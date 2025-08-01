Bookchain: «20 000 лье под водой», «Задача трёх тел» и еще 12 книг для чтения в августе

Август — время, когда особенно хочется не просто выдохнуть, но и вдохнуть что-то новое: идеи, смыслы, энергию для следующего рывка. Команда экспертов «Авто.ру» подобрала 14 книг, которые помогут увлечься историями о храбрых изобретателях и острых переговорах, освоить бизнес-минимум или художественную иронию, а заодно найти ответ на вопрос «Что делать, чтобы двигаться вперёд и не терять удовольствия от жизни?». Читаем с пользой в самый отпускной месяц года.

Даниил Шкурыгин, коммерческий директор «Авто.ру»

«Карьера менеджера», Ли Якокка

Это история человека, который не просто делал бизнес — он писал его новые правила. Якокка был одним из отцов-основателей американской автопромышленности, стоял у истоков дилерских сетей и сделал Ford Mustang легендой. В его биографии есть место поражениям и триумфам, и откровенный разговор о цене успеха. Книга как инструкция — как подниматься после неудач, верить в себя, не терять человечность даже в самом жёстком бизнесе и извлекать уроки из ошибок. Якокка искренен, остроумен и не скрывает самых сложных моментов жизни. Рекомендуется всем, кто работает с людьми и хочет быть настоящим лидером.

«Господин из Сан-Франциско», Иван Бунин

Минималистичная, но глубокая история о быстротечности жизни. Бунин очень точно формулирует: за стремлением к достатку и успеху мы часто недооцениваем искренние человеческие отношения и простые радости. В книге ощущается атмосфера эпохи, а философия Бунина звучит как актуальное напоминание: важные для нас вещи не стоит откладывать «на потом». Вдохновляет задуматься о балансе между работой и настоящими эмоциями, о близких, которым часто не хватает нашего внимания.

Антон Юхневич, директор по продукту «Авто.ру»

«Задача трёх тел» (и трилогия «Воспоминания о прошлом Земли»), Лю Цысинь

Научная фантастика нового уровня — с масштабными идеями, напряжённым сюжетом и безумным вниманием к деталям. Лю Цысинь поднимает вопросы: чем мы на самом деле являемся для Вселенной? Есть ли надежда на контакт иных цивилизаций? Каждая глава расширяет горизонты, а сюжет держит в напряжении до последней страницы. Книга соединяет сложные научные концепции и глубокую философию, заставляя задуматься о будущем человечества. После прочтения реальность кажется иной, желания действовать больше. Отличный способ на время «оторваться» от своих дел и посмотреть на себя со стороны — с точки зрения космоса.

«Богатый папа, бедный папа», Роберт Кийосаки

Абсолютная классика по финансовой грамотности. Простым и даже ироничным языком объясняются принципы, которые могут буквально изменить отношение к деньгам. Книга даёт понятные схемы, полезные как подросткам, так и профессионалам. Кийосаки помогает сформировать мышление, при котором деньги становятся не целью, а инструментом. В каждой главе есть как минимум пара идей, которые хочется сразу попробовать применить. После прочтения начинаешь смотреть на финансы иначе, а заодно и на свой профессиональный путь.

Алёна Иноземцева, директор по развитию и продажам «Авто.ру»

«Просто делай! Делай просто!» Оскар Хартманн

Мотивационная инструкция от предпринимателя мирового уровня. Хартманн доказывает на примерах, что возможности есть всегда — важно только уметь их видеть и не терять время на размышления. Это книга про действие, про дисциплину, про ежедневное движение вперёд. Даже очевидные истины звучат по-новому. Чтение воодушевляет, подталкивает к маленьким рывкам вперед даже в самых рутинных буднях. Заряжает — и хочется идти делать.

«Бог всегда путешествует инкогнито», Лоран Гунель

Роман-тренинг: мягкая, мудрая история о поиске себя, своих установок и внутренних ресурсов. Гунель рассказывает, как преодолевать внутренние ограничения, менять сценарии жизни и начинать действовать исходя из собственных желаний, а не чужих ожиданий. История героя, получающего неожиданные уроки от своего наставника, заставляет по-новому взглянуть на возможности, которые есть у каждого. Легкий стиль и глубокая мысль превращают книгу в личного коуча, сопровождающего вас на пути к себе настоящему.

Никита Марголин, руководитель продаж «еКредит» (входит в «Авто.ру»)

«20 000 лье под водой», Жюль Верн

Это идеальный побег из офисной рутины в мир, где технологии и философия сосуществуют в недрах легендарной подводной лодки. Представьте: вы заперты в самой крутой субмарине XIX века с загадочным капитаном, который ненавидит цивилизацию, но обожает ее изобретения. Это как «Бегущий по лезвию», только с кальмарами размером с пятиэтажку и без дождя. Главный герой невольно собирает «dream team» из самых разных людей — и вместе они переживают настоящие адреналиновые приключения. В путешествии по океану скрывается не только захватывающий сюжет, но и тонкий разговор о прогрессе и цене личных границ. Книга удивляет тем, что Верн задолго до появления подлодок, аквалангов и электродвигателей подробно описал технологии, которые казались современникам чистой фантастикой. После неё начинаешь смотреть на любые «невозможные» проекты иначе — любые сложные задачи на работе кажутся не такой уж глубокой пропастью. Верн вдохновляет смотреть на невозможное как на вопрос времени — и креативить без страха.

