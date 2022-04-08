Bookchain: «Синдром Патрика», «Построение бизнес-моделей» и ещё 10 книг для работы и досуга

Не секрет, что гибкость и открытость новому — главные помощники в нестабильное время. И сейчас самообразование способно не только помочь выстраивать жизненный путь и карьеру, но и снизить уровень стресса. Топ-менеджеры рекламной индустрии поделились книгами, которые пригодятся маркетологам, подчеркнув, на что стоит обратить внимание. О том, как вести бой с конкурентами, формировать личный бренд и искать силы — в новой подборке Bookchain.

Александра Дробышева, CEO коммуникационного агентства HINT

«Тайная жизнь мозга», Мариано Сигман

Если вы решили покопаться в устройстве и работе мозга, то труд аргентинского нейробиолога и спикера TED Talks, Мариано Сигмана — отличное начало. В книге автор рассказывает, какое влияние оказывают нейронауки на нас и нашу жизнь и отвечает на вопросы:

Как возникают мысли?

Что такое сознание?

Можно ли прочесть чужие мысли?

Как наш главный орган принимает решения?

Особое внимание автор уделяет мозгу детей, ведь хороший фундамент — ключ к успеху. Одна из идей книги в том, что дети способны формировать сложные абстрактные представления даже в очень раннем возрасте и представления о мозге как о «чистом листе» — ошибочно.

Важно отметить, что каждый тезис в книге подкреплен доказательной базой. Исследование Сигмана — это такой медицинский научный взгляд, который затягивает и заставляет вникать в суть этой темы все глубже. Определенно советую к прочтению.

«Синдром Патрика», Елена Старостина и Надежда Кобина

Если не хотите оказаться на месте Патрика Мэтью, советую прочитать эту книгу. Вы спросите, кто такой этот Патрик Мэтью. На самом деле, этот неизвестный миру человек первым сформулировал принципы естественного отбора, однако ему не хватило авторитетности в научном сообществе, чтобы качественно представить свою работу, и в историю вошел не кто иной, как Чарльз Дарвин.

Авторы сделали большую работу, доступно объяснили принципы брендостроения, выделив 21 внутренний барьер и разработав систему для формирования личного бренда. Книга будет интересна тем, кто уже маленькими шагами двигается вперед. А для тех, кому слова «публичные выступления» и «прямые эфиры в соцсетях» кажутся пыткой, книга должна стать настольной.

Отдельно выделю, что авторы сделали книгу максильно прикладной, в ней много практических рекомендаций, упражнений, советов и тестов.

Наталья Белкова, генеральный директор Коммуникационное агентство 4D

«Быть бизнес-лидером», Сергей Филиппов

Небольшая, но легко читаемая книга, в которой всё самое важное написано лёгким и понятным языком. Она рассказывает, какие особенности характера и жизненной философии свойственны преуспевающему бизнесмену, как распознать в себе качества бизнес-лидера и развить их, а самое главное — где найти силы, чтобы начать сначала, когда всё не так, как хочется.

Обо всем этом, а также о детстве, юности, взрослении, мечтах и судьбоносных случайностях, влияющих на выбор жизненного пути, в книге Сергея Филиппова рассказывают 16 современных российских бизнес-лидеров, деятельность которых не только успешна, но и значима для экономики страны. Книга доказывает на конкретных примерах, что построить свой бизнес с нуля возможно.

«Цветы для Элджернона», Дэниел Киз

Эта книга — настоящая классика. Можно не заметить как в неё погружаешься и время становится мимолетно. Трогательно, интересно, пронзительно, одним словом — шедевр. Книга написана в виде дневника главного героя и подразделена на главы, вернее сказать, отчёты.

Это история об умственно отсталом человеке по имени Чарли Гордон, который работает в пекарне. Любимая работа, друзья, учёба — что еще нужно для счастья? Но он очень хочет быть таким же умным, как и все его окружение, поэтому соглашается на научный эксперимент, который обещает исправить «ошибку природы». Даже зная все риски, Чарли всё равно решается пойти на риск, ведь что только не сделаешь ради абсолютного счастья?

