, генеральный директор Pro-Vision Communications , тревел-блогер

«Baltic Weekend: 25 лет коммуникаций в России», сборник эссе под редакцией А. П. Баранникова

В начале года, планируя деловой календарь, я точно знаю, где окажусь в сентябре. За четверть века Baltic Weekend стал не просто событием, а реперной точкой, которая фиксирует тренды и настроения всей индустрии. Эта книга — глубокое исследование того, как такое стало возможным. Она показывает, как из инициативы выросло пространство для формирования стратегических партнерств, где деловые контакты естественно перерастают в доверительные отношения и настоящую профессиональную дружбу.

Но для меня главная ценность и книги, и самого феномена — в другом. Baltic Weekend «работает» как метафорическое зеркало всей индустрии. В его повестке, тоне дискуссий и самой атмосфере отражается эпоха со всеми ее тревогами, надеждами и вектором движения. Он фиксирует не только успешные кейсы, но и то, как рынок учится перестраиваться, внедрять новые практики и сохранять устойчивость. Это уникальная экосистема, построенная на общих ценностях — смелости принимать сложные решения и поддерживать коллег, — где каждое обсуждение становится ценным ориентиром для всей отрасли. Книга «25 лет коммуникаций» — must-read для любого, кто хочет понять не только историю, но и самую суть нашего общего профессионального сообщества.

«Простаки за границей, или Путь новых паломников», Марк Твен

Как тревел-блогер, я считаю «Простаков за границей» идеальным лекарством от «глянцевой» подачи путешествий. Марк Твен с его едким юмором и проницательным взглядом еще 100 лет назад описал то, с чем сталкивается любой современный путешественник: культурный шок, разочарования от переоцененных достопримечательностей, комичные бытовые ситуации и — что самое важное — незапланированное открытие не только мира, но и самого себя.

Твен мастерски балансирует между сатирой и глубокими наблюдениями. Его «простаки» — такие же, как и все мы в новой стране: немного наивные, восторженные, но одновременно осторожные и настроенные немного критично. Книга учит видеть за туристической оболочкой суть культур и людей, ценить не идеальную картинку, а живой, иногда неловкий опыт. Она незаменима для тех, кто создает контент, — как напоминание о том, что самые сильные истории рождаются на стыке искреннего удивления, самоиронии и внимания к деталям.

Анна Анашина, креативный лидер GRANAT BIO TECH

«Великие шрифты. Книга 1: Истоки, книга 2: Антиква», Владимир Ефимов

Шрифты принято считать инструментом дизайнеров, но для маркетинга это важная часть языка бренда. В книге «Великие шрифты» Владимир Ефимов показывает, как через форму букв передаются эпоха, настроение и характер коммуникации. После нее начинаешь иначе смотреть на упаковку, рекламу и интерфейсы и лучше понимаешь, как типографика влияет на восприятие бренда.

«Моя семья и другие звери», Джеральд Даррелл

Тёплая и ироничная книга о жизни на острове Корфу. С легким юмором и вниманием к деталям автор рассказывает о семье, природе и маленьких открытиях, из которых складывается ощущение настоящей жизни. Эта книга помогает замедлиться и напоминает, что вдохновение часто рождается из простых, искренних впечатлений.

Антон Ярош, генеральный директор медиакомпании Teller

«Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры», Джон Сибрук

Эта книга — одновременно и про маркетинг, и про культурологию. Сибрук, многолетний колумнист The New Yorker, придумал термин ноуброу (nobrow) для мира, в котором иерархическое разделение на высокое и низкое больше не работает. Важность произведения определяет не академический критик и не вечные ценности, а «глобальный супермаркет», «шумиха» (buzz) и успех у потребителя.

Сибрук показывает эту новую реальность через живые портреты ее главных архитекторов: режиссера Джорджа Лукаса, продюсера Дэвида Геффена, редактора Тину Браун, президента MTV Джуди МакГрат. И добавляет к этому автобиографическую оптику, описывая свой путь в мире, где только лишь хороший вкус больше не работает как компас. Эта книга — живое, почти репортажное погружение в 90-е — время, когда маркетинг стал главным языком культуры.

«Одиссея», Гомер, перевод Григория Стариковского

Вышел новый перевод древнегреческой поэмы, и вокруг него сразу же возникли споры. Григорий Стариковский — филолог-классик, но в этом переводе он сознательно отказался от гекзаметра. Вместо привычного канона — свободный, пластичный размер, который звучит современно и динамично.