Рекомендуется всем, кто устал от шаблонных бизнес-советов и мечтает о вдохновляющем побеге в другие горизонты.

«Море — это вечное движение и любовь, бесконечная жизнь» (Жюль Верн).

«Чемодан», Сергей Довлатов

Цикл лаконичных рассказов-воспоминаний, где за каждым банальным предметом из чемодана эмигранта скрыт целый пласт советской жизни и тонкой иронии. Каждый эпизод — это притча о свободе, достоинстве и парадоксах абсурда. Довлатов превращает повседневные истории во впечатляющий сплав юмора, трагизма и цепких формулировок. Простота слога только подчеркивает его философскую глубину: обычные вещи из прошлого помогают задуматься о вечных вопросах в настоящем. В книге удивительно точно схвачен культурный контекст, а каждый персонаж словно живой, с узнаваемой психологией. Это не просто воспоминания, а своего рода руководство по свободе внутри не самой свободной системы. Рекомендую поклонникам обаятельной короткой прозы и тем, кто ищет смыслы там, где другие их не замечают.

Вадим Маньков, директор по развитию «Авто.ру Восток» и Академии «Авто.ру Бизнес»

«Управляй играя. Руководство командой с помощью шахматных стратегий», Владислава Друтько

Эта книга построена на базе шахматных стратегий, но здесь нет скучной теории — только готовые инструменты, которые сразу хочется использовать в управлении командой. Друтько помогает раскрыть основные секреты действительно успешных лидеров, и заставляет по-новому взглянуть на роль конфликта в коллективе. Книга полезна как для руководителей, так и для тех, кто только вступает на этот путь. Много живых кейсов, разбор ошибок и честные признания автора превращают чтение в диалог с хорошим наставником.

«Почему у зебры не бывает инфаркта. Психология стресса», Роберт Сапольски

Популярная наука в лучшем смысле: легко, остроумно и увлекательно о том, почему стресс — это еще не приговор. Сапольски разбирает физиологию и психологию стресса, дает понятные объяснения его происхождения и предоставляет реальные способы с ним справляться. Все рекомендации — рабочие и доказанные наукой. Книга мотивирует по-новому относиться к нервным перегрузкам и видеть в них ресурс для роста, а не только источник проблем.

Михаил Захаренко, руководитель службы регионального развития «Авто.ру»

«Цель. Процесс непрерывного совершенствования», Элияху Голдратт

Редкий случай, когда бизнес-литература написана в жанре производственного романа. Голдратт рассказывает о сложных производственных процессах легко, с юмором и простыми примерами, превращая историю компании в настоящее приключение c параллелями с повседневной жизнью. Это наглядные примеры управленческого мышления, постепенных изменений и командной работы, оформленные как захватывающий сюжет. Книга вдохновляет менять процессы и подходы, не забывая о человеческом факторе. Подойдёт не только для руководителей, но и для всех, кто ищет простой путь к улучшениям — личным и профессиональным.

«Наш айсберг тает. Как добиться результата в условиях изменений», Джон Коттер

Сказка, под которую можно развлечь ребенка перед сном, а для себя найти способ, как грамотно управлять изменениями. Под видом истории о колонии пингвинов Коттер увлекательно объясняет принципы управления изменениями. Книга читается на одном дыхании, заряжает позитивом и простыми идеями. После прочтения у вас появится инструмент в виде 8 шагов Коттера. Живая, яркая притча о том, как адаптироваться, вдохновлять других и преодолевать любые айсберги на работе и в жизни.

Анатолий Орленко, руководитель сектора продаж «Авто.ру» в Санкт-Петербурге

«Золотой телёнок», Ильф и Петров

Почти пособие по командной игре, целеполаганию и жизненной изобретательности — с остроумным описанием парадоксов российского быта. Книга учит смотреть на ошибки с юмором. Здесь мастерски сплетены сатира, ирония, философия, за которыми стоят вечные вопросы: как двигаться вперёд, как учиться у жизни и сохранять оптимизм даже в самых тяжёлых жизненных ситуациях. Отличное чтение для тех, кто хочет почитать о стратегиях для командной работы и целеполагании, но устал от бизнес-литературы.

«Контрабас», Патрик Зюскинд

Неожиданный взгляд на самый главный диалог в жизни — диалог с собой. Герой книги — музыкант, который размышляет о страхах, табу и поиске смысла. Это книга о том, как найти музыку и гармонию в самом себе, как говорить правду, выходить из зоны комфорта и рисковать. Зюскинд заставляет задуматься — как слышать жизнь вокруг, сохранять достоинство и не терять себя в повседневности. Бережное чтение для личного роста, саморефлексии и вдохновения на предстоящие задачи.