Эта книга не пессимистична или печальна, она невероятно практична. Заставляет заново задаваться вопросами о правильности и честности, о необходимости и морали, о жертве и плате. Этот текст, на мой взгляд, один из тех, которые людям стоило создать, важно сохранить и не стыдно обсуждать.

Ольга Вязовская, исполнительный директор DV Group

«Маркетинговые войны», Джек Траут и Эл Райс

Мне кажется, эта книга уже стала классикой бизнес-литературы. Основной посыл авторов в том, что маркетинг — это война с конкурентами. Интересно, что маркетинг рассматривается не под привычным нам углом — выявление и удовлетворение потребностей потребителей, а с точки зрения различных уловок и ухищрений, помогающих обойти компании конкурентов.

На первых страницах книги мы видим посвящение Карлу фон Клаузевицу отставному прусскому генералу. По мнению авторов, он и является величайшим маркетинговым стратегом. В книге много цитат генерала про ведение боя, оборонительных операциях, а главное, о тактике и стратегии, без которых невозможно представить битву.

Автор рассказывает про четыре типа маркетинговые стратегии:

наступательная;

оборонительная;

партизанская;

фланговая.

Наступательная стратегия заключается в поиске слабых мест конкурента и их использовании, оборонительная — в предупреждении нападения противника. Партизанская стратегия — это скрытая деятельность, что особенно актуально для небольших компаний, которые не могут дать открытый бой из-за ограниченных ресурсов. Фланговая — ситуативная атака, направленная на выявленные слабые места конкурента.

В книге 16 глав, я расскажу о тех эпизодах, которые мне запомнились больше всего. Потребитель — это территория, которую нужно захватить и удержать, а конкурент — неприятель. Основная мысль в том, что ориентироваться нужно на боли и потребности конкурентов, изучать их и использовать в собственных интересах. Маркетинг — стратегия боя, важно занять оборонительную позицию и стараться победить или, как минимум, не проиграть.

На примере американской автомобильной промышленности автор показывает, что нельзя вести маркетинговую войну одним способом, их, как минимум, четыре. Лидер на автомобильном рынке, General Motors побеждает потому, что не проигрывает. Его позиции сильны, доля на рынке доминирует. Всё, что требуется, — защитить достигнутое. Не просто сопротивляться планам врага, а строить собственную стратегию.

Книга регулярно переиздается с 1986 года, а значит у читателей по сей день возникает интерес к теме маркетинговых войн. Если ваша деятельность связана с маркетингом, то это определенный мастхэв, книга написана очень простым языком и с нестандартным подходом к маркетинговой стратегии. Много сравнений с реальными боевыми действиями и живой конкуренцией между компаниями, что непременно заставляет задуматься о стратегии в собственном бизнесе.



«Три чашки чая», Грег Мортенсон и Дэвид Релин

История про молодого человека — Грега Мортенсона, который волею судьбы оказался на несколько дней в деревне Пакистана, и был шокирован местным бытом. Прочувствовав изнутри, как живут эти прекрасные и добрые люди, через какие испытания им приходится ежедневно проходить, что в деревне в горах нет даже начального образования для детей, молодой человек решил найти средства и построить школу. История маленького человека изменившего мир к лучшему.

В книге отдельной сюжетной линией описаны события 11 февраля в США и личные рассуждения и выводы автора о причинах и виновных произошедшего. Ну и, конечно, последствия случившегося для обычных людей в Пакистане. Очень душевная и глубокая книга о современном мире.

Сегодня Мортенсон создал одну из самых квалифицированных и успешных благотворительных организаций в мире. Когда читаешь такие истории и понимаешь, что это не выдумка автора, а реальность, начинаешь ещё больше верить, что один человек, действительно, может многое.

Сергей Калинчук, генеральный директор DDC.Group

«Построение бизнес-моделей», Александр Остервальдер и Ив Пинье. В соавторстве с армией из 470 практиков из 45 стран мира

Это во многих отношениях это не совсем обычная книга о бизнесе, и именно поэтому я не только часто снимаю её с полки и держу у себя на столе, но и с удовольствием дарю другим людям. Почему? Сейчас объясню.