Понятно, что решение лишить текст академической торжественности кому-то покажется чуть ли не святотатством. И действительно, если ждать от Гомера архаики, новый перевод может сбить с толку. Но если готовы отбросить стереотипы — попробуйте. В этом переводе мир «Одиссеи» становится осязаемым: блеск бронзы, тяжесть золота, запах дерева и дыма жертвоприношений. Герои перестают быть мраморными статуями и превращаются в живых людей. Появляется интерес, с которым хочется плыть дальше.

Ники Мегвелидзе, управляющий креативный директор BBDO

«Креативные засранцы», Дима Николаев

Как мне кажется, книга Димы Николаева — это одновременно азбука профессии и её честный разбор без парадного фасада.

Во-первых, это база. Настоящая. Для студентов профильных вузов, для специалистов младшего и среднего звена — и, будем честны, для части старшего тоже. Причем как агентского, так и клиентского. Прозвучит, возможно, смешно, но большое количество рекламных «специалистов» не до конца понимают, что такое, например, — барабанная дробь — инсайт. Нет, слово знают все, им щедро разбрасываются в брифах и на презентациях, но его реальный смысл открылся далеко не многим. И этим, увы, страдают не только юные рекламщики, но иногда и люди на уровне группхедов, аккаунт-директоров и даже креативных и маркетинг-директоров. Поэтому совет простой: возьмите и прочитайте. Если вы руководитель, можно тихо, без анонсов. Ничего страшного, мы никому не скажем.

Во-вторых, «Креативные засранцы» — неожиданно вдохновляющая книга. Весь текст пронизан любовью Димы к профессии, которую он пронёс через долгую и насыщенную карьеру. Читая, ловишь себя на мысли: ведь именно за этим многие из нас когда-то приходили в индустрию — работать, придумывать и получать от процесса настоящее удовольствие.



«Репетиции», Владимир Шаров

Это странная и тихо пугающая книга. Сначала кажется, что читаешь исторический роман про раскол и XVII век, но довольно быстро понимаешь: Шаров пишет не о прошлом, а о состоянии нашего сознания. В центре — безумная и в то же время страшно правдоподобная идея: люди столетиями живут «в ожидании», репетируя Второе пришествие. Они верят, что история — лишь подготовка к финалу, и потому готовы жертвовать настоящим ради грядущего смысла. Шаров пишет спокойно, сухо — никакого гротеска, никакой усмешки. От этого еще тревожнее: все выглядит возможным. Его мир не фантастичен, он логичен. И именно логика этой веры постепенно начинает давить.

«Репетиции» — книга о том, как идея становится важнее человека. О том, как ожидание будущего способно подменить саму жизнь. И в этом смысле это не роман про XVII век — это роман про нас в любом веке.

Ольга Мордань, директор по работе с клиентами «Нектарин»

«Пойти Ва-Банк. История Масаёси Сона — самого дерзкого миллиардера Азии», Лайонел Барбер

Это не просто обычная биография, а захватывающее путешествие по миру бизнеса и человеческой воли. Это история Масаёши Сона, человека, который из скромных условий корейского гетто в послевоенной Японии поднялся до вершины «финансового Олимпа», став основателем SoftBank и одним из самых влиятельных миллиардеров Азии. Читается как триллер: стремительные взлеты, сокрушительные падения, неожиданные повороты судьбы, сила воли, интриги и колоссальные риски. Увлекает с первых страниц. Рекомендую.

«Что-то не так с Гэлвинами», Роберт Колкер

В современном мире очень популярен контент в стиле true crime: подкасты, сериалы, книги и статьи. Всё это затягивает и, наверное, является своего рода эксейпизмом, позволяющим отвлечься и испытать эмоциональный выхлоп всего лишь после прочтения одной книги.

Эта книга — реальное остросюжетное детективное расследование. Образцово-показательная семья: 10 мальчиков и две девочки, каждый из которых подавал большие надежды — спортсмены, музыканты, математики. Но что-то пошло не так… Каждая страница книги словно открывает новую завесу тайны, обнажая мрак, скрывающийся за идеальным фасадом. У шести из двенадцати детей диагностировали шизофрению. Как же так получилось?

В этом семейном хоре, где каждая нота звучит прекрасно, вдруг появляется зловещий диссонанс. Абьюз, сексуальное насилие, наркотики, убийство. Быть Гэлвином означало, либо самому сходить с ума, либо наблюдать, как это делают близкие люди.

Читаешь и не веришь, что такие вещи могут происходить в реальной жизни. Как будто ты смотришь на картину, где яркие цвета маскируют глубокие трещины. Каждый из Гэлвинов — это отдельная история, полная страха и отчаяния, но вместе они создают мрачный симфонический оркестр, который невозможно игнорировать.