Во-первых, из-за формы. Книга напечатана в альбомном формате. Согласитесь, не самое типичное решение для бизнес-издания. Идею могли бы испортить при переводе на русский, но, к счастью, этого не случилось. Форма в данном случае не только определяет вёрстку страниц, но и создаёт дополнительные удобства для пользователя. Полистайте книгу, и вы сразу поймёте, что для тех схем и иллюстраций, которые используют авторы, горизонтальный формат действительно является оптимальным. Авторы дизайна книги вынесены на обложку наряду с авторами текста, и это тоже очень показательно.

Во-вторых, благодаря жанру. Я бы назвал эту книгу энциклопедией по бизнес-проектированию. Её можно открыть на любой странице, и глазу точно будет за что там зацепиться. По ней можно гадать в стиле «страница такая-то, строка такая-то». Но в то же время это совершенно связный и логично выстроенный текст, который можно изучать и линейно, от первой страницы к последней. Рекомендую использовать оба подхода к пользованию этой книгой, а в какой последовательности — это уже ваше дело.

В-третьих, из-за кейсов. Всегда ведь интересно почитать что-то новое об иконических брендах, вроде: Google, Apple, Skype, Procter&Gamble и подобных им, правда? Особенно о тех решениях, которые привели их к успеху, или наоборот спасли от неминуемого краха. Причём не в виде скучного резюме, а с прямой речью участников и сторонних экспертов, которые рассказывают, почему каждая из этих историй так значима для них лично. Максимальное погружение при полном отсутствии академизма.

И наконец, язык. Книга просто хорошо написана. Гарантирую, что скучно вам не будет, даже если вы приметесь за неё в выходные.

«Motörhead. На автопилоте», Лемми Килмистер

Это очередная автобиография рок-музыканта в моём списке, а все подобные книги построены примерно одинаково и посвящены трём основным темам в различных комбинациях: интимным отношениям, стимулирующим препаратам и громкой музыке. Отличия между такими мемуарами формируются исключительно благодаря личности автора, и только благодаря личности их и бывает интересно читать. В данном случае книгу можно считать удавшейся.

Иэн Фрейзер «Лемми» Кильмистер с 1945 по 2015 год был очень плохим парнем, а потом умер. Он был настолько плохим, что мало кто из интеллигентных людей в России вообще знает о нём. Основатель, фронтмен и единственный постоянный участник «самой громкой группы на свете» под названием Motörhead (статус подтверждён Книгой рекордов Гиннесса), игравшей термоядерную смесь из хард-рока, трэша и панка, Лемми до конца жизни крайне иронично относился к миру и к самому себе. До такой степени иронично, что даже снялся в рекламном ролике бренда Valio в образе человека, который никогда в жизни не пил молоко (то есть самого себя) — и «смотрите, к чему это привело».

Как и большинство иконических рокеров, Лемми не получил системного образования, но был наделён способностью к рефлексии и недюжинной интуицией, которые в сочетании с творческим взглядом на жизнь превращали некоторые его высказывания в пророчества.

Книга, о которой я рассказываю, была закончена в 2003 году, когда многое из того, чем мы живём сейчас, либо вообще ещё не существовало, либо только зарождалось. Лемми видел и чувствовал симптоматику нового мира и фиксировал её в своих воспоминаниях. Например, чего стоит вот такая ремарка в рассказе о перенесённом в 1991 году желудочном гриппе:

«Все эти вирусы в будущем станут только сильнее, каждые пять лет появляется новая разновидность, которой никто не ожидал, и однажды один такой вирус выкосит половину населения планеты».

Или про менеджерку (как сейчас принято говорить) рекорд-лейбла, которой Лемми в 1995 году сделал комплимент, а она восприняла это как харрассмент:

«Она обвинила меня в том, что я нанёс ей оскорбление сексуального характера! Знаете, что я ей сказал? Я сказал: «Вы самый красивый представитель лейбла, который я встречал за много лет». И всё! Если говорить людям, что они хорошо выглядят, это харрассмент, то мир поистине выжил из ума».

Ну и наконец про смену поколений:

«Сегодня молодые люди относятся к жизни скорее как наши родители, с которыми мы пытались бороться. Их собственные дети, наверное, будут какими-то грёбаными фриками».

Если всё правильно посчитать, то это он про «иксов» и «игреков». И предшественникам нынешних BLM тоже от него досталось. Скажи честно, Лемми, ты что-то знал про мир, в котором нам придётся жить?

В общем, интересна вам музыка «Motörhead» или нет, но сама книга — яркий документ эпохи, которой она посвящена. Вторая половина XX века была безумным и интересным временем, и благодаря таким изданиям есть возможность пережить его ещё раз.

Мария Юшина, руководитель PR-запусков оригинальных и эксклюзивных проектов Start

«Эмоциональный интеллект: почему он может значить больше, чем IQ», Дэниел Гоулман

«Эмоциональный интеллект» — бестселлер издательства, так что наверняка книга знакома многим. Гоулман пишет легко, при этом со всеми научными аргументами. Благодаря этой книге можно понять, откуда берутся и как устроены наши эмоции, почему мы реагируем так, как реагируем, и какие могут быть последствия у наших реакций.

Предлагаю прочитать или перечитать её сейчас не как руководство по достижению успеха в карьере и семье (так книгу позиционировали в аннотациях и анонсах), а как пособие по сохранению чистого разума и напоминание, что не нужно игнорировать свои эмоции в сложных ситуациях.

«Тревожные люди», Фредрик Бакман

Нежно-ироничное и очаровательное, как и другие книги Бакмана, произведение, на этот раз в жанре детектива. Кто-то ограбил банк и взял людей в заложники, поставив на уши всю полицию. Заложников освободили, все живы, но никто не раскалывается, показания разнятся, описать преступника невозможно. Постоянные перевертыши, постепенное узнавание многочисленных героев и (мечта для сценаристов) — сопереживание каждому.

Суперспойлер — злодеев в истории нет. Что не мешает развитию детективной линии и желанию читателя узнать, кто и, главное, зачем ограбил банк. В историях Бакмана, как правило, нет оформленного зла, нет пугающего чудовища с набором характеристик — что особенно ценно.

Роман «Тревожные люди» написан очень кинематографично, когда читаешь, в голове сразу вырисовывается картинка. А чтобы лучше понять, как работают образы в кинематографе, полезно и приятно познакомиться с книгой «Как устроено кино. Теория и история кинематографа», Эдвард Росс. Название у неё как у академического учебника, хотя это комикс. Герои и злодеи из разных фильмов здесь не борются, а вместе с автором, иллюстратором Эдвардом Россом, путешествуют по истории развития кино: как строилось и менялось визуальное восприятие фильмов, какие ленты первыми показали внутренний мир персонажей через декорации и архитектуру, как режиссёры играли с восприятием времени и приёмами монтажа. Очень лёгкая и хорошо структурированная книга, которая вполне может стать настольной.

Александр Рязанов, бренд-стратег агентства Funky® Agency

«Позиционирование: битва за умы», Эл Райс и Джек Траут

Книга была выпущена в 1980 году. Тогда она произвела фурор в мире маркетинга, как в свое время его произвела книга Филипа Котлера «Основы маркетинга» на весь деловой мир. В этой книге описано всё то, на чем сейчас базируется современный бренд-маркетинг. Именно здесь впервые появились понятие «позиционирование» и сама теория позиционирования, именно здесь дано наилучшее объяснение этой теории.



Я считаю, что для любого специалиста из сферы брендинга и маркетинга эта книга должна быть второй по важности после старого доброго Котлера.

«Этот безумный мир», Реза Фаразманд

Очень приятная, простая, по-хорошему наивная книга, где через чудаковатые иллюстрации показано всё наше с вами житейское, злободневное и абсурдное. Очень много доброй иронии, а еще крутая стилистика. Если хочется отвлечься от серьёзной ежедневной суеты, да и просто улыбнуться без повода, обязательно полистайте